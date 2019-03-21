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Волшебный мир трав. Алена Басарева

19:10. 21 марта 2019 Просмотров - 96 Нет комментариев Опубликовал:

Травы как собирать.

Автор-сказительница – Алёна Басарева

Философия Травничества: Разумный подход к Природе.

Цель передачи:
показать травы по-новому, не как средства потребления, а как живые организмы, как энергии планеты, то, что нужно ценить и уважать; поделиться своим опытом и способом взаимодействия с лесом во время сбора трав; научить правильно сушить травы, чтобы они не теряли свои цвета и ароматы; описать своё мировоззрение на то, как всё в мире взаимосвязано, своё видение на то, что сейчас в связи с этим нужно предпринимать или, как минимум, какое отношение к миру стоит в себе иметь, чтобы сделать свой вклад в стремление к лучшему будущему.
После этой передачи слушатели/зрители смогут другими глазами посмотреть на травничество и употребление трав, захотят сами сходить в лес и прикоснуться к волшебному миру, который скрыт от взгляда случайных прохожих. Узнают, почему разным людям подходят разные травы, а на другие может быть непереносимость. Увидят новые для себя взаимосвязи всего происходящего в мире, и возможно появятся новые идеи, что с этим можно сделать, а главное, с чего начать.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=OJzw75uIDKY

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