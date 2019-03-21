«Русский народ ненавидит богатых и умных»: Депутат заявил, что чиновникам нужны дорогие автомобили

Депутат от «Единой России» Александр Максимов объяснил идею запрета покупки дорогих автомобилей для чиновников: мы идем на поводу у людей, которые питают «традиционную, исконную, лютую ненависть» к состоявшимся и успешным людям, которые, по его мнению, неординарны и заслуживают этих благ; вместо попыток регламентировать депутат считает необходимым заниматься воспитанием чиновников.

Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей. Законопроект вызвал в зале большую дискуссию.

«Давайте, знаете, на секундочку, задумаемся вот о чем. А кого у нас всегда на Руси наш с вами русский народ традиционно не любит? Традиционно, исконно, с лютой ненавистью — людей богатых и людей умных и образованных.

Вы знаете, нередко, когда мы с этой трибуны поднимаем такие вопросы, мы невольно идем на поводу развития вот этих отрицательных качеств. Если человек состоялся, если он неординарен, он имеет право на все эти блага», — сказал Максимов на пленарном заседании.

«Чем гордятся у нас за рубежом школа, колледж, институт, даже детский садик? Это людьми, которые сделали сами себя, которые смогли добиться в этой жизни определенных высот, неважно каких, которые выделились из общей среды, и они становятся маяками, потому что именно они — двигатели прогресса, они делают все это.

Безусловно, чванство, неуважение своих избирателей, своих жителей, нелюбовь к городу, они произрастают из этого же самого. Нужно говорить о культуре, о воспитании, воспитании чиновников. Нельзя регламентировать все — автомобили, туалетную бумагу, парфюм, кофе, чайные принадлежности. Нужно говорить о воспитании человека», — подчеркнул парламентарий.

Он также сообщил, что фракция «Единая Россия» данный законопроект не поддерживает.

«Выступление коллеги Максимова, я думаю, будут многие цитировать. Я не стал бы говорить за весь русский народ, кого он любит, кого не любит. Но я сказал бы, что у нас не так относятся, как сказал (Максимов)», — ответил депутат от ЛДПР Сергей Иванов.

Депутат Василий Власов, также представляющий ЛДПР, указал на требования, публикуемые на сайте госзакупок. Так, по его словам Мосгордума разместила заказ на автомобиль, требования которому подразумевают наличие в машине аудиосистемы с 9 динамиками. «Четко прописано — размер автомобиля, его мощность и, конечно же, такие мелочи, как наличие не менее 9 динамиков аудиосистемы, потому что депутат Мосгордумы, ну не может он работать, если в его автомобиле нет 9 динамиков», — добавил депутат.

Депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг также возразил Максимову.

«Я все думал, почему вы против этого (законопроекта). Последнее выступление открыло мне глаза. Оказывается, что человек состоявшийся, неординарный, я записывал, он имеет права на эти блага, он двигатель прогресса. Это про чиновников. То получается, что все, кто ездит на дорогих автомобилях, у нас они неординарные, состоявшиеся и так далее.

Коллеги, если вы неординарные, состоявшиеся и так далее, езди за свой счет. Почему за государственный-то счет? Почему за счет налогоплательщика? Здесь небедные люди сидят, езди за свой счет», — подчеркнул эсер, отметив, что его фракция выступает за принятие законопроекта.

Законопроект в итоге отклонили.

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