Загадочные исчезновения людей в парке Грэйт Смоки Маунтинс

Национальный парк Грэйт Смоки Маунтинс растянулся вдоль границы Теннесси, Северная Каролина, на юго-востоке Соединенных Штатов и охватывает обширное пространство, которое включает 187.000 акров очень старого леса.

Парк входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и является самым посещаемым национальным парком США.

С около 10 миллионов посетителей в год, это, пожалуй, не удивительно, что тут регулярно кто-то теряется, но они, как правило, находятся спасателями в течение 48 часов. Однако с каждым годом тут растет число тех, кто пропадает без вести, переступив границу парка, и их потом никогда не находят ни живыми ни мертвыми

Самый известный и часто обсуждаемый случай исчезновения людей в парке Грэйт Смоки Маунтинс это исчезновение 6-летнего Денниса Мартина. 14 июня 1969 года, по случая выходного дня в День отца, семья Мартинов отправилась в парк в поход с пикником. Они делали так уже несколько лет и все проходило без происшествий.В этот день семья раскинула лагерь в местечке Поле Спенса на мягкой траве луга возле туристической тропы Аппалачи Трейл. Когда взрослые сидели на траве и болтали, Деннис, его брат и двое мальчиков из других семей, взятых Мартинами с собой, решили развлечься и напугать родителей Денниса.

План был такой: разбежаться, спрятаться в лесу, а потом выскочить на взрослых одновременно с разных сторон с криками.

Трое из мальчиков пошли в одну сторону, а Деннис, который был самым младшим, пошел в другую. К слову, он был одет в весьма заметную ярко-красную рубашку. Далее все пошло как планировалось, трое мальчиков выскочили с криками и напугали взрослых, но потом люди спросили, где Деннис. Так как другие мальчики видели его всего несколько минут назад, они предположили, что он просто пропустил его выход, и поэтому они сели ждать его выскакивания из-за деревьев.

Но Деннис так и не появился и после этого его никто не видел ни живым, ни мертвым.

Отец Денниса, Билл Мартин, пошел в заросли искать сына, ожидая, что он просто глубоко спрятался в кустах, но даже последующий тщательный поиск в области не показал никаких признаков мальчика. Все больше и больше беспокоясь, Билл и дедушка Денниса, Клайд Мартин, отправились пешком в разные стороны, уходя все дальше и дальше от того места, где в последний раз видели мальчика. И они все равно никого не нашли.

Далее о пропаже ребенка уведомили парковых рейнджеров и те запустили массовый поиск, который продолжался до наступления темноты и прервался когда начался сильный дождь. На следующий день поиски Денниса продолжились и тогда же была обнаружена первая (и как оказалось практически единственная зацепка). Некая семья Кейс сообщила, что когда они спустя пару часов после пропажи Денниса находились на расстоянии 6 миль от Поля Кларенса, они услышали громкий крик маленького мальчика, а также видели какое-то движение в кустах.

Сначала Кейсам показалось, что это медведь, а потом, что это все-таки человек, который несет на спине какой-то груз. Но власти почему-то отказались исследовать это место, сочтя, что это не имеет отношение к пропаже Денниса, так как слишком далеко от места происшествия.

В последующие дни усиленные поиски ребенка также ничего не дали, хотя парк вдоль и поперек обыскивали сотни людей, в том числе добровольцы, сотрудники ФБР, Национальная Гвардия, зеленые береты и даже экстрасенсы. Также были люди с собаками и несколько вертолетов. Во всех газетах писали о пропаже Денниса Мартина. Его описывали как здорового и стабильного ребенка, который не первый раз ходил с родителями в походы и все надеялись, что его вот вот найдут.

Но дожди продолжались, ежедневные поиски ничего не давали и надежды таяли. Также на лес опустился густой туман, достаточно привычный в этой местности. За последующие недели в лесу нашли несколько отпечатков ног, предположительно детских и брошенное нижнее белье. Но мать Денниса сказала, что это не белье ее сына.

Поиски продолжались даже спустя несколько месяцев, хотя уже не в широком объеме. Власти практически объявили его мертвым. Параллельно стали раскручиваться разнообразные слухи и теории о том, что случилось с мальчиком. В основном говорили, что его похитили, но подобная версия разбивалась о сухие факты.

Никакой педофил не мог бы знать в какой момент ребенок отделится от группы взрослых и останется одним, чтобы схватить его именно в эти пару минут. Причем схватить так, чтобы мальчик не успел даже пискнуть, иначе бы его услышали. А если это был не педофил, а кто-то, кто желал насолить Мартинам и похитил ребенка ради выкупа, то почему он не связался с ними после?

