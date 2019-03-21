О смене власти в Казахстане. Андрей Девятов

Концептуал СМИ Почему Назарбаев должен был уйти?

Почему мы анализируем политическую обстановку в Казахстане, но это не даёт нам понимания глобальных процессов? Какое место занимает Казахстан в мировой геополитике? Кто такой Назарбаев и почему ему пришла пора уходить? Зачем Назарбаев убрал всех русских из руководства? Почему при огромных природных ресурсах население Казахстана сокращалось? Вписывался ли такой руководитель в планы глобализации? Почему попытки сохранить баланс привели к застою? Как Назарбаев понял, что нужны перемены? Можно ли считать преемника Назарбаева «глобалистом по-китайски»? С какой целью он поставлен? Сможет ли он остановить движение Казахстана в сторону Китая? Что собой представляют российско-китайские отношения на самом деле? Какой должна быть стратегия России в отношении Китая и стран Азии?



Как нами управляют? Почему люди следуют за ложными концепциями? В чём сила и особенности государственного устройства в Китае? Как протекает глобализация по-китайски? Читайте в книгах:



Некоронованные короли красного Китая. Кланы и политические группировки КНР (2-е издание, исправленное и дополненное), Вавилов Николай Николаевич



Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

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