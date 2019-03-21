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Сводки от ополчения Новороссии 21 марта 2019

16:35. 21 марта 2019 Просмотров - 194 Нет комментариев Опубликовал:

Уровень преступности в подразделениях ВСУ продолжает расти – Марочко

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Обстрел ВСУ оставил пригород Донецка без электричества (ВИДЕО)

Обстрел ВСУ оставил пригород Донецка без электричества (ВИДЕО) | Русская весна

В ночь с 18 на 19 марта западный пригород Донецка, посёлок Старомихайловка, подвергся обстрелу из пушек БМП2.

Осколки снарядов повредили провод высоковольтной линии электропередач и привели к короткому замыканию.

Устранить повреждения ремонтные бригады смогли только на следующий день.

Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР. 

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Мирные жители Гольмовского под огнём ВСУ

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Украинская армия понесла новые потери в Донбассе

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Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР. 21 марта 2019

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“Сильнейшая армия Европы”. Учения морских пехотинцев Украины на мариупольском направлении

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