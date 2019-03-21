Робинзон острова Булаван

Что же мифические стражи острова-убийцы действительно мстят?

О принадлежащем Индонезии острове Булаван, который исстари называют островом-убийцей, сложено немало легенд и мифов.

Действительно, на этом клочке суши, площадью около пяти квадратных километров, лежащем в море Банда, происходили и продолжают происходить события, противные здравому смыслу и обыденной логике. Более сорока человек, волею непредвиденных обстоятельств очутившиеся тут, что называется, были умыты кровью. И, как считал американец, для которого очень надолго Булаван стал капканом, захлопнувшимся, казалось, навсегда, лётчик Вили Ван дер Хааге, «земля и воздух неким непостижимым образом здесь пожирает всё, будь то люди или животные».

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Ван дер Хааге не повезло. Вернулся на родину, к сожалению, лишь для того, чтобы трагически погибнуть. Лётчик, однако, успел дать с десяток интервью, в совокупности не оставляющих сомнений в том, что остров-убийца – мощнейшая аномальная зона. Её резко выраженные геомагнитные отклонения от геофизической нормы, по-видимому, и питают феномен Булавана.ОГНЕННЫЙ ШАР НАД МОРЕМ

Итак, выполняя полёт на одной из новейших боевых реактивных машин WFV-522, лётчик-испытатель Вили Ван дер Хааге визуально засёк на расстоянии 8-10 километров раскачивающийся, подобно маятнику, ртутного цвета шар, вокруг которого разливалось «отстранённое», нестерпимо яркое сияние. Так как радио почему-то вышло из строя, лётчик не смог запросить у базы инструкций дальнейших действий. Решил, прервав полёт, уходить как можно скорее. Не тут-то было. Выброшенный странным шаром пламенеющий язык накрыл самолёт, поджёг обрезиненные, подвешенные под крыльями резервные баки с горючим. Сбросить их Ван дер Хааге не успел, потому что баки взорвались. Машина развалилась на куски.

Спас парашют, открывшийся на достаточной для безопасного спуска высоте. Очнулся лётчик рядом с дырой, напоминавшей жерло уходящего вниз колодца. Это было его первое островное впечатление. Второе, с которым он неоднократно сталкивался на протяжении всей своей робинзонады, лениво раскачивающийся над слегка волнующейся морской водой всё тот же шар, едва не погубивший его. Любоваться этой диковинкой времени не оставалось совсем. Удовлетворённо отметив, что непромокаемый пакет неприкосновенного запаса не пострадал, что пистолет в нём сух, как и штык-нож (складные ножи), спички и шоколад, Ван дер Хааге, подкрепившись, пройдя несколько шагов, наткнулся на родник и совершенно высохшую рощу.

Человек холодного рассудка, один из асов ВВС США, Вили Ван дер Хааге, взвесив абсолютно неблагоприятные обстоятельства, не исключил того, что на этом клочке суши ему предстоит пребывать неизвестно сколько. Потому для начала, отбросив бесполезные сетования, отогревшись у костра и высушив одежду, заночевал на потухшем кострище, насытился рыбой, оглушённой пиротехнической шашкой в озерке, соорудил превосходный шалаш и отправился обследовать Булаван, о котором тогда не знал буквально ничего.

Уже в первой этой вылазке, он, великолепный стрелок, с первого выстрела подстрелил молодого кабана, мясо которого, вымочив в солёной морской воде, завялил. Оставшиеся 15 патронов решил расходовать в случае опасности, добывать пропитание рыбалкой и расстановкой силков. Лётчик не догадывался даже, сколь щедрые открытия готовит ему остров.

ПО КАМЕННОМУ МОЗГУ

За время вынужденного заточения на острове Булаван, которое длилось три года и три месяца, Вили Ван дер Хааге сделал немало удивительных открытий. Они, прежде всего, касались рельефа местности, который лётчик из-за «подозрительной похожести» сравнил по очертаниям с гигантским окаменевшим мозгом. «Мозг» этот пилот буквально исползал, и всё потому, что его крайне заинтриговали глубочайшие колодцы, явно искусственного происхождения, ведущие в сухие пещеры. Но прежде чем поселиться в одной из таких пещер, идеально вентилируемой и пригодной для обогрева костром, Ван дер Хааге нашёл в ней поистине бесценный клад золотых монет.

Клад хранился в четырёх кувшинах из обожжённой глины, с горловинами, залитыми природным асфальтом, коего на острове, образующего уходящие вглубь вязкие пласты, было с избытком. Асфальт этот – тяжёлая нефтяная фракция – жарко, почти бездымно горел. Идеальное топливо для обогрева и приготовления пищи Ван дер Хааге собирал, не поднимаясь на поверхность, в штольнях и расселинах. Таким образом он выкопал ещё и три кувшина с золотом.

