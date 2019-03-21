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ПУТИН ВЗЯЛ НАПРАВЛЕНИЕ НА ЗАХВАТ МИРА?

13:07. 21 марта 2019 Просмотров - 379 20 коммент. Опубликовал:

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В условиях, когда наша планета полностью управляется условными "сатанистами" (не знаю как еще можно назвать этих мерзавцев), у русских есть только два пути. 

1. Закрыться от остального мира железным занавесом и пытаться строить рай в отдельно взятой стране. Это мы уже проходили и ничем хорошим оно не кончилось. Наш менталитет, впринципе, несовместим с изоляцией от мира. 

2. Как более старший и мудрый брат, возглавить мировое сообщество и направить его на "путь истинный", пока это мировое сообщество окончательно не уничтожило нашу планету в порыве тотального атеизма и самодурства.

Похоже, что Россия, наученная горьким опытом, решила пойти по второму пути. 

Мы, русские, даже не заметили, как перестали слушать западных певцов и журналистов, перестали восхищаться западной техникой и образом жизни. Мы пересели на "отечественный продукт": слушаем русскую музыку, смотрим отечественные фильмы, ездим на машинах, собранных в России и скоро будем летать на своих самолётах. 

Похоже, что Путин собрал вокруг себя команду лучших из лучших, команду мастеров и дал им задание - учиться всему у Запада: как писать музыку, чтобы все добавляли её в свои плейлисты, как вести видеоблоги, чтоб все репостили, как снимать фильмы чтоб люди ходили на них в кино, как презентовать софт, чтоб все заказывали его у нас и т.д. 

Если мы не можем что-то сделать сами, мы это покупаем, не жалея средств. Нанимаем западных журналистов, голливудских режиссеров, скупаем целые предприятия и перевозим в нашу страшу, создаем свои офшорные зоны, чтобы мировой бизнес перебирался к нам и был от нас зависим. Ведь с нашей нефте-газовой иглы Запад в будущем может и соскочить. 

Также нужно понимать, что сейчас мы живем в постиндустриальном обществе и информационное оружие может быть по своей разрушительной мощи силнее ядерной бомбы. И, в отличии от ядерной бомбы, кибероружие уничтожает только население вражеской страны, а производство и землю оставляет нетронутым. 

Из всего этого я делаю вывод, что все эти, мягко говоря, новомодные артисты и журналисты нацелены не на нас, нормальных русских людей, а на западную и прозападную публику (соответствует их стандартам вещания). Правильный подход в этом случае будет такой: не нужно их замечать и как-то на них реагировать, просто смотрите и слушайте то, что вам нравится, не тратьте на них свои силы и, главное, не мешайти им выполнять их роль в этом глобальном спектакле. Вспомните как все ругали министра Сердюкова, а он, оказывается, всё это время тайно воссоздавал с нуля, полностью разрушенную, русскую армию. 

Сейчас мы видим как две сильнейшие страны (Россия и Китай) обьеденились и тандемно идут к мировому господству. Россия готовит лучшие творческие умы, а Китай предоставляет свои трудолюбивые руки. В итоге, мы вместе можем делать всё, что угодно: от тапочек, до суперкомпьютеров. 

Пока российские депутаты только думают, как избавиться от американского интернет-оборудывания и закрыть отечественный интернет от управления извне, Китай уже строит сети нового поколения 5G по всему миру, а Путин тихо и спокойно создает спутниковую группировку на орбите для раздачи населению планеты нашего бесплатного интернета.

В общем, я вам подкинул пищу для размышлений, дальше думайте сами.

 

Источник: https://vk.com/wall4401016_40961

Метки: власть, политика, противостояние

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20 коммент.»

  • 5659 4525
    александр 21 марта 2019 в 13:13 Ссылка
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    Какие глупости пишет этот афтур. И пишет по две три статьи в день. Целый отдел на зарплата похоже сидит и пишет. Читать противно.

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    • 18978 16530
      Вячеслав александр 21 марта 2019 в 15:12 Ссылка
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      “…собрал вокруг себя команду лучших из лучших, команду мастеров…” Скоро для этих мастеров нужно будет отдельные колонии строить…

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  • 255 75
    Вячеслав 21 марта 2019 в 13:16 Ссылка
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    Вот это армия: артисты, клоуны, певицы и спортсмены, до первого пулемета если добегут, то обязательно все захватят.

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  • 5659 4525
    александр 21 марта 2019 в 13:19 Ссылка
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    Китай делает все и тапочки и супер компьютеры. А Россиия только нефть и газ качает по дешевки в Китай. И в России при этой власти больше ни чего делать не не будут. Китай ни с кем объединятся не будет. за чем ему делиться лидерством с экономически отсталой Россией. Экономика Китая уже в 11 раз больше экономики России.

