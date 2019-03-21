Я такая гордая, что прям боюсь. Какие догмы дал Христос? Какие эгрегоры решают проблемы народа?



Ответы на острые вопросы Алексея Орлова к семинару «Управление судьбой» в Екатеринбурге 23 и 24 марта 2019 года.

Часть 8.



1. Светлана Вита

Я такая гордая, что прям боюсь. Не очень понятно.



2. Игорь Голаев

Какие догмы проповедовал Иисус Христос? Однако Он дал людям истинную религию.

Здесь было утверждение того, что религия – это всегда догмы. А Иисус Христос догм не проповедовал.



3. Dream Board

При нашей власти о каких эгрегорах вы говорите? У людей денег нет , пол страны нищие ходят, какие эгрегоры решают проблемы народа и с чем их едят. Вот вопрос.



Подробнее о семинаре

vk.com/event151333350?w=wall-151333350_775



Часть 1 https://youtu.be/uYR9f1f1O3c

Часть 2 https://youtu.be/ESNUvOZptSE

Часть 3 https://youtu.be/U-Hu-HWmzrc

Часть 4 https://youtu.be/P8aWBG83Tf8

Часть 5 https://youtu.be/hDmtqDbysC4

Часть 6 https://youtu.be/bQaoXO4yxqw

Часть 7 https://youtu.be/F-wQTUuPsKw

Часть 8 https://youtu.be/F-wQTUuPsKw



В этом видео мы с Вами попробуем более точно и всесторонне разобраться с этими не простыми вопросами с точки зрения современности, древних устоев и возможного будущего.



Всем , кто собирается на Семинар Алексея Орлова, который состоится 23-24 марта в Екатеринбурге, нужно прибыть в 9 30, чтобы пройти регистрацию!



Внимание информация от устроителей семинара!!!



Введена скидка для членов клуба “НСР” и Создателей Родовых Поместий, которые уже Живут и Трудятся на Земле, обустраивая Пространство своего Рода в размере 500 р. За оба дня Семинара нужно будет заплатить 4000 р. Если Вами будет принято решение идти на Семинар вместе, Муж и Жена, то тогда включается скидка в размере ещё 500 р и за два дня Семинара такой Паре нужно заплатить 6000 р.



Питание!!!

Информация для Всех!!! Прошу Зарегистрироваться, дабы мы могли понять сколько приблизительно будет Народу, чтобы была возможность заказать горячее питание в обед прямо на месте для тех, кому это Нужно!



Быть ДОБРУ!

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ПОДПИСАТЬСЯ НА НОВОСТИ РАДИО: http://slavradio.org/page/podpiska.html

—————————————-

ПОДДЕРЖАТЬ РАДИО http://slavradio.org/charity.html

Народное Славянское Радио” – это просветительский проект, созданный для изучения родной культуры. У нас нет инвесторов и рекламы. Мы существуем исключительно на добровольном вкладе слушателей. Любая сумма – для нас помощь!

—————————————-

МЫ В ИНТЕРНЕТЕ:

http://slavradio.org

https://vk.com/slavmir_org

https://ok.ru/group/57560761958435

https://fb.com/groups/NarodSlavRadio

—————————————-

Сделаем вместе Мир лучше!

—————————————-

*

Просматриваемое Вами произведение, созданное автором по имени “Народное Славянское радио” и публикуется на условиях Стандартной лицензии YouTube, копирование и скачивание контента разрешается только с непосредственного разрешения авторов и владельцев канала.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=BEShgqQUc-Y