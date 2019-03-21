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Я такая гордая, что прям боюсь. Какие догмы дал Христос? Какие эгрегоры решают проблемы народа?

19:09. 21 марта 2019 Просмотров - 103 2 коммент. Опубликовал:

Я такая гордая, что прям боюсь. Какие догмы дал Христос? Какие эгрегоры решают проблемы народа?

Ответы на острые вопросы Алексея Орлова к семинару «Управление судьбой» в Екатеринбурге 23 и 24 марта 2019 года.
Часть 8.

1. Светлана Вита
Я такая гордая, что прям боюсь. Не очень понятно.

2. Игорь Голаев
Какие догмы проповедовал Иисус Христос? Однако Он дал людям истинную религию.
Здесь было утверждение того, что религия – это всегда догмы. А Иисус Христос догм не проповедовал.

3. Dream Board
При нашей власти о каких эгрегорах вы говорите? У людей денег нет , пол страны нищие ходят, какие эгрегоры решают проблемы народа и с чем их едят. Вот вопрос.

Подробнее о семинаре
vk.com/event151333350?w=wall-151333350_775

Часть 1 https://youtu.be/uYR9f1f1O3c
Часть 2 https://youtu.be/ESNUvOZptSE
Часть 3 https://youtu.be/U-Hu-HWmzrc
Часть 4 https://youtu.be/P8aWBG83Tf8
Часть 5 https://youtu.be/hDmtqDbysC4
Часть 6 https://youtu.be/bQaoXO4yxqw
Часть 7 https://youtu.be/F-wQTUuPsKw
Часть 8 https://youtu.be/F-wQTUuPsKw

В этом видео мы с Вами попробуем более точно и всесторонне разобраться с этими не простыми вопросами с точки зрения современности, древних устоев и возможного будущего.

Всем , кто собирается на Семинар Алексея Орлова, который состоится 23-24 марта в Екатеринбурге, нужно прибыть в 9 30, чтобы пройти регистрацию!

Внимание информация от устроителей семинара!!!

Введена скидка для членов клуба “НСР” и Создателей Родовых Поместий, которые уже Живут и Трудятся на Земле, обустраивая Пространство своего Рода в размере 500 р. За оба дня Семинара нужно будет заплатить 4000 р. Если Вами будет принято решение идти на Семинар вместе, Муж и Жена, то тогда включается скидка в размере ещё 500 р и за два дня Семинара такой Паре нужно заплатить 6000 р.

Питание!!!
Информация для Всех!!! Прошу Зарегистрироваться, дабы мы могли понять сколько приблизительно будет Народу, чтобы была возможность заказать горячее питание в обед прямо на месте для тех, кому это Нужно!

Быть ДОБРУ!
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ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html
—————————————-
ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html
Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!
—————————————-
МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:
http://slavradio.org
https://vk.com/slavmir_org
https://ok.ru/group/57560761958435
https://fb.com/groups/NarodSlavRadio
—————————————-
Сделаем вместе Мир лучше!
—————————————-
*
Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BEShgqQUc-Y

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2 коммент.»

  • 18980 16532
    Вячеслав 21 марта 2019 в 20:38 Ссылка
    GD Star Rating
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    Почему такая очередная шумиха вокруг Христоса? Он был послан строго по адресу к евреям:

    «Он же сказал в ответ: «Я послан ТОЛЬКО к погибшим овцам дома Израилева»» (Мф. гл.15. ст. 24).
    ***
    И не нужно наш народ ставить под знамена Иисуса Христа – он Мессия и только для народа Израиля!

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    • 195 155
      Женечка Вячеслав 21 марта 2019 в 20:47 Ссылка
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      Вы три раза подряд одно и тоже написали, т.е. переплюнули анекдот:-я два раза не повторяю, не повторяю. А ведь тоже самое и в соседних ветках творится, угрожающий характер приобретает данный факт.

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