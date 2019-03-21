Маски-шоу. Борис Юлин о сортах охранительства. По-живому
Разговор с историком Борисом Юлиным.
Содержание беседы:
0:50 О противостоянии охранителей и левых всех мастей
09:54 Кто такие настоящие левые?
15:05 Как выявить охранителя?
22:02 О сравнении охранителей начала 20 и 21 веков
29:11 Кто делает революции, а кто – майданы?
31:30 Можно ли импортировать майдан в РФ под красной маской?
32:34 Где находятся реальные классовые враги российского пролетариата?
34:00 Ленин и вопрос “Крым наш?”
35:53 Нужно ли левым поддерживать движение на Донбассе?
39:35 Российская олигархия продажна, но другой у нас нет и не нужно качать лодку?
45:54 Циммервальдская конференция как водораздел между охранителями и настоящими коммунистами
47:46 Про левых охранителей и деятельность профессора Попова
52:18 О реакции настоящих левых на ситуацию в Венесуэле
54:10 Про деятельность НОД и национально-освободительную борьбу
57:50 Про движение “Суть времени”
01:04:34 Маски сбрасываются всегда
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