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«Русский народ ненавидит богатых и умных»: Депутат заявил, что чиновникам нужны дорогие автомобили

16:15. 21 марта 2019 Просмотров - 319 8 коммент. Опубликовал:
«Русский народ ненавидит богатых и умных»: Депутат заявил, что чиновникам нужны дорогие автомобили | Русская весна

Депутат от «Единой России» Александр Максимов объяснил идею запрета покупки дорогих автомобилей для чиновников: мы идем на поводу у людей, которые питают «традиционную, исконную, лютую ненависть» к состоявшимся и успешным людям, которые, по его мнению, неординарны и заслуживают этих благ; вместо попыток регламентировать депутат считает необходимым заниматься воспитанием чиновников.

Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей. Законопроект вызвал в зале большую дискуссию.

«Давайте, знаете, на секундочку, задумаемся вот о чем. А кого у нас всегда на Руси наш с вами русский народ традиционно не любит? Традиционно, исконно, с лютой ненавистью — людей богатых и людей умных и образованных.

Вы знаете, нередко, когда мы с этой трибуны поднимаем такие вопросы, мы невольно идем на поводу развития вот этих отрицательных качеств. Если человек состоялся, если он неординарен, он имеет право на все эти блага», — сказал Максимов на пленарном заседании.

«Чем гордятся у нас за рубежом школа, колледж, институт, даже детский садик? Это людьми, которые сделали сами себя, которые смогли добиться в этой жизни определенных высот, неважно каких, которые выделились из общей среды, и они становятся маяками, потому что именно они — двигатели прогресса, они делают все это.

Безусловно, чванство, неуважение своих избирателей, своих жителей, нелюбовь к городу, они произрастают из этого же самого. Нужно говорить о культуре, о воспитании, воспитании чиновников. Нельзя регламентировать все — автомобили, туалетную бумагу, парфюм, кофе, чайные принадлежности. Нужно говорить о воспитании человека», — подчеркнул парламентарий.

Он также сообщил, что фракция «Единая Россия» данный законопроект не поддерживает.

«Выступление коллеги Максимова, я думаю, будут многие цитировать. Я не стал бы говорить за весь русский народ, кого он любит, кого не любит. Но я сказал бы, что у нас не так относятся, как сказал (Максимов)», — ответил депутат от ЛДПР Сергей Иванов.

Депутат Василий Власов, также представляющий ЛДПР, указал на требования, публикуемые на сайте госзакупок. Так, по его словам Мосгордума разместила заказ на автомобиль, требования которому подразумевают наличие в машине аудиосистемы с 9 динамиками. «Четко прописано — размер автомобиля, его мощность и, конечно же, такие мелочи, как наличие не менее 9 динамиков аудиосистемы, потому что депутат Мосгордумы, ну не может он работать, если в его автомобиле нет 9 динамиков», — добавил депутат.

Депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг также возразил Максимову.

«Я все думал, почему вы против этого (законопроекта). Последнее выступление открыло мне глаза. Оказывается, что человек состоявшийся, неординарный, я записывал, он имеет права на эти блага, он двигатель прогресса. Это про чиновников. То получается, что все, кто ездит на дорогих автомобилях, у нас они неординарные, состоявшиеся и так далее.

Коллеги, если вы неординарные, состоявшиеся и так далее, езди за свой счет. Почему за государственный-то счет? Почему за счет налогоплательщика? Здесь небедные люди сидят, езди за свой счет», — подчеркнул эсер, отметив, что его фракция выступает за принятие законопроекта.

Законопроект в итоге отклонили.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1553174105

Метки: Новости

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8 коммент.»

  • 243 179
    суржик 21 марта 2019 в 16:44 Ссылка
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    Ну да. Русские люди не любят ,хитрых, изворотливых и вороватых.В чём здесь причина недовольства чиновников? Насчёт нелюбви к умным, это он перегнул. Умный человек такими безобразиями заниматься не будет.

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  • 6865 1779
    krikunoleg 21 марта 2019 в 16:54 Ссылка
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    “Традиционно, исконно, с лютой ненавистью — людей богатых и людей умных и образованных” – да ну-у-у-у… А я думал вороватых, не честных, бессовестных одним словом… Что-то не слышал о ненависти к Третьякову, например, а ведь он был не беден – вон какую галерею собрал. Да и к русским купцам кои дома для потерявших кормильца строили, школы для крестьянских детей, богадельни для старых что-то не с ненавистью народ относился. Большевики, те да народ одурманили и всех богатых под одну гребенку смели. Так они хотели что бы все были бедными, а небогатыми.

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    • 2602 1694
      Сергей krikunoleg 21 марта 2019 в 17:01 Ссылка
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      извините, вместо плюса мышка бахнула на минус, исправьте пожалуйста!
      КрикунОлег +100 !!!!!
      А насчёт большевиков, так там разные люди были, и хорошие и плохие, которые примазывались к власти, ну как обычно и бывает всегда.

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  • 12115 10373
    Ирбис 21 марта 2019 в 16:59 Ссылка
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    В своё время сексафронист Билл Клинтон чуть было не был отстранён на время от исполнения обязанностью президента США, по тому что его жена Хиллари не смогла долго доказать, откуда у неё на счету оказались лишние 500$! Так я лично на все 100% уверен что ни один депутат гос Думы не сможет реально объяснить происхождения своих богатств и про доходы. Чем больше слушаю депутатов и чиновников, тем всё больше и больше понимаю, по чему Сталин устроил чистку перед войной. Просто в нынешней ситуации или чистка или развал страны, третьего не дано.

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    • 4480 3370
      step Ирбис 21 марта 2019 в 19:21 Ссылка
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      Зачищать не кому. Того, кто должен зачищать самого почистить надо……

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  • 2602 1694
    Сергей 21 марта 2019 в 17:00 Ссылка
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    Русский народ духовно богатый и очень умный по сути и глубоко внутри себя, он знает, что богатство богатых не от Бога, и ум богатых от дьявола, это если понятно бабушкам, а чтобы понятно молодёжи так выше два коммента говорят уже сами за себя.
    Русский народ не любит хитросраких, что бы те не говорили и кем бы ни прикидывались, такой народ глубоко умён.

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    • 12118 10376
      Ирбис Сергей 21 марта 2019 в 17:47 Ссылка
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      Сергей, тут вопрос не русский или нерусский. Тут вопрос, а сам он кто? депутат Гос Думы РФ Александр Максимов в прошлом полковник КГБ-ФСБ! В советское время хищение в особо крупных размерах, всегда курировало местное КГБ! Если украл всего лишь жалкий миллион советских рублей, приговор был один высшая мера наказания! Да и кто не знает, было запрещено в новую структуру гос безопасности РФ принимать бывших офицеров КГБ. Так что вот кто у нас теперь за полную свободу!

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  • 59 59
    Сергей 21 марта 2019 в 18:30 Ссылка
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    Если бы богатые прикладывали свой ум, чтобы богатеть вместе с народом а не вместо него, отношение было бы другим.

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