Метр государственной границы за 60 млн евро. Об особенностях «визового» бизнеса

Яркая полемика spokeswoman российского МИД с главой РОСНАНО Анатолием Чубайсом о причинах и виновниках бедности в России может получить новое развитие. А точнее – сместиться с поля энергетики на границу России, к которой это ведомство имеет уже непосредственное отношение.

За последние несколько лет персональные данные россиян и иностранцев, пересекающих границу РФ в ту или иную сторону, оказались в руках неизвестного происхождения.

Каждый год между Россией и другими странами мира курсируют миллионы человек – туристов, бизнесменов, учащихся… Согласно статистике: по итогам 2017 года граждане России совершили около 42 миллионов поездок за границу; за тот же период иностранцы въехали в Россию примерно 32 миллиона раз.

Границы в современном мире хоть и прозрачны, но охраняемы. И потому для путешествий зачастую требуется виза. По официальным данным МИД, в том же 2017 году в консульских учреждениях РФ по всему миру было оформлено примерно 2,69 миллиона въездных виз в Россию (из них почти 1,5 млн – туристических и около 0,6 млн деловых).

Подавляющее большинство путешественников оформляют визы через назначенные российским МИДом визовые центры. Это удобная и недорогая услуга, за которую посредник взимает отдельно сервисный сбор. Заплатив посреднику около 30 евро (таков, например, «средний чек» в странах ЕС), соискатель визы экономит уйму времени – а оно, как известно, само по себе дорого.

Нетрудно подсчитать, что оформление виз – пусть и не самый крупный, но вполне привлекательный рынок услуг. К примеру, если 2 миллиона иностранных граждан потратятся на сервисный сбор за визу в Россию, то на круг выйдет уже около 60 миллионов евро в год. (Примерно таков же ежегодный суммарный оборот операторов «встречного потока» — российских центров, оформляющих визы нашим согражданам для въезда в другие страны).

«Ну и отлично! – скажете вы. – Получается, что мы создаем положительный инвестиционный климат для России. Ведь не абы кого они назначают в качестве внешних поставщиков услуг? Вон европейские посольства – они же проводят на сей счет тендеры, в которых побеждают самые лучшие компании… Эти посредники создают рабочие места, несут социальную и маркетинговую функцию, и, что немаловажно, платят налоги со своих «визовых» доходов – а значит, государство может развивать инфраструктуру, привлекать все больше туристов. И бизнесу хорошо, и казне польза!»

Но не все так просто. Для России ли создается инвестиционный климат? Не забывайте, что Россия лишь одной ногой стоит в Европе. Наш МИД, со свойственной ему решимостью, назначает визовых посредников без каких-то там тендеров и конкурсов. Что служит главным критерием отбора?

Название российского ООО «ВиЭф сервисес» вряд ли что-то говорит неискушенному обывателю. Но именно эта компания имеет договор с МИДом на визовое обслуживание российских дипмиссий в 24 ключевых странах мира, от Канады до Южной Кореи. Более того, «ВиЭф сервисес» — явный лидер ещё и на внутреннем рынке визовых услуг: в России её визовые центры работают на выдачу виз почти в 30 стран. По данным независимых экспертов, эта компания занимает около 80% рынка аутсорсинга визовых услуг для въезда/выезда из России!

ООО «ВиЭф сервисес» — российская дочка VFS Global – могущественной международной компании, которая работает почти в 140 странах мира. Впрочем, из «российского» тут, похоже, только кириллица в названии. Разобраться в структуре собственности что VFS Global, что «ВиЭф сервисес» – задачка не для слабонервных. Корни и ветви этого дерева уходят то в Швейцарию, то в Великобританию, а то в налоговые гавани Кипра, Острова Джерси и ОАЭ.

Умные люди давно считают, что «big data – это «новая нефть». Ведущие страны и крупнейшие корпорации вкладывают миллиарды бюджетных и частных денег в обеспечение кибербезопасности. Тем временем в России «big data метр госграницы» арендован некой компанией, которая имеет доступ к персональным данным десятков миллионов человек – как выезжающих из страны, так и въезжающих в нее. И происходит это вовсе не по недосмотру МИДа.

Может быть, на фоне более насущных проблем и задач этот эпизод – мелочь, не заслуживающая внимания?.. Но не зря в народе говорят: «От копеечной свечки Москва сгорела».

Как-то сам собой вспоминается анекдот, популярный в начале 1990-х: «Из-за чего развалился Советский Союз? — Правительство сдало в аренду 1 метр государственной границы!». Бородатый анекдот обрел вторую жизнь – но на этот раз шутка вовсе не кажется смешной.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/101903