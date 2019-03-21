Посмотрел вчера фильм "Власть" посвященный "этапам большого пути" Дика Чейни и его банды.В оригинале фильм конечно называется не власть, а "Вице", отсылая к должности, которую занимал Чейни в администрации Буша-младшего.Фильм представляет из себя нарезку из различных эпизодов жизни Дика Чейни – от старта карьеры в начале 70х до конца политической карьеры после прихода к власти Обамы.По сути, это набор сцен, где авторы стремились показать, как этот человек оказался рядом с "военным императором" единственной сверхдержавы на пике ее военно-политических возможностей и бесконтрольного господства.Две кровавые войны, которые унесли жизни более миллиона человек, были организованы людьми с этой фотографии, но никто из них не понес за это никакой уголовной ответственности.Осуждение этих лиц в американских фильмах как и ранее носит весьма осторожный характер, со сглаживанием углов и уходом от однозначных оценок, которые США столь любят раздавать другим странам и правителям.В очередной раз преобразившийся до неузнаваемости Бэйл отлично воплотил образ безжалостного циника-манипулятора Дика Чейни жаждавшего реальной и бесконтрольной власти, которую он во главе своей "банды" и заполучил в свои руки при Буше-младшем, сделав образ США в мире таким, какими мы его знаем сейчас.Бэйл не только визуально очень похож на Чейни, но и отлично воплощает его политический образ расписанный в различной научной и публицистической литературе. Также не отстает и его окружение – прежде всего отлично сыгранные Рамсфельд и Буш-младший. С точки зрения актерской игры фильм отличный.Другой вопрос, что как только события начинают подбираться к разбору конкретных делишек "банды Чейни" (ради чего собственно и был снят фильм), повествование становится более фрагментарным, а трактовки некоторых событий выглядят как попытка натягивания совы на глобус или увода от сути.1. Окружение Буша фактически сфабриковало повод для нападения на Ирак, организовав незаконную агрессию против суверенного государства. Как и в многих похожих фильмах на эту тему, авторы уходят от оценки деяний этих людей, ограничиваясь констатацией фактов связанных с сотнями тысяч погибших.2. Очень странный пассаж о том, что США сами разрекламировали Аль-Заркави и он создал ИГИЛ, хотя на деле Аль-Заркави возглавлял Ближневосточную Аль-Каиду, а ИГИЛ формировалась параллельно, за счет отсидевших в американских тюрьмах исламистов и ушедших в подполье офицеров партии Баас.3. Фактически опущен вопрос подготовки вторжения в Афганистан, хотя связь Афганистана с событиями 11 сентября также как и с Ираком была весьма абстрактной, а война там продолжается и сейчас, и фактически она проиграна США. В фильме оценку последствий этих действий Чейни не дают.4. Разбираются различные "нехорошие" законы продавленные Чейни – закон о пытках, о прослушивании телефонов и т.д, но почему то обходят стороной Патриотический Акт и связанные с этим последствия связанные с массовым и системным ограничением различных прав и свобод.5. Выступление Пауэлла в ООН показали без пресловутой "пробирки", которая стала символом вранья администрации Буша, ограничившись упоминанием, что Пауэлл "тяжело переживал этот эпизод". В ряде фильмов вопрос сознательной подделки "доказательств разведки" разбирался более наглядно.И так далее. Фильм с одной стороны критикует деятельность банды Чейни, но достаточно системно сглаживает углы, когда критика Чейни выходит на уровень критики всей системы, игнорируя тех, лоббировал этот курс, ограничиваясь легкими намеками на огромные барыши "Халлибертон", поживившийся на разграблении Ирака и неназванные компании заинтересованные в получении доступа к иракским нефтяным месторождениям. В общем, при просмотре не оставляло впечатление, что фильм отчасти конъюнктурный и является отголоском войны демократов с республиканцами, где полоскание грязного белья Буша-младшего (при этом период Клинтона обойден молчанием) и банды Чейни это прежде всего удар по республиканской партии, когда зрителю и будущему избирателю напоминают – "А помните, что творили предшественники Трампа"? (в одном из эпизодов всплывает даже карточка Болтона в обойме "нужных людей" Дика Чейни). Так что к политическим оценкам и трактовкам данного фильма я бы относился весьма осторожно.Что касается общеизвестных тем связанных с фабрикацией "доказательств" наличия ОМП у Саддама Хуссейна, легализацией пыток и бесконтрольностью власти окружения Буша, то они показаны достаточно наглядно и особых претензий тут нет. Это уже либо показывалось где-то еще, либо описывалась в известных публицистических или документальных работах на тему. Фильм качественно все это воспроизводит, что вкупе с хорошей актерской игрой создает достаточно реалистичную картину жизнедеятельности американских политических элит "нулевых" упивавшихся бесконтрольным гегемонизмом. Сейчас мы знаем, куда это США завело и какие последствия были у войн в Афганистане и Ираке, так что в какой-то мере, те люди, которые все это творили в "нулевых", оказали существенное влияние как на текущее ослабление США, так и на создание предпосылок для формирования пост-вашингтонского мира. Конечно, они этого не хотели и финальный монолог Чейни, где он оправдывается за свои действия, говорит совсем о других целях, с которыми авторы полемизируют, указывая на расхождение патриотической риторики Чейни с проблемой роста доходов "Халлибертон" вследствие деятельности Чейни. В конечном итоге – и алчность американских корпораций, и властные амбиции Чейни, и несоответствие военных преступлений, пыток и убийств пресловутым "американским идеалам" – все они сыграли свою роль в том, что миф о безоговорочном господстве Америки треснул уже при Буше и обещанный Фукуямой "конец истории" так и не наступил. Но было бы ошибкой валить все на "гадкого утенка" Чейни, который все испортил или же его прогнившее сердце. Чейни был порождением американской системы, в которой он рос и развивался еще со времен Никсона, являясь порождением "американской демократии", которая ныне конечно предпочитает дистанцироваться (в том числе и через продукцию Голливуда) от чрезмерно скомпроментированного политика ушедшего на покой. Но скажем документы о пытках уничтожали уже при Обаме, также как при Обаме, состоялись агрессии против Ливии и Сирии. Так что дело было не в Чейни или не только в Чейни, как бы фильм не пытался намекать на обратное.На похоронах Буша-старшего.С технической точки зрения фильм неплох. Некоторые сцены отлично сняты, что вкупе с отличной актерской игрой, хорошей музыкой и качественной операторской работой, делают просмотр фильма, который в основном построен на разговорах о политике, достаточно интересным.Учить историю по этому фильму конечно нельзя, но как своеобразный стоп-кадр эпохи Джорджа Буша-младшего, он вполне неплох.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4860165.html