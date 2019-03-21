Волны-убийцы
Веками мореплаватели рассказывали истории о загадочном природном явлении. Необъяснимой силе, которая появляется ниоткуда и также бесследно исчезает. Таинственной силе, которую нельзя предвидеть, предупредить или опередить. Однако в современном мире ученым, наконец, удалось приоткрыть завесу тайны над явлением известным как волны-убийцы.
корабли и суда после встречи в волной-убийцей
грузовое судно «Wilstar»
Происхождение огромных волн неизвестно, а их существование не доказано.
волны-убийцы
В 1980 году нефтеналивной танкер «Esso Languedoc» шел из порта Дурбан в ЮАР. Море было неспокойным, волны достигали в высоту 4 метра. Старший помощник капитана стоял на мостике когда волна во много раз выше всех остальных появилась из ниоткуда и стала приближаться к судну. Он успел щелкнуть затвором фотоаппарата. Верхушка мачты по правому борту находилась на высоте 25 метров от уровня воды, поэтому высота волны в сравнении с ней была определена как 30,5 метров. С появлением вещественных доказательств заставило общество задуматься. Танкеру «Esso Languedoc» удалось пережить сокрушительный удар, который потряс грузовое судно от носа до кормы.
Океанографы смогли проанализировать волновые спектры до, во время и после волны. Результаты были ошеломляющие. Ученые, наконец, смогли дать научное название волне-убийце - «блуждающая волна». Она появляется неожиданно и никак не связанна с другими волнами в спектре. Возникает из-за воздушных потоков, но направленность ей придает течение. Когда подводное течение сталкивается с волнами, идущими в противоположном направлении, волны могут сжаться и устремиться вверх, сформировав «блуждающую волну». Это объясняет, почему в районах с сильным течением так часты подобные явления. Течение Гольфстрим одно из них и проходит через печально известный район «Бермудского треугольника». Вполне вероятно, что причиной многих невероятных исчезновений в районе «Бермудского треугольника» является не воздействие сверхъестественных сил, а мощь самого океана и его порождении - волны-убийцы.
Волны-убийцы появляются и в спокойных водах. Они формируются под влиянием шторма бушующего за сотни миль, а затем их гонит в определенный район сильный ветер.
Торговые суда играют важнейшую роль в мировой экономике. 95 процентов товаров транспортируются по морю. Более 10 миллионов человек ежегодно отдыхают на круизных лайнерах, поэтому так важно строить суда, которые не сможет сокрушить большая волна.
Десятиметровые штормовые волны атакуют с силой равной шестью тоннам на 0,04 кв. м. Многие корабли выдерживают силу равную пятнадцати тоннам, но 30-метровая волна-убийца имеет силу сто тонн. Это почти в два раза мощнее промышленного катка. Сегодня судостроители создают суда, отвечающие определенным стандартам. Одной из основных проблем судостроителей является способность волны-убийцы подняться через нос корабля и выбить иллюминаторы в надстройке, при этом вывести из строя электрооборудование. В результате судно теряет управление.
Возможным решением проблемы может стать переоборудование ходового мостика и других надстроек. Лайнер «Queen Mary2» является ярким тому примером. У него толстый корпус, усиленный обвес ходового мостика и нос с резким развалом бортов, который обеспечивает защиту от больших волн. Однако и эти технические новинки не помогут, если не выдержат водонепроницаемые люки судна.
Океан таит в себе необычайную силу, которая приходит ниоткуда и способная уничтожить 300-метровое судно в течение нескольких секунд. Трагедии заставили научные сообщества активизировать свои усилия. Изучение обломков принесло тревожные данные, судостроители изучавшие морские катастрофы, произошедшие в период с 1969 по 1994 годы обнаружили, что за эти 25 лет 60 морских судов затонули в результате внезапного затопления. Анализы показали, что треть их могла произойти в результате воздействий волн-убийц. Чтобы избежать новых катастроф ученым необходимо выяснить частоту и концентрацию могучих волн. Мониторинг мирового океана оказался немыслимым, но в начале 90-х годов европейское космическое агентство запустило в космос два искусственных спутника Земли. Теперь с их помощью можно наблюдать за определенным районом океана и наносить на карту волновые колебания в любых условиях. Использовать данных со спутника для определения колебаний поверхности, анализа длины волн, длины их гребня, крутизны волны и максимальной высоты. Данные спутника опровергали теорию о том, что 30-метровые волны-убийцы образуются один раз в 10000 лет. Высокие волны явление гораздо частое, чем предполагали ученые.
буй
Таким образом, корабль или судно получает данные о формировании в районе большой волны за несколько часов, и штурман выбирает более безопасный курс.
Судостроители также не сидят, сложа руки. Они создают более крепкие суда, которые могут противостоять волне-убийце.
Несмотря на притаившуюся, опасность человек всегда будет ходить в море, и возвращаться с новыми рассказами. Как только их не называли: волны-убийцы, волны-монстры, блуждающие волны, но я желаю одно - всем морякам и пассажирам никогда не увидеть их воочию.
Источник: http://korabley.net/news/volny_ubijcy/2010-05-01-556