Версия о том, что мальчик просто потерялся в лесу, тоже казалась неподходящей. Это место обыскивали очень тщательно и за те минуты Деннис не мог физически далеко уйти. К тому же, как указывалось выше, он не первый год ходил с родителями в походы и знал как себя вести, к тому же знал и это место.

Также всем казалось странным полное отсутствие следов ребенка в лесу. Он словно вошел в лес и… растворился в воздухе.В конце концов Деннис Мартин так и не был найден, в том числе на протяжении последующих лет. Этот странный случай остается нераскрытым до сих пор и притягивает к себе писателей, которые пытаются разобраться и найти в подобных делах новые улики или детали. Одним из таких является Дэвид Полидс, который сумел раскопать кое-что интересное в журнале рейнджеров парка (позже странным образом утерянном).

Рейнджер Дуайт Маккартер сообщал, что во время поисков Денниса Мартина в парке находились отряды специального назначения, которые не связывались с рейнджерами, местными властями и волонтерами, а словно преследовали свои собственные цели. При этом они были отлично вооружены, словно искали не ребенка, а кого-то другого.

Еще одна странная деталь, которую нашел Дэвид Полид, это что ведущий следователь по делу, агент ФБР Джим Райк, позже покончил с собой по неизвестным причинам.

Последующие исчезновения

В последующие годы после пропажи Денниса Мартина в парке загадочным образом начали пропадать и другие люди. 8 октября 1976 года 16-летняя студентка-второкурсница средней школы из Ноксвилла по имени Тренни Линн Гибсон отправилась на экскурсию в национальный парк вместе с 40 своими одноклассниками.

Студенты пошли пешком от парковки к зоне под названием Andrew's Bald и тут же разделились на несколько групп для удобства. Это был старый и хоженный маршрут, на котором сложно было заблудится, но в какой-то момент в группе, в которой была Треннри, заметили, что девушки с ними уже нет.

Самое странное было в том, что ее нигде не видели и те группы, что шли за ее группой по тому же маршруту. То есть если ли бы Тренни просто отстала, ее бы тут же заметили. Кроме того, данный район очень популярен среди туристов и тут всегда множество людей, но никто не видел девушку в любом месте.

Несмотря на последующие интенсивные поиски, никаких признаков Тренни Гибсон не были найдены. Она просто бесследно исчезла прямо под носом у всех.Другое странное исчезновение произошло 25 сентября 1981 года, когда 58-летняя Тельма Полин (Полли) Мелтон отправилась в поход с двумя своими друзьями возле места Deep Creek Campground. Это была легкая тропа для Полли, которая ходила в походы уже 20 лет, так что она знала тут все вокруг и иногда обгоняла своих спутников. И в какой-то момент она снова обогнала их, уйдя вперед по тропе, и… ее больше никто никогда не видел.

Ее друзья все обыскали в этой области, но не смогли найти никаких признаков того, куда она ушла. Еще более необычным было то, что Полли была довольно тучной женщиной и страдала от высокого кровяного давления и частой тошноты, от которых она принимала лекарства. Они в любом случае не могла бы физически уйти от своей группы далеко. Она также была счастливым человеком без депрессии и признаков желания покончить с собой и других видимых причин хотеть исчезнуть.

Опять же, массовый поиск был запущен, но никаких признаков Полли не нашли. Власти не смогли даже найти ее следов на тропе, хотя левый башмак Мелтона имел заметную трещину, которая сделала бы ее следы хорошо различимыми и легко отличаемыми от следов других туристов. Тем не менее никаких следов Полли Мелтон никогда не было найдено, и она по-прежнему в пропавших без вести.

Люди загадочным образом пропадают в парке Грэйт Смоки Маунтинс и в наше время, в том числе в 2008 году, когда тут исчез 51-летний Майкл Нирон, и в 2012 году, когда пропал 24-летний Дерек Джозеф Льюкинг. 5 июня 2014 года тут пропал Пол Паур.

Никто до сих пор не знает, что случилось с этими людьми. В парке на самом деле много опасных мест и они могли упасть, разбиться, сломать себе шею и тд. Но тогда от них нашли бы хотя бы тела. А если бы на них напали медведи (а они тут встречаются), то хотя бы несколько костей или одежду. Однако от них не нашли во многих случаях даже следов.

Источник: https://salik.biz/articles/54980-zagadochnye-ischeznovenija-lyudei-v-parke-greit-smoki-mauntins.html