Забегая вперёд, надобно сказать, что когда сокровищница робинзона была доставлена в США, специалисты по культуре античных цивилизаций, эрудированные нумизматы, так и не смогли определить государственную принадлежность монет. Что в итоге стало питающей средой для гипотезы, будто монеты являлись платёжным средством территорий погибшей Атлантиды.Американский профессор археологии Бенджамин Вильямс-Строк, в 2002 году скрупулёзно обследовав сокровища, названные золотой коллекцией Хааге, заявил, что не исключает принадлежности монет к некой давно погибшей цивилизации. Сказал он также, что никогда не видел столь безликих монет, внешне похожих на идеально круглые, идеально отшлифованные линзы. Может, это не монеты вовсе. В таком случае что же? Вопрос до сих пор открыт. Так же, как открыт путь для отрядов чёрных кладоискателей, год за годом буравящих асфальтовые залежи Булавана, проникающие в колодцы, штольни, пещеры. Надо признать, хоть редко, да получавшие награды за колоссальный риск. Нет, не золотыми монетами. Слитками серебра диковинными, в форме лошадиных голов. Ещё одна неразгаданная загадка острова. По мнению некоторых учёных, подобные анимационные головы применялись в ритуальных сакральных целях. Поразительно, но анимационные серебряные слитки не несли следов искусственной обработки. Это – продукт природы, так сказать, шедевр аномальной зоны.

ПОТОП В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ШАХТЕ

Общаясь с репортёрами, после того как был снят с острова голландским корветом «Устрашающий», Ван дер Хааге особо заострял их внимание на том, что в период «заточения» большую часть времени проводил под землёй, обследуя вертикальные колодцы. Примечательна его фраза: «Колодцы не отпускали от себя разлитым в них ощущением, что там нечто есть, заслуживающее тяжёлого труда, тяжёлого поиска. Но, когда я подбирался близко к таинственной добыче, она от меня по объективным причинам ускользала».

То, что не давалось в руки – окаменевшие от старости дубовые мокрые сундуки. Два-три раза Ван дер Хааге прикасался к их крышкам. Как только это происходило, из стен колодцев начинала обильно сочиться вода, прибывающая настолько быстро, что приходилось срочно прибегать к помощи толстых канатов, сплетённых из вымоченной в морской воде травы конопли. Ван дер Хааге прежде не был наркозависимым, но на острове, дабы «отогнать тоску одиночества, увеличить силы для тяжёлых землеройных работ», прибегал к слабым тонизирующим отварам конопли.

Уж не это ли зелье спровоцировало кое-какие нетипичные психические отклонения? В частности, натуралистические видения, когда, словно наяву, наблюдал, как люди в старинных одеждах – пираты – опускают в шахты сундуки с сокровищами. Как парусные корабли этих пиратов, выйдя из спокойной бухты, где он обычно ловил рыбу, набирая ход, срываются за горизонтом, дав прощальный залп из бортовых орудий. Видел постоянно огненный шар над морем. Но это уже, конечно, не было наркотической галлюцинацией.

Ван дер Хааге, дабы заглушить грызущую тоску по миру людей, непрерывно, порой чуть ли не надрываясь, трудился. Такая трудотерапия, собственно, и спасла его от безумия. В один ветреный день увидел вооружённых автоматическим оружием людей, работавших заступами и ломами у жерла так называемого юго-восточного колодца, самого глубокого на острове. Ван дер Хааге почему-то даже не встревожился. Почему-то понял, что придётся принять бой, возможно, погибнуть.

ЧЕРЕДА СМЕРТЕЙ

Как ни удивительно, Ван дер Хааге, настолько метко стрелял, что из пистолета положил 12 бандитов, как позже выяснилось, за два дня до прибытия на остров вырезавших семью ирландского священника, располагавшего старинной картой, на которой были обозначены колодцы, якобы скрывавшие сундуки пиратских сокровищ. Карта оказалась фальшивкой, в колодцах ровным счётом ничего не было.

На вопрос детективов, почему он решился на кровопролитие, Ван дер Хааге ответил, что у него просто-напросто не оставалось выбора, потому что на предложение вступить в переговоры ему ответили плотным автоматным и винтовочным огнём, крича: «Мы тебя прикончим. Нам не нужны свидетели!». Имелось в виду, конечно, разграбление шахт с последующим вывозом трофеев на яхте.

Отдохнув в кругу семьи, пройдя переподготовку, Ван дер Хааге вернулся к лётной работе. Был по-настоящему счастлив. Громом среди ясного неба стало известие о зверской расправе над ним в собственном особняке, в Сиэтле, штат Висконсин, США. Полицейские поспешили списать убийство на банальный грабёж.

Но в период с 1999 по 2009 годы повешены, отравлены, застрелены 25 человек, побывавших на острове Булаван, вернувшихся оттуда, подобно Вили Ван дер Хааге, не с пустыми руками. Что же мифические стражи острова-убийцы действительно мстят? Дать ответ пока никто не может.

Александр Володев

Источник: https://salik.biz/articles/51902-robinzon-ostrova-bulavan.html