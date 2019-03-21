Отставки губернаторов: новый системный подход
19:09. 21 марта 2019 Просмотров - 167 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Кадровая политика как инструмент модернизации управления
Общественный деятель, автор книги «Антименеджмент: организации будущего» Андрей Иванов комментирует отставки губернаторов 4 областей Российской Федерации.
Секреты новой управленческой культуры раскроют книги:
Антименеджмент: организации будущего, Иванов Андрей Аркадьевич
Экоменеджмент: органические системы управления, Иванов Андрей Аркадьевич
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Концептуал ТВ
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/otstavki-gubernatorov-novyy-sistemnyy-podhod