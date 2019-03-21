Маски-шоу. Борис Юлин о сортах охранительства. По-живому

Разговор с историком Борисом Юлиным.



Содержание беседы:

0:50 О противостоянии охранителей и левых всех мастей

09:54 Кто такие настоящие левые?

15:05 Как выявить охранителя?

22:02 О сравнении охранителей начала 20 и 21 веков

29:11 Кто делает революции, а кто – майданы?

31:30 Можно ли импортировать майдан в РФ под красной маской?

32:34 Где находятся реальные классовые враги российского пролетариата?

34:00 Ленин и вопрос “Крым наш?”

35:53 Нужно ли левым поддерживать движение на Донбассе?

39:35 Российская олигархия продажна, но другой у нас нет и не нужно качать лодку?

45:54 Циммервальдская конференция как водораздел между охранителями и настоящими коммунистами

47:46 Про левых охранителей и деятельность профессора Попова

52:18 О реакции настоящих левых на ситуацию в Венесуэле

54:10 Про деятельность НОД и национально-освободительную борьбу

57:50 Про движение “Суть времени”

01:04:34 Маски сбрасываются всегда



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Oewl3oAIybU