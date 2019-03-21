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США будет постоянно держать Черное море в напряжении

13:08. 21 марта 2019 Просмотров - 193 2 коммент. Опубликовал:

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Всем известен факт стремления США доминировать и осуществлять контроль в каждом регионе. В последнее время наибольшее внимание уделяется странам Кавказа и акватории Черного моря.

Высокопоставленные чиновники США в своих заявлениях постоянно говорят об обеспечении безопасности и стабильности на Черном море, что США играет в этом неотъемлемую, первостепенную роль: «продолжающееся присутствие ВМС США в Черном море демонстрирует нашу неизменную приверженность региональной стабильности, безопасности… и коллективной защите наших союзников по НАТО», - сказал экс-командир 6-го флота ВМС США вице-адмирал Кристофер Грэди.  Наряду с этим публикуется множество материалов, обвиняющих Россию в нарушении этой самой безопасности, особенно после инцидента в Керченском проливе. Однако фактами это никак не подтверждается, они как раз говорят об обратном.

С каждым годом с момента присоединения территорий Крыма к РФ число заходов кораблей нечерноморских государств НАТО в акваторию Черного моря увеличилось в разы, также в разы увеличилась интенсивность полетов вдоль российских границ тактической и разведывательной авиации и самолетов дальнего радиолокационного обнаружения. Военные чиновники американского ведомства объясняют это усилением напряженности и военной активности в регионе, в связи с чем для Америки и ее союзников важно нарастить там частоту деятельности и заставить Россию начать воспринимать этот факт как должное. Также все мы помним намерения США выйти из конвенции Монтрё, иметь свой флот в акватории черного моря столько времени, сколько это необходимо.

Очевидно, что все вышесказанное подтверждает статус агрессора США и их стремление спровоцировать Россию совершить ошибку, которую в дальнейшем можно было бы использовать как козырь на мировой политической арене…

 

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2 коммент.»

  • 191 151
    Женечка 21 марта 2019 в 14:19 Ссылка
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    Вот когда, думаю, прибалтийские авианосцы с черногорскими морскими котиками к берегам Крыма подведут, тогда жди беды!

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  • 241 177
    суржик 21 марта 2019 в 15:28 Ссылка
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    И будет держать в напряжении,пока в один прекрасный день по” неизвестной” причине не утонет один, а затем другой кораблик. Кто имел дело с дворовой шпаной знает, как отвадить от себя эту публику.

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