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О смене власти в Казахстане. Андрей Девятов

16:32. 21 марта 2019 Просмотров - 376 Один комментарий Опубликовал:

Почему Назарбаев должен был уйти?

Почему мы анализируем политическую обстановку в Казахстане, но это не даёт нам понимания глобальных процессов? Какое место занимает Казахстан в мировой геополитике? Кто такой Назарбаев и почему ему пришла пора уходить? Зачем Назарбаев убрал всех русских из руководства? Почему при огромных природных ресурсах население Казахстана сокращалось? Вписывался ли такой руководитель в планы глобализации? Почему попытки сохранить баланс привели к застою? Как Назарбаев понял, что нужны перемены? Можно ли считать преемника Назарбаева «глобалистом по-китайски»? С какой целью он поставлен? Сможет ли он остановить движение Казахстана в сторону Китая? Что собой представляют российско-китайские отношения на самом деле? Какой должна быть стратегия России в отношении Китая и стран Азии?

Как нами управляют? Почему люди следуют за ложными концепциями? В чём сила и особенности государственного устройства в Китае? Как протекает глобализация по-китайски? Читайте в книгах:

Некоронованные короли красного Китая. Кланы и политические группировки КНР (2-е издание, исправленное и дополненное), Вавилов Николай Николаевич

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

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Школа Здравого Смысла ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/o-smene-vlasti-v-kazahstane-andrey-devyatov

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Один комментарий»

  • 12115 10373
    Ирбис 21 марта 2019 в 16:50 Ссылка
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    Да никуда он и не ушёл, это подготовка к передачи власти по наследству. Если кто ещё это не понял. так ему и нечего заниматься политикой. Это тот же трюк как провернул клан Алиева в Азербайджане. В мусульманской стране может быть только наследное управление страной.

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