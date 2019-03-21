Сводки от ополчения Новороссии 21 марта 2019
- 18:21 Уровень преступности в подразделениях ВСУ продолжает расти – Марочко.
- 17:44 Обстрел ВСУ оставил пригород Донецка без электричества (ВИДЕО).
- 16:50 Мирные жители Гольмовского под огнём ВСУ.
- 15:46 Украинская армия понесла новые потери в Донбассе.
- 13:30 Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР. 21 марта 2019.
- 10:12 “Сильнейшая армия Европы”. Учения морских пехотинцев Украины на мариупольском направлении.
Уровень преступности в подразделениях ВСУ продолжает расти – Марочко
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Обстрел ВСУ оставил пригород Донецка без электричества (ВИДЕО)
В ночь с 18 на 19 марта западный пригород Донецка, посёлок Старомихайловка, подвергся обстрелу из пушек БМП2.
Осколки снарядов повредили провод высоковольтной линии электропередач и привели к короткому замыканию.
Устранить повреждения ремонтные бригады смогли только на следующий день.
Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Мирные жители Гольмовского под огнём ВСУ
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Украинская армия понесла новые потери в Донбассе
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР. 21 марта 2019
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
“Сильнейшая армия Европы”. Учения морских пехотинцев Украины на мариупольском направлении
К оглавлению | Источник: www.youtube.com