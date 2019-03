Охота на Путина: акт следующий, но далеко не последний

Генерал Колин Пауэл, госсекретарь США при президенте Джордже Буше:

«Россия должна забыть о том, что у нее есть какие-то интересы в республиках бывшего СССР… Мы не позволим России вмешиваться в дела бывшего СССР, ибо восстановление СССР не входит в стратегические цели правительства и государства США» (2001 г.).

В 1993 г. журнал «Foreign Affairs» опубликовал карту, иллюстрирующую геополитические планы США. На ней большая часть европейской территории бывшего СССР – прибалтийские страны, Украина, Белоруссия, Молдавия и весь Кавказ была обозначена, как зона под американским контролем (Cм. Foreign Affairs N 3, 1993).

Збигнев Бжезинский, бывший советник по национальной безопасности 39-го президента США Джимми Картера:

«Россия, названная Советским Союзом, бросила вызов США. Она была побеждена. Сейчас не надо подпитывать иллюзии о великодержавности России. Нужно отбить охоту к такому образу мыслей. Россия будет раздробленной и под опекой».

Американский институт Карнеги, Адам Стальберг:

«…инерция может сделать Россию особенно уязвимой к внешним потрясениям – настолько, что даже относительно небольшие проблемы, вызванные, например, стихийным бедствием, способны вылиться в кризис общенационального характера…



Распад государственных структур приведет также к возрастанию международного риска, связанного с возможностью неконтролируемого распространения оружия массового уничтожения и инфекционных заболеваний, а еще способен превратить Россию в арену международной конкуренции соседних с нею государств и наиболее влиятельных держав мира, что, в свою очередь, усугубит факторы, способствующие дезинтеграции России».

Эммануэль Макрон, президент Франции:

«Агрессия исходит из России, то есть агрессором является не Украина. Мы также признаем, что аннексия Крыма является незаконной, значит, мы все знаем, кто развязал войну и кто создал эту ситуацию, и в какой ситуации мы находимся».

Некоторые из приведённых цитат общеизвестны, часть – малоизвестны, а есть и совсем практически неизвестные, но их объединяет одно: авторы – разные, но однообразные, с многолетним неистребимым желанием расчленить Россию и поживиться на её осколках. При этом, в 21-ом веке акценты совершенно естественно переместились и сконцентрировались на Путине, когда по форме и фактически Россия заменялась Путиным и наоборот.

Барак Обама, 44-й президент США:

«В прошлом году, когда мы и наши союзники тяжело трудились над тем, чтобы наложить санкции, некоторые предполагали, что агрессия господина Путина была примером мастерской стратегии и силы. Ну а сегодня Америка сильна и едина с нашими союзниками, в то время как Россия изолирована, а ее экономика – в клочьях» (21.01.2015.).

Ангела Меркель, канцлер Германии:

«Я понимаю, почему ему приходится делать это – показывать, что он мужчина. Он боится собственной слабости, ведь у России нет ничего – ни успешной политики, ни экономики».

Дональд Трамп, 45-й президент США:

«Россия нарушила сделку, сейчас они стреляют, они бомбят, и все в том же духе. Этому следует положить конец, и сделать это быстро… Я не могу читать его (Путина – авт.) мысли. И никто не может. Он знает, чего он хочет. Но мы не можем позволить случиться определенным вещам…».

Джордж Фридман, директор частной разведывательно-аналитической организации «Stratfor» (теневое ЦРУ):

«…если бы в 2000 году Путина бы сбила машина, появился бы иной Путин».

Таким образом, следует совершенно чётко признать два существенных факта:

1. Истинная цель США и всего Запада относительно России, начиная с начала 90-х годов – полное и безоговорочное устранение геополитического конкурента, и желательно путём создания условий для необратимого распада российской государственности. Лишь определённый этикет не позволял высшим государственным деятелям произносить то, что позволялось их ближайшим советникам, госдеятелям рангом ниже и ведущим СМИ.

2. С самого начала 21-го века акцент сместился на устранение от власти президента Путина, с которым только и стала олицетворяться Россия, что как раз и позволяет сделать вывод: фраза, приведённая в самом начале, имеет фактически заокеанское происхождение, за десятки тысяч километров от России и Вячеслава Володина, когда последний лишь вербализовал заокеанские мысли лаконично и ёмко.

