30-летний план развития ВМС США
07:34. 22 марта 2019 Просмотров - 111 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В рамках подготовки оборонного бюджета США на 2020-й год в Конгресс США внесен 30-летний план развития ВМС США до 2049 года.
Документ подготовлен в штабе начальника военно-морских операций и заместителем начальника военно-морского управления.
Ниже, наиболее интересное из представленного документа:
1. ВМС США должны иметь 355 боевых кораблей к 2034 году с последующим сохранением данной численности до 2049 года, что является минимально необходимой численностью для решения поставленных перед американских флотом задач. При текущих краткосрочных бюджетах ВМС США уже сейчас просаживаются ниже ниже необходимой численности кораблей. Текущий план предусматривает регулярное обновление флота в течение ближайших 30 лет с учетом необходимости вывода из боевого состава флота большого кол-ва кораблей постройки второй половины XX века.
Отличие программы-2020 от программы-2019. При текущих расходах на флот, США очевидно не смогут достичь желаемых целей по численности и боевому составу.
2. К 2024 году кол-во боевых кораблей в составе флота должно составить 314 единиц. Всего в рамках 30-летнего плана 2019-2049 должно быть закуплено 55 боевых кораблей различных классов. Каждый год на его реализацию должно выделяться от 26 до 28 млрд. долларов, что должно составить более 800 млрд за 30 лет.
В период с 2020 по 2024 год должно быть потрачено 108 млрд. долларов на строительство новых кораблей и модернизацию существующих, а также вывод из боевого состава устаревших кораблей.
К 2049 году, согласно плану ВМС США должны иметь с учетом имеющихся кораблей и тех которые еще будут построены:
Таблица 1 – график долгосрочной закупки по годам и типам кораблей.
Таблица 2 – график ввода в строй
- подводные стратегические ракетоносцы – 12 (12 ракетоносцев "Колумбия" должны заменить 14 "Огайо")
- авианосцы – 12 (с учетом необходимости планировать сохранение 12 авианосцев и после 2060 года)
- многоцелевые подводные лодки – 66
- подводные лодки с управляемыми и крылатыми ракетами – 0(4 – в случае продления сроков службы существующих АПЛ, который должны быть выведены из состава флота в середине 20х годов).
- большие надводные корабли – 104 (крейсера, эсминцы, фрегаты, корветы)
- малые надводные корабли – 52
- десантные боевые корабли – 38
- корабли снабжения и обеспечения логистики – 32
- командные корабли и корабли управления – 39
График закупок
Предполагаемые расходы в 2020-2049 годах на реализацию программы.
Предполагаемые расходы на содержание военно-морского флота – личный состав, операции, корабельный состав и прочее флотское имущество.
3. Основное увеличение численности придется на эсминцы УРО с сопутствующими работами по поддержанию численности (за счет постройки, ремонта и модернизации) других основных классов кораблей (авианосцев, крейсеров, подводных лодок).
4. Среди важных компонентов программы указаны – способность флота сохранять максимальную способность к развертыванию на различных ТВД, повышения роли беспилотных средств (морских и воздушных), снижение непрофильных эксплуатационных расходов и удешевление строительства новых кораблей с целью экономии средств.
5. Новые эсминцы и фрегаты будут строиться с учетом учета негативных моментов выявленных при эксплуатации действующего поколения эсминцев УРО. В 2021-м году должен быть заказан 1 дополнительный ракетный фрегат и далее по 2 новых фрегата в год. 1 эсминец сдвинут с 2021 на 2020-й.
6. Будут заказаны 2 новых авианосца (CVN-80 и CVN-81) класса "Джеральд Форд". Их заказ ранее был отложен до 2023 года. 30-летний план предлагает заказать 2 авианосца уже в 2020-м году. Экономия при таком переносе составит 4 млрд. долларов.
7. Атомный авианосец "Гари Трумэн" должен быть поставлен на капитальный ремонт и модернизацию (ранее, министр обороны США выступил резко против планов флота по дополнительному финансированию модернизации авианосцев "среднего возраста".
Корабли, которые будут выведены из эксплуатации в 2020-2024 годах
Корабли, которые будут утилизированы.
Таблица 3 – График вывода боевых кораблей из боевого состава флота
Таблица 4 – Численность боевых кораблей основных классов по годам с 2020 по 2049
8. Вывод из боевого состава 6 старых ракетных крейсеров будет отложен до 2021 года до проработки вариантов их сохранения в том или ином виде, хотя выделенное в бюджете-2019 финансирование уже урезали в пользу других программ. Модернизация новых крейсеров пока отстает от желаемого графика.
9. Должны быть построены еще как минимум 3 АПЛ типа "Вирджиния" (которые включены в план на 2020-й год – ранее говорилось о двух).В 2022-2023 предполагаются еще заказы и аваносовое финасирование строительства новых лодок, которое начнется позднее.
10. Под реализацию программы предлагается вложить существенные ресурсы в модернизацию верфей и увеличить число рабочих мест в военном судостроении. Указывается на недопустимый упадок отрасли после окончания Холодной войны.
11. Необходимо ускорить вывод из состава флота устаревших минных тральщиков и сосредоточить ресурсы на наиболее современных и перспективных кораблях этого класса, в том числе и универсальных, с модульной конструкцией. Секретная стратегия ведения минной войны будет представлена Конгрессу отдельно и в особом порядке.
12. Предполагается ускорение строительства стратегических атомных ракетоносцев типа "Колумбия" (которые придут на смену ракетоносцам типа "Огайо"). Первая закупка в 2023-м, с 2026-м основной заказ.
Полностью с документом можно ознакомиться вот здесь - https://www.secnav.navy.mil/fmc/fmb/Documents/20pres/PB20%2030-year%20Shipbuilding%20Plan%20Final.pdf
Данный документ естественно готовился как с учетом конфликта США с РФ и Китаем, в отношении которых США стремятся сохранять "двудержавный стандарт", так и с учетом масштабной кораблестроительной программы Китая, который резко усилил свой флот, а в среднесрочной перспективе (после 2030 года) явно будет доминировать на море в азиатско-тихоокеанском регионе. Все это предусматривает системный рост расходов на флот, что в свою очередь будет вести к увеличению общего оборонного бюджета США. Именно в этом направлении лоббитсы ВПК и будут толкать Сенат и Палату Представителей.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4862911.html