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  • 648 459
    Антонина 21 марта 2019 в 13:40 Ссылка
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    Нам не надо “учиться всему у Запада” – ничему. Сами же говорите в этой же статье – всё своё смотрим и слушаем – меняется сознание и своё всё милее во сто крат (а старшему поколению и не надо менять сознание, мы готовы), в людях искусств всё есть – отменили демонизм, пожалуйте героизм, патриотизм и милосердие (далее по списку). Хотя половина своего на западный вальяжный и бессмысленный манер остаётся. Пыталась под завтрак (около 8) слушать Радио России. Перестала , ибо тошнит, кто слушал в это время – знает. Апофеоз -перед самыми Вестями – обязательно западная кошачья/телячья музыка, то есть как бы пение. У наших ребят (по внукам сужу, Лаборатория звука) тоже стиль какофонический на первый “слух”, но потом вдруг всё понятно – вся агония времени… вперемешку с надеждами…

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    • 3518 1594
      СКАМАРОХ Антонина 21 марта 2019 в 14:12 Ссылка
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      Нам не надо “учиться всему у Запада” – ничему. – абсолютно согласен.
      Суть материала в заголовке и первых строках…..
      А если быть точнее, то направление было взято в 1999.( захват =освобождению от паразитизма)

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      • 241 177
        суржик СКАМАРОХ 21 марта 2019 в 15:47 Ссылка
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        Суть в том что ты пользуешся большевисткой идеей мировой революции.Вспомни чем всё закончилось.Да а насчёт амеров у тебя по теме ничего нет? Как мирового гегемона амеров ждёт тоже что и СССР.

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  • 51 39
    xazzar berlazzar 21 марта 2019 в 13:45 Ссылка
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    захват мира это конечно хорошо, но не нужно останавливаться на достигнутом. подумаешь там какой-то президентишко какой-то там россии. это слишком мелко для нашего вождя! пора обратить внимание на звёзды. повелитель солнечной системы- это звучит гордо! марс наш! венера наш! да и меркурий с ураном это тоже наше всё! проклятые пиндосы,.. да как они могли целую планету статуса лишить?!! путин, введи войска! поможем братскому народу плутона! обгоним и перегоним! выполним перевыполним! переплюнем ненавистные сша- лишим солнце статуса звезды! покажем им кузькину мать! локтар огар!

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  • 18974 16526
    Вячеслав 21 марта 2019 в 14:04 Ссылка
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    Не надо никого захватывать и над кем-то господствовать… Одни уже старались это делать и сейчас происходит их отторжение, как на физическом, так и духовном уровнях…

    Надо быть положительным образцом для подражания ВО ВСЁМ… Тогда к нам потянутся остальные страны и будут искать пути взаимодействия с нашей страной…

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    • 241 177
      суржик Вячеслав 21 марта 2019 в 14:49 Ссылка
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      Тогда они захотят жить на нашей территории вместо нас. Не думали об этом? Как не крути а выбор всего один. Или мы или все они.

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      • 18978 16530
        Вячеслав суржик 21 марта 2019 в 15:07 Ссылка
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        Оставь свои панические предположения гимназисточкам… А о том, что нас ждёт впереди, давно прописано…

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  • 6860 1774
    krikunoleg 21 марта 2019 в 14:18 Ссылка
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    “у русских есть только два пути.
    1. Закрыться…
    2. Как более старший и мудрый брат, возглавить…” – странно, а больше СКАМАРОХУ путей не видится? Нет, ну это понятно – получая инструкции из госдепии, а за одно и гранты оттуда же, других мыслей просто не возникнет – за то и платят…;))

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  • 241 177
    суржик 21 марта 2019 в 14:22 Ссылка
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    Во первых строках своего эпоса вы уже сударь начали гнать пургу с претензией на знатока истины. Про изоляцию,которую якобы мы проходили. Что вы имеете ввиду? А что вы предлогаете, общедоступность нашей территории для всякой швали. Пятая колонна уже заявляла, что Россия для всех. Этого вы хотите? О захвате мира,это провокация запада. Тут можно вспомнить большевиков с их идеей о мировой революции. Нам бы с собственной территорией справится.Думаю статья написана от скуки и безделья.Идеи,которые автор как бы выдвигает,абсурдны и не свойственны русскому народу.И вообще этому умнику пора бы знать что за границей русские ассимилируются очень быстро и растворяются в их пучине. При открытости своей территории происходит тоже самое. Тут выбор небольшой, или мы растворяемся в чёрно- жёлто- коричневой ораве других народов или как то сохраняемся и сохраняем всё своё для своих потомков. И вообще,если глянуть на фото, то там русских процентов десять. А остальные кто? Автор ты для кого Россию готовишь? Твои фантазии не уместны. ИЛИ ТЫ НЕ СВОБОДЕН И ТЕБЕ КТО ТО КРАПАЕТ ЭТИ СТАТЕЙКИ.

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  • 1915 1675
    Лариса Петрова 21 марта 2019 в 14:30 Ссылка
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    Бывает научная фантастика – это когда мечты основаны на научных знаниях. А бывает фантастика не научная – когда мечты высосаны из пальца, как в данном случае.

    Захват мира? Для чего? Нам бы свою страну обустроить и народ вывести из нищеты.

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  • 1253 1029
    КБ Александр 21 марта 2019 в 14:40 Ссылка
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    Благими намерениями… как говориться.

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  • 6635 1988
    nikolay 21 марта 2019 в 15:07 Ссылка
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    Интересы Путина совпадают с сионистами. Он действительно работает на захват мира для евреев.

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