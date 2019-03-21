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Отставки губернаторов: новый системный подход

19:09. 21 марта 2019 Просмотров - 167 Нет комментариев Опубликовал:

Кадровая политика как инструмент модернизации управления

Общественный деятель, автор книги «Антименеджмент: организации будущего» Андрей Иванов комментирует отставки губернаторов 4 областей Российской Федерации.

Секреты новой управленческой культуры раскроют книги:

Антименеджмент: организации будущего, Иванов Андрей Аркадьевич

Экоменеджмент: органические системы управления, Иванов Андрей Аркадьевич

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Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/otstavki-gubernatorov-novyy-sistemnyy-podhod

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