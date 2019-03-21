Тайна сокровищ «Черного принца»

В 1854 году произошла самая ужасная морская катастрофа XIX века на Черном море. Шторм начался неожиданно и застал врасплох экипажи сотен торговых и военных судов. До наших дней об этом шторме сохранились легенды и придания, которые передают моряки из поколения в поколение. Самой удивительной из них стала история о сокровищах «Черного принца».



Эта история началась в самый разгар войны Российской империи против Турции на защиту, которой, а также своих торговых интересов немедленно стали Англия и Франция. В 1854 году англо-французские союзники вторглись в Крым, и началась печально известная Крымская война. На протяжении трех лет героически сопротивляющиеся войска Российской империи шаг за шагом отступали под знаком технически более подготовленного и прекрасно вооруженного противника. Но и союзникам эта война приносила ни одни победы. Английским и французским кораблям приходилось вести военные действия далеко от своих баз. Для дополнительной мотивации матросам и офицерам выплачивали жалование на порядок выше, чем в мирное время, а в английской армии при этом платили золотом. Все грузы в действующую армию доставлялись исключительно морским путем через Средиземное, Мраморное, а затем Черное море. Именно по этому маршруту вез свой мирный груз только что спущенный на воду в 1853 году с английских верфей и зафрахтован британским правительством корабль «HMS Prince».

До середины XIX века это был новейший тип английского парусно-винтового фрегата. Он мог идти, как под парусами, так и на паровом двигателе. Основным его предназначением было транспортировка грузов, медикаментов, зимней одежды, инженерного оборудования. Но на этот раз помимо обычного груза на его борту находилось еще и жалование всей английской армии воевавшей тогда против России в Крыму.

В тот страшный день 27 ноября 1854 года на Черном море разразился беспощадный шторм. Меньше чем за один час на рейде Балаклавской бухты погибло 27 кораблей флота Его Величества. Это была самая ужасная катастрофа союзнических войск за всю Крымскую кампанию. Суда, потерявшие якоря стало сносить на скалы. Подброшенные волнами на десятиметровую высоту корабли разбивались о каменные выступы.



«Черный Принц» после столкновения со скалами раскололся и затонул в течение 10 минут. Только шести морякам из 150 человек удалось спастись.



Последствия бури сказались на всей военной кампании союзников в Крыму. На некоторое время военные действия против Российской империи практически остановились. Потери британского флота были ужасающими.



Комендант Балаклавского порта доложил о потерях командующему английским флотом адмиралу Лайенсу, но докладывал он не о 27 погибших кораблях, многие из которых были гордостью английского флота, а почему-то только об одном «Черном принце». На всех совещаниях обсуждалась только потеря этого гражданского судна.



По некоторым подсчетам золото, находившееся на борту английского парохода «Черный принц», равнялось сумме около 500 тысяч фунтов стерлингов. Народ ринулся на поиски. В мире известно о 15 крупных иностранных экспедициях, но они были безрезультатными. Поисками сокровищ «Черного принца» занимались кладоискатели США, Норвегии, Франции, Германии и Испании. Все кроме англичан. Это и удивляет, ведь это британский корабль. Но все же англичане могут хранить секреты. Мало помалу все поутихло.



Спустя 70 лет золото из трюмов фрегата «Черный принц» так и не было найдено. В 1923 году в советской России голод. Гибнут дети и вымирают целые деревни. Чтобы спасти людей нужно было продовольствие и деньги, много денег и Феликс Эдмундович Дзержинский известный своей любовью к детям искал любые возможности выйти из сложившейся ситуации. Однажды у него в приемной появился некий судовой инженер из Севастополя, который сообщил ему, что знает, где затонул легендарный английский фрегат «Черный принц». К тому же его товарищ сконструировал специальный глубоководный аппарат, с помощью которого можно найти и поднять сокровища. Дзержинский незамедлительно принял решение и отдал распоряжение создать специальную экспедицию подводных работ особого назначения в последствии получившее название ЭПРОН. Группа была отправлена в Крым.

ЭПРОН это предтечие морского спецназа. Начав свою работу с Черного моря, в будущем подразделение стало работать по всему миру как секретная военная организация СССР. Дзержинский поручил создание особому отделу ОГПУ под руководством Генриха Эгоды. Техническим руководителем проекта был назначен инженер Языков, а руководителем от ОГПУ - Лев Николаевич Захаров-Мейер - начальник внутренней службы безопасности Ф. Э. Дзержинского. Все действия участников проекта были строго засекречены. О конечной цели работ знали только несколько человек верхушки ОГПУ, все остальные работали «вслепую», чтобы не собрать алчущих.

Поиски «Черного принца» начались 9 сентября 1923 года. На рейде Балаклавы работали военные тральщики, также были привлечены баржа «Билиндер» с лебедкой и буксирный катер. Дно было обследовано металлоискателями. С помощью гидроплана и аэростата проводилась детальная фотосъемка грунта.



Товарищ Языкова инженер Даниленко создал уникальный глубоководный аппарат. Он был снабжен манипулятором прожектором, телефоном и аварийной системой подъема. Подводный аппарат позволял прощупать весь внешний рейд Балаклавский бухты. В те годы самые передовые технологии подводных поисков были у японцев, но те погружались на глубину только до 80 метров. Снаряд Даниленко сильно увеличивал шансы советских водолазов. При первом же погружении они достигли глубины 95 м, а потом и 123 метра. Сами не зная, советские подводники установили мировой рекорд погружения.

Участникам исследования казалось, что найти «Черный принц» будет не трудно, ведь он был единственным железным судном погибшим в том урагане. Однако поиски продлились больше года. После смерти Дзержинского исследования продолжались еще полтора года. ЭПРОН не сдавался.



