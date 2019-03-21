Про детей и материнство с 1900 до 1930 гг.

[ Spoiler (click to open) ] ***

Пост по материалам альбома "МАТЕРИНСТВО И ДЕТСТВО В РУССКОМ ПЛАКАТЕ"

Составители А. Снопков, П. Снопков, А .Шклярук

альбом – формат 24 х 33 см — 160 с., 165 ил., фронтиспис; в переплете.

Альбом представляет собой энциклопедию социальной рекламы в России ХХ века.

В одном томе собрано 166 избранных работ русских и советских

художников, посвященных теме материнства и детства. ( с )



Торгово-промышленная реклама начала ХХ века широко использовала в качестве героев плакатов изображение детей. Они рекламировали преимущественно продукцию кондитерских фабрик, поскольку шоколад и какао считались не только изысканными лакомствами, но и продуктами, полезными для детского здоровья.Тема попечительства и благотворительности с особой силой выражена в плакатах 1910-х годов. Гражданственностью и патриотизмом наполнены плакаты С. Виноградова, В. Лебедева и других художников, выразительно призывающие к сбору пожертвований на сооружение приютов и к материальной заботе о детях солдат. Именно тогда, в годы Первой мировой войны, были организованы в России ясли (широкая пропаганда создания яслей для крестьянских детей и детей работниц в городах началась в России уже в 90-е годы XIX века), летние лагеря и другие медицинские и воспитательные учреждения для солдатских детей.Декрет 1918 года ликвидировал различие между полами, гарантировал женщинам право на аборт, продекларировал перенос части забот по вскармливанию младенцев и воспитанию детей на плечи государства. Координацию вопросов поддержки материнства осуществлял отдел Охраны материнства и младенчества Наркомздрава республики, который возглавила В. П. Лебедева (1881–1968). Для широкой пропаганды гражданских идей Отделом ежегодно весной проводилась в стране «Неделя ребенка». Плакаты новой России утверждали: «Дети — цветы жизни!» Дома ребенка изображались на них в виде роскошных дворцов с портиками, украшенными колоннами, экспроприированных у бывших хозяев, а дети — щекастыми здоровяками.Тема попечительства и благотворительности с особой силой выражена в плакатах 1910-х годов. Гражданственностью и патриотизмом наполнены плакаты С. Виноградова, В. Лебедева и других художников, выразительно призывающие к сбору пожертвований на сооружение приютов и к материальной заботе о детях солдат. Именно тогда, в годы Первой мировой войны, были организованы в России ясли (широкая пропаганда создания яслей для крестьянских детей и детей работниц в городах началась в России уже в 90-е годы XIX века), летние лагеря и другие медицинские и воспитательные учреждения для солдатских детей.Декрет 1918 года ликвидировал различие между полами, гарантировал женщинам право на аборт, продекларировал перенос части забот по вскармливанию младенцев и воспитанию детей на плечи государства. Координацию вопросов поддержки материнства осуществлял отдел Охраны материнства и младенчества Наркомздрава республики, который возглавила В. П. Лебедева (1881–1968). Для широкой пропаганды гражданских идей Отделом ежегодно весной проводилась в стране «Неделя ребенка». Плакаты новой России утверждали: «Дети — цветы жизни!» Дома ребенка изображались на них в виде роскошных дворцов с портиками, украшенными колоннами, экспроприированных у бывших хозяев, а дети — щекастыми здоровяками.Однако оказалось, что Гражданская война принесла еще большие беды, чем предыдущая — «Империалистическая». Всё перемешалось: по бескрайним просторам страны покатились эшелоны с беженцами, голод и болезни косили десятки тысяч людей, в деревнях росло число сирот, вовсю заявили о себе беспризорники, постоянно пополнявшие растущую группу «деклассированных элементов» общества. Выполняя указания руководителей государства, ведущие российское педагоги и детские врачи предложили программу, в основу которой легли прогрессивные по тому времени методы медицинского и педагогического просвещения населения.Плакат «Митинг детей», выполненный А. Комаровым в 1923 году и неоднократно переиздававшийся в серии листов выставки по охране материнства и младенчества, до сих пор является удивительным образцом сочетания наглядности и доступности медицинских указаний родителям и воспитателям, со своеобразным юмором. Стиль плаката точно соответствует «демократическому» характеру школьных и пионерских митингов тех лет против «старых порядков», хотя изображение детей и носит несколько карикатурный характер. Листы из этих серий были ориентированы на подготовленных городских жителей: только они имели возможность обратиться к акушерке и приобрести чистые пеленки.Для многомиллионного крестьянства издавались более реалистичные по рисунку плакаты с лаконичными лозунгами, например: «Соски и жвачкиубили крестьянских детей больше, чем пули солдат», «Матери, не подкидывайте детей! Идите в Советы социальной помощи — там вам помогут», «Матери, кормите детей грудным молоком. Рахит — английская болезнь!» и другие.Борьба с детской смертностью, особенно среди крестьянства, где по отношению к очередному новорождённому традиционно существовали понятия «жилец» и «не жилец», велась всеми возможными пропагандистскими способами. Среди плакатов тех лет выделяется лист С. Ягужинского, пропагандирующий женские консультации — новую форму медицинского обслуживания молодых матерей, с характерным лозунгом: «Дети не должны умирать!» (1925).Беспризорничество стало одной из острейших проблем страны с начала 1920-х годов. На первом этапе задача борьбы с ним была возложена на «Деткомиссию ВЦИК», которую возглавил Ф. Э. Дзержинский (1921). Спустя несколько лет после окончания Гражданской войны в 1924 году был создан «Фонд им. В. И. Ленина для оказания помощи беспризорным детям». Однако проблема беспризорничества и массового насилия над детьми в семье продолжала оставаться актуальной даже в условиях НЭПа. Для ее решения была сформирована общественная организация «Друг детей» с лозунгом «Все на помощь детям» (с 1925–26 года — Добровольное общество «Друг детей», а с 1930 — Всероссийское общество «Друг детей»; распущено в 1935 году). Как и другие добровольные общества в стране, общество «Друг детей» получало государственную поддержку, имело свое издательство и даже выпускало журнал (1925–1933). Общество решало задачи создания детских садов и ясель, клубов и площадок и способствовало оказанию помощи детским домам. Значительная часть плакатов Общества носила самодеятельный характер. Наиболее интересные информационно-пропагандистские плакатные работы были созданы московскими художниками по заказу Украинского отделения Общества в 1925–1926 годах. Они отмечены сильным влиянием конструктивизма. Деятельность Общества в период индустриализации, когда вновь возросло число беспризорных детей, была отмечена выпуском серий социальных плакатов для родителей (например, А. Лаптев «Не бей ребенка — это задерживает его развитие…», «Дай ребенку спокойно поесть!» и др.), плакатов по детской медицине, профилактике венерических и инфекционных заболеваний, гигиене и правильному питанию.В первой половине 20-х годов все крупные издательства приступили к выпуску детских журналов. Продолжая традицию печати дореволюционной России, массовый характер приобрело издание книг для детей. Плакат Н. Поманского «Чем ребят бранить и бить — лучше книжку им купить» (1928), ориентированный на сельских жителей, предлагал с помощью книги одновременное решение проблемы детского образования, организации досуга и правильного воспитания.

Источник: https://matveychev-oleg.livejournal.com/8513137.html