Сирия, ИГИЛ, Ближний восток, последние новости 21 марта 2019

Видео учений экипажей Су-35С в Сирии: кадры из кабины

Российские летчики провели учения с авиабазы Хмеймим в Сирии и отработали действия в экстренных ситуациях.







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Русские хищники в Сирии

Некоторое время назад СМИ обратили внимание на нашивки на форме подразделений российского спецназа в Сирии. «Война – мой мир», «Хищник», «Злая Россия», «Я сделаю тебе очень больно» – эти слова и фразы, написанные по-русски и арабской вязью, впечатлили сирийцев, вселив в них уверенность в неминуемой победе над исламскими террористами.

Русский характер – сложное и многосоставное понятие, потому что сам русский народ этнически многосоставен, выплавлен из представителей множества древних народностей, главенствующее положение среди которых занимают русичи.

Канули в Лету половцы и касоги, печенеги и торки – народы, воевавшие с русскими тысячу лет назад. А русские остались. И не просто остались, а обладают внутренней силой отвечать на каждый удар внешнего агрессора серией мощных ударов.

В 1996 г. чеченские боевики пребывали в глупой уверенности, что они победили Россию. В 1999 г. Россия пришла и спросила с них за все злодеяния, ими совершённые.

Грозный Радуев, с нелепой стрижкой и в тюремной робе, что-то трусливо лепетал о дружбе народов. Масхадов, как крыса, ползал по норам, боясь выказать нос наружу. От Басаева остались рожки да ножки. Яндарбиев сбежал за границу, понимая, что воевать против русских – гиблое дело. Они, если надо, и в Катаре достанут. Яндарбиева там и достали.

Исследователь древнерусского былинного творчества Лев Прозоров в одном из недавних телеинтервью назвал черту, характерную для русских богатырей – воспринимать запрет как вызов. Прозоров процитировал выдержки из былины о Добрыне Никитиче и богатыре Дунае, когда Добрыня, видя угрожающую надпись на шатре Дуная, всё равно входит в шатёр.

Не просто входит, а ест и пьёт всё, что там приготовлено, и остаётся дожидаться возвращения Дуная. Богатырь воспринял запрет на вход в шатёр как вызов, и он этот вызов принял – вошёл внутрь. И остался ждать сурового Дуная.

Для Дуная вызовом был факт нарушения Добрыней его грозного предупреждения. Начинается богатырская сеча, свидетелем которой становится проезжавший мимо Илья Муромец. Прозоров цитирует Муромца, подчёркивая важный смысл сказанного: «Если русский с русским дерётся, надо помирить. Если русский с иноземцем дерётся, надо подсобить. Если иноземец с иноземцем дерётся, надо подтолкнуть». Вот оно, богатырское стратегическое мышление!

В Сирии российские военнослужащие находятся потому, что угроза исламистов принести войну на территорию России нами воспринята как вызов. Нам бросили вызов, мы отреагировали. Теперь от тех, кто осмелился этот вызов бросить, почти ничего не осталось.

Некогда грозное «Исламское государство» (запрещено в России) на деле оказалось сборищем управляемых извне шаек разного калибра и пошиба, обращённых в бегство российскими солдатами. Хищниками, для которых война – это мир. Они пришли из холодной и злой России, чтобы сделать террористам очень больно. У них это хорошо получилось. Террористам, действительно, сделали очень больно.

Неоднократно встречаясь в жизни с гражданами разных стран, я задаю им один и тот же вопрос. Сначала рассказываю о подвигах Матросова, Гастелло, Карбышева или Талалихина, а потом интересуюсь, были ли у них подобные герои. И получаю один и тот же ответ – большинство отвечает отрицательно. Или же с трудом вспомнят одного-двух, не больше.

Не закрывали чехи, голландцы, хорваты дзоты своими телами. Не врезались англичане на своих самолётах во вражеские колонны. Не хранили бельгийцы, китайцы, итальянцы суровое молчание под пытками ледяной водой. Не таранили датчане, шведы, норвежцы вражеские самолёты. Не стояли насмерть американские, польские, румынские, венгерские солдаты в Афганистане, как российская 12-я погранзастава в Таджикистане в 1993 г. Не вызывали французы или американцы огонь на себя, как лейтенант Александр Прохоренко в Сирии в 2016 г. Не сдерживали вражеские танки канадцы, исландцы, испанцы, как это делали солдаты генерала Панфилова в 1941 г.

Много чего не могут сделать другие народы из того, что могут русские.

