Солнечный жреческий Коляды Дар. Кирилл Запорожец. Часть 1

Солнечный жреческий Коляды Дар. Часть 1



Автор-сказитель – Кирилл Запорожец



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Триглав Яви, Нави и Прави каждый состоит из триглава, так рождается Священная Девятка и Коляды Дар – солнечный календарь из 9-ти сороковников, организованных в 3 времени года, имеющий в основе 9-дневную неделю и 9-чакровую модель. Привнесенный в наш мир с далеких звёзд чертога Раса (созвездия Льва) этот календарь не делится ни на полугодия, ни на 4 сезона. Здесь царство Троицы, королевство Девятки (33), система тридевяти земель (333) Ярилы Трисветлого. С этим календарём волхвов связана и 18-ти (29) – знаковая система славянских Венд-Рун (Вендица) и 27 (3*9) лунных стоянок или накшатр индийской Джйотиш-астрологии.



А также все ранние, “ведические” тархтарские праздники по Коляды Дару, ориентированные на 9 сороков и 16 чертогов лета.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=r-MreoPOgVE