ПУТИН ВЗЯЛ НАПРАВЛЕНИЕ НА ЗАХВАТ МИРА?

В условиях, когда наша планета полностью управляется условными "сатанистами" (не знаю как еще можно назвать этих мерзавцев), у русских есть только два пути.

1. Закрыться от остального мира железным занавесом и пытаться строить рай в отдельно взятой стране. Это мы уже проходили и ничем хорошим оно не кончилось. Наш менталитет, впринципе, несовместим с изоляцией от мира.

2. Как более старший и мудрый брат, возглавить мировое сообщество и направить его на "путь истинный", пока это мировое сообщество окончательно не уничтожило нашу планету в порыве тотального атеизма и самодурства.

Похоже, что Россия, наученная горьким опытом, решила пойти по второму пути.

Мы, русские, даже не заметили, как перестали слушать западных певцов и журналистов, перестали восхищаться западной техникой и образом жизни. Мы пересели на "отечественный продукт": слушаем русскую музыку, смотрим отечественные фильмы, ездим на машинах, собранных в России и скоро будем летать на своих самолётах.

Похоже, что Путин собрал вокруг себя команду лучших из лучших, команду мастеров и дал им задание - учиться всему у Запада: как писать музыку, чтобы все добавляли её в свои плейлисты, как вести видеоблоги, чтоб все репостили, как снимать фильмы чтоб люди ходили на них в кино, как презентовать софт, чтоб все заказывали его у нас и т.д.

Если мы не можем что-то сделать сами, мы это покупаем, не жалея средств. Нанимаем западных журналистов, голливудских режиссеров, скупаем целые предприятия и перевозим в нашу страшу, создаем свои офшорные зоны, чтобы мировой бизнес перебирался к нам и был от нас зависим. Ведь с нашей нефте-газовой иглы Запад в будущем может и соскочить.

Также нужно понимать, что сейчас мы живем в постиндустриальном обществе и информационное оружие может быть по своей разрушительной мощи силнее ядерной бомбы. И, в отличии от ядерной бомбы, кибероружие уничтожает только население вражеской страны, а производство и землю оставляет нетронутым.

Из всего этого я делаю вывод, что все эти, мягко говоря, новомодные артисты и журналисты нацелены не на нас, нормальных русских людей, а на западную и прозападную публику (соответствует их стандартам вещания). Правильный подход в этом случае будет такой: не нужно их замечать и как-то на них реагировать, просто смотрите и слушайте то, что вам нравится, не тратьте на них свои силы и, главное, не мешайти им выполнять их роль в этом глобальном спектакле. Вспомните как все ругали министра Сердюкова, а он, оказывается, всё это время тайно воссоздавал с нуля, полностью разрушенную, русскую армию.

Сейчас мы видим как две сильнейшие страны (Россия и Китай) обьеденились и тандемно идут к мировому господству. Россия готовит лучшие творческие умы, а Китай предоставляет свои трудолюбивые руки. В итоге, мы вместе можем делать всё, что угодно: от тапочек, до суперкомпьютеров.

Пока российские депутаты только думают, как избавиться от американского интернет-оборудывания и закрыть отечественный интернет от управления извне, Китай уже строит сети нового поколения 5G по всему миру, а Путин тихо и спокойно создает спутниковую группировку на орбите для раздачи населению планеты нашего бесплатного интернета.

В общем, я вам подкинул пищу для размышлений, дальше думайте сами.

Источник: https://vk.com/wall4401016_40961