Артем Вахрушев

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США толкают Ливан в объятия Ирана и России

США толкают Ливан в объятия Ирана и России

Ливан ожидает визита госсекретаря США Майка Помпео на этой неделе в то время, когда политическая роль Ливана в регионе пересматривается, а сам Ливан переживает самый серьезный экономический спад в недавней истории.Причины ухудшения состояния местной экономики включают не только коррупцию политического руководства Ливана и администраций более низкого уровня, но и санкции США, наложенные на Иран. Последние санкции являются самыми суровыми из когда-либо введенных. Они также будут сильно влиять на Ливан, пока у власти находится президент Дональд Трамп, если Ливан не будет следовать политике США и подчиняться их диктату.Если, как ожидается, Вашингтон объявит экономическую войну Ливану, санкции оставят Ливану мало альтернатив. Они могут заставить Ливан опереться на возможности иранской гражданской промышленности, чтобы преодолеть экономическое давление США и полагаться на российскую военную промышленность для оснащения сил безопасности Ливана. Это станет неизбежным, если Помпео будет настаивать на угрозах ливанским чиновникам, как это делали его помощники во время предыдущих визитов в страну. Неизменное послание официальных лиц США звучало так:С политической точки зрения, Ливан разделен между двумя полюсами, один проамериканский (+ Саудовская Аравия) и другой (Иран и Россия) за пределами американской орбиты. Экономическая ситуация вполне может усилить внутреннее разделение до такой степени, что местное население начнет реагировать на ухудшение жизни в стране, что может лишить США и их союзников влияния в Ливане.Такого сценария все еще можно избежать, если Саудовская Аравия вложит достаточно инвестиций, чтобы перезагрузить агонизирующую местную экономику. Тем не менее, Саудовская Аравия опасается, что те, кто не согласен с ее политикой и политикой США, могут извлечь выгоду из ее поддержки. На сегодняшний день Эр-Рияд не полностью понимает внутреннюю ливанскую динамику и то, чего можно или нельзя достичь в Ливане. Похищение премьер – министра Саада Харири был самым вопиющим свидетельством незнания саудитами ливанской политики. Отсутствие у Саудовской Аравии стратегического видения в Ливане, вероятно, предотвратит любую серьезную поддержку несостоятельной ливанской экономики и может привести страну к серьезной нестабильности.До 1982 года один доллар США был эквивалентен 3 ливанским лирам. Это было отчасти потому, что Организация освобождения Палестины (ООП) тратила десятки миллионов долларов в стране на своих граждан и палестинские семьи, живущие в Ливане. Кроме того, структуры системы Организации Объединенных Наций и другие НПО занимались также оказанием финансовой поддержки палестинским беженцам, чьи дома были захвачены Израилем, вынуждая их покинуть свою страну.После израильского вторжения в Ливан в 1982 году ООП была вынуждена покинуть страну. Немногим позже один доллар США достиг обменного курса в 3000 ливанских лир, который впоследствии был девальвирован для стабилизации по текущему курсу в 1 доллар за 1500 лир. Иран вышел на сцену, чтобы поддержать местных ливанских боевиков (исламское сопротивление в Ливане, то есть Хезбаллу), которые хотели освободить свою территорию от израильской оккупации. В 2000 году Иран начал делать серьезные инвестиции в "Хезбаллу", поскольку этой группе удалось вытеснить израильтян с большей части ливанской территории. Финансовые вложения Ирана достигли очень высокого уровня к войне 2006 года, когда Израилю не удалось победить "Хезбаллу" и заставить ее держать свои ракеты за пределами зоны, откуда она могла обстреливать Израиль.Лидер Хезбаллы Сайед Насралла со своим ближайшим союзником, президентом парламента Наби Берри.В 2013 году правительство Сирии обратилось к Хезбалле с просьбой поддержать сирийскую армию, чтобы предотвратить распад страны и не допустить захвата страны боевиками-джихадистами. Иран закачал в это предприятие миллиарды долларов, чтобы победить ИГИЛ и Аль-Каиду и не дать им уничтожить Сирию и Ирак, зная, что Иран будет их следующей целью. Бюджет войск Хезбаллы вырос до заоблачных высот.. Поддержка передвижения войск, материально-техническое обеспечение и ежедневные пособия, предоставляемые боевикам, способствовали росту ливанской экономики. Ежемесячный бюджет "Хезбаллы" превышал 100 миллионов долларов в месяц.