И здесь, кстати, очень интересны дискуссии о безальтернативности Путина, проблеме транзита власти 2024 и прочие «путинизмы» и «путинская Россия»: по всему выходит, что проблемы эти, а также идущие у них на поводу внутрироссийские дискуссии, высосаны из вашингтонского пальца и вброшены с определённой, вполне прозрачной целью – направить по ложному следу. А под шумок провернуть комбинацию, подробно расписанную ещё одним небезызвестным и высокопоставленным персонажем:

Встречайте: Герберт Е. Мейер, заместитель председателя Национального совета по разведке ЦРУ в администрации президента Рейгана. С тех пор воды утекло много, иных уж нет, а те далече, но имя Мейера, как и многих других, до сих пор востребовано. Не так давно в журнале «American Thinker» (Американский мыслитель) в номере от 05.08.2014. выходит его пространная статья «Как решить проблему Путина?» (How to Solve the Putin Problem).

Дословная цитата Мейера:

«…Мы должны дать российским олигархам и топ-менеджерам, против которых направлены западные санкции, понять, что Путин – это их проблема, а не наша. Возможно, эти люди не обладают политическим гением и возвышенным патриотизмом наших отцов-основателей, но они – не идиоты.



Скорее всего, им не потребуется много времени, чтобы собраться для тихого разговора – например, в московском офисе или, что более вероятно, на яхте где-то у Лазурного берега, – чтобы… ну, скажем, решить, что будет лучше для будущего России.



Так как деликатность с русскими не работает, президент США и его европейские коллеги должны дать этим людям абсолютно ясный сигнал о том, что нас не интересует, как именно они будут решать проблему Путина. Если они смогут убедить старого доброго Владимира покинуть Кремль с воинскими почестями и торжественным салютом, – отлично.



Если Путин слишком упрям, чтобы понять, что его карьера закончена, и из Кремля его можно вынести только вперед ногами с дыркой в затылке – нас это тоже устроит. Мы не будем возражать и против черного юмора…



Например, когда Путин в следующий раз будет возвращаться в Москву после очередного визита к кубинским, венесуэльским или иранским своим друзьям, его самолет вполне могут сбить какие-нибудь сомнительные повстанцы, в руки к которым непонятным образом попала ракета «земля-воздух».

Ничего не напоминает? Например, периодические утечки о нетипичных маршрутах Борта № 1, в том числе и в день гибели малазийского Боинга МН17, когда Путин возвращался с саммита G20 из Гамбурга? А также, связанное с этим, отсутствие ответов на многочисленные вопросы и упорное нежелание Запада проводить объективное расследование с участием российских специалистов?

Всё это звенья одной цепи, призванные устранить, а если не получается, то максимально скомпроментировать президента Путина, а значит, по логике Запада, и Россию. Уже много лет вокруг него плетутся плотные интриги, как извне, так и изнутри. Чего только стоят нескончаемые легенды о мифических сотнях миллиардов долларов личного состояния, о чём так и не приведено ни единого доказательства.

И вот, наконец, за дело взялись максимально серьёзно, не менее серьёзно, чем за дело о вмешательстве в выборы президента США: в американском конгрессе представлен к рассмотрению законопроект под названием «Vladimir Putin Transparency Act», который должен выяснить состояние, пути получения доходов и размер собственности Путина.



Пожалуй, этот акт – следующий, но далеко не последний, ибо можно не сомневаться, что будут созданы десятки, если не сотни, томов, в которых, как и в деле о вмешательстве в выборы, самым весомым доказательством будет дырка от бублика.

Однако тут есть один нюанс: подобные расследования, как правило, длятся далеко не один год из чего следует – никто в Вашингтоне не верит, что в 2024 году Путин уйдёт с поста президента.

Ну, не верят и не верят. Нам то что с того, у нас своих дел невпроворот, чтобы вестись на эту мышиную возню.

Мыши приходят и уходят, а Россия остаётся.

Александр Дубровский



***

.