И наконец, успех. На одном из поднятых фрагментов тикового дерева была обнаружена надпись «…ck Prince». В 1926 году из этого куска эпроновцы сделали столик и подарили Менжинскому - председателю ОГПУ. Говорят, что даже сейчас он находится в одном из закрытых музеев ФСБ, но эта история просто легенда, мистификация. Дело в том, что надпись на борту корабля могла быть только одной «Prince», но никак ни «Black Prince». Настоящее название корабля было «Prince». Эпитет "черный" навсегда прикрепился к судну с легкой руки газетчиков и кладоискателей, вероятнее всего из-за характерного цвета корпуса судна.



ЭПРОН не ограничивался поисками только золота. Со дна бухты были подняты и другие сокровища принадлежащие другим британским судам. Но золото найдено не было. Преемники ОГПУ пришли в ярость, ведь были потрачены народные деньги, а результата нет. Пять лет поисков и никаких следов клада. В организации стали понимать, что экспедиции грозит полный провал, как вдруг в 1928 году в дело вмешалась крупнейшая японская водолазная компания «Shinkai Kogioesio Limited». Фирма неожиданно изъявила желание тоже поискать «Черный принц» и его клад. Район и разрешенное время поиска строго оговаривалось. Разрешение вскоре было выдано за большие деньги и японцы немедленно приступили к подводным работам.

Черного принца». С удвоенными усилиями они продолжают поиски, не пропуская ни одного квадратного сантиметра дна. В итоге было поднято всего семь золотых монет, четыре из которых были отданы ОГПУ, а три забрали себе. Сразу после поисков глава корпорации официально заявил, что найденный им корабль действительно «Черный принц», но не привели, ни одного доказательства этому. Монеты могли быть на любом судне, которые затонули в тот злополучный день. Японцы оставили лишь точные координаты своей находки. В начале 1920-х годов именно у японцев было лучшее оборудование и технологии судоподъема (легендарный крейсер «Варяг» был поднять сразу после гибели) - сказался опыт русско-японской войны. Перед началом работ они были просто уверенны, что русские либо не имели для поисков всех необходимых технических средств, либо что-то упустили. Сделка была выгодна для ОГПУ - за лицензию японцы заплатили 70000 рублей. Это покрывало расхода на работы ЭПРОН. Кроме того у советских специалистов появилась возможность наблюдать за водолазной и судоподъемной технологией японцев. Японская компания начала свои поиски в апреле 1928 года и буквально через несколько месяцев находят металлический корабль, а рядом золотой английский соверен 1821 года чеканки. Именно такие были на борту «». С удвоенными усилиями они продолжают поиски, не пропуская ни одного квадратного сантиметра дна. В итоге было поднято всего семь золотых монет, четыре из которых были отданы ОГПУ, а три забрали себе. Сразу после поисков глава корпорации официально заявил, что найденный им корабль действительно «», но не привели, ни одного доказательства этому. Монеты могли быть на любом судне, которые затонули в тот злополучный день. Японцы оставили лишь точные координаты своей находки.



После окончания работ ЭПРОН в Балаклаве участников экспедиции развели по разным проектам, чтобы они больше никогда не встречались. Об операции забыли.



Может потому что водолазы ОГПУ нашли золото. На этот счет говорит еще одно косвенное доказательство. В 1936 году вышла повесть «Черный принц», когда вся история поисков ЭПРОНа была под строжайшим секретом. В книге указаны точные даты, фамилии и некоторые детали. Кто же оказался тем смельчаком, который решился поднять завесу скрытого клада.



Автором сенсационной статьи был Михаил Зощенко. В ней нет шуток, скетчей и знаменитого сарказма. Писатель ведет себя не как сатирик, а как дотошный следователь. И он действительно работал с секретными материалами. Перед ним были распахнуты все двери. Не многие знают, что до того как стать писателем Зощенко работал следователем по особым делам. Можно предположить, что классик работал по заказу разведки, ведь их игры неисповедимы.



Английские Черного принца», вокруг которого уже полтора века продолжают раскручиваться немыслимые догадки и удивительные события возможно, и было поднято у побережья, ведь ветер сорвал с якорей корабли и гнал их на скалы. Английские корабли оставались еще в Крыму около двух лет, сколько и шло парламентское расследование. За это время злополучное золото «», вокруг которого уже полтора века продолжают раскручиваться немыслимые догадки и удивительные события возможно, и было поднято у побережья, ведь ветер сорвал с якорей корабли и гнал их на скалы.



Англичанам не нужно было погружаться под воду, достаточно было поднять груз парохода у самого берега на небольшой глубине. Вот и молчат англичане второе столетие подряд.



Точка в этой истории будет поставлена тогда, когда будут рассекречены британские архивы XIX века. Одно известно наверняка задания ЭПРОН не закончились провалом. Поиски стали замечательной школой подводникам и спасателям, и эта операция стала первой в череде строго секретных миссий одной из наиболее загадочных организаций Советского Союза.



И только сравнительно недавно 15 марта 2010 года украинские морские археологи под руководством Сергея Воронова при содействии Академии Наук Украины обнаружили остатки легендарного фрегата «Принц» (известного как «Черный принц»), затонувшего близ Балаклавы во время Крымской войны. Со дна моря были подняты фрагменты предметов из капитанского сервиза, где была обнаружена эмблема компании-судовладельца, которой принадлежало судно. Также были найдены пушечные ядра и остатки медицинского оборудования.



Технические характеристики парусного-винтового фрегата «HMS Prince»:

Водоизмещение - 3000 тонн;

Источник: http://korabley.net/news/tajna_sokrovishh_chernogo_princa/2010-05-15-567