Но после прихода к власти Дональда Трампа и его отказа от ядерной сделки с Ираном правительство США ввело самые строгие санкции против Ирана и прекратило пожертвования организациям ООН, поддерживающим палестинских беженцев. Санкции против Ирана вынудили принять новый бюджет на Хезбаллу, по сути пятилетний план экономии. Силы в Сирии сокращены до минимума, движение войск соответственно сократилось, а все дополнительные вознаграждения для личного состава приостановлены. Хезбалла сократила свой бюджет до четверти того, что было раньше, не приостанавливая ежемесячную зарплату боевиков, расходы на подрядчиков и медицинское обслуживание, как это предусмотрено личным распоряжением Сайеда Хасана Насраллы, Генерального секретаря Хезбаллы.Эта новая финансовая ситуация повлияет на экономику Ливана, поскольку денежный поток и иностранная валюта сокращается. Ожидается, что последствия будут более заметными в ближайшие месяцы, что приведет к протестной реакции местного населения, которое будет ощущать на себе несостоятельность ливанской экономики.США и Европа налагают строгий контроль на любые средства, переводимые в Ливан и из него. Страна находится в финансовом черном списке, и все транзакции тщательно проверяются. Религиозные пожертвования из-за рубежа более невозможны, поскольку они подвергают доноров серьезным обвинениям в поддержке терроризма со стороны западных стран. Пока Трамп у власти, "Хезбалла" и Иран считают, что ситуация останется критической; По их оценкам, президент США, скорее всего, получит второй срок. Ожидается, что следующие пять лет будут тяжелыми для экономики Ливана, особенно если визит Помпео принесет новые угрозы в случае, если Ливан откажется подчиниться диктату США.Лидер "Хезболлы" ~ Сайед Насралла со своим союзником министром иностранных дел Христианом Джубраном БассиломПомпео хочет, чтобы Ливан отказался от своего требования перекраивать свои спорные водные границы с Израилем. Эта просьба не будет удовлетворена, и ливанские официальные лица неоднократно заявляли, что они полагаются на точные ракеты "Хезбаллы", чтобы помешать Израилю воровать ливанскую воду.Помпео также хочет, чтобы Ливан отказался от Хезбаллы и его роли в правительстве. Опять же, в американском истеблишменте, похоже, ничего не знают о том, что "Хезбалла" – это почти треть населения Ливана, пользующаяся поддержкой более половины ливанских шиитов, христиан, суннитов и друзов, с официальными членами в исполнительной и законодательной власти страны.Какая тогда альтернатива? Если Саудовская Аравия откажется вкладываться в ливанскую экономику, Ливану не понадобится один, два или пять миллиардов, ему понадобятся десятки миллиардов долларов, чтобы оживить свою экономику. Ему также потребуется политика невмешательства со стороны американского истеблишмента, чтобы страна могла и далее управлять собой.Лидер Хезболлы Сайед Насралла со своим политическим оппонентом премьер-министром Саадом Харири.Если Саудовская Аравия решит инвестировать в Ливан, она будет стремиться навязать условия, не сильно отличающиеся от требований США. Саудовская Аравия не скрывает свое желание изгнать влияние Ирана и сторонников "Хезбаллы" из Ливана, чего невозможно достичь.Другие варианты для Ливана не слишком разнообразны. Ливан может еще сильнее прильнуть к Ирану, чтобы снизить свои расходы и стоимость товаров, и он может попросить Россию поддержать ливанскую армию, если Запад этого не сделает. Китай готовится к расширению своего влияния в регионе и может стать для страны позитивной альтернативой, используя Ливан в качестве платформы для достижения своих целей в Сирии, а затем в Ираке и Иордании. В противном случае Ливан должен будет подготовиться к присоединению к списку самых бедных стран.Тень висит над землей кедров, страны, которая уже боролась за выживание в XXI веке. «Хезбалла», на которую теперь распространяются санкции США и Великобритании, – это та же сила, которая защищала страну от ИГИЛ и других боевиков такфиристов, которые угрожали изгнать христиан из страны, в соответствии с рекомендацией президента Франции Саркози ливанскому патриарху, что ливанские христиане должны покинуть свои дома Джихадисты и НАТО имеют одни и те же намерения в отношении Ливана. Провал плана американского истеблишмента по разделению Ирака и созданию несостоявшегося государства в Сирии в рамках «нового Ближнего Востока» разбудил российского медведя из его долгой спячки. Сегодня Россия конкурирует с США за гегемонию на Ближнем Востоке, обязывая Трампа использовать все силы в попытке сломить антиамериканский фронт.Это битва без табу, где разрешены все удары. США загоняют Ливан в угол, где у того не останется альтернативы более тесному партнерству с Ираном и Россией.Элайджа Магье https://ejmagnier.com/2019/03/18/the-us-is-pushing-lebanon-into-the-arms-of-iran-and-russia-us-sanctions-affect-the-local-economy/ – оригинал на английском языке

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