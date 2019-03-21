Сводки от ополчения Новороссии 21 марта 2019

В ночь с 18 на 19 марта западный пригород Донецка, посёлок Старомихайловка, подвергся обстрелу из пушек БМП2.

Осколки снарядов повредили провод высоковольтной линии электропередач и привели к короткому замыканию.

Устранить повреждения ремонтные бригады смогли только на следующий день.

Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.

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