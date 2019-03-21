Главная » Видео, Вооруженные силы, Творчество

Гром небесный: кадры боевых стрельб комплексов «Панцирь С1» на полигоне Балтфлота

21:46. 21 марта 2019 Просмотров - 87 Нет комментариев Опубликовал:

Подробности на https://tvzvezda.ru

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=t8oU8fS3Z9s

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Последние новости с Украины за 13 апреля 2014
...киевских властей. На кадрах виден мост через реку... общественная организация «Украинский гром». «Мы действительно выступаем...в фундамент будущего "монумента Небесной сотни". Место "освятил"...молодого бойца и выполнением боевых стрельб. Киев приостановил расчеты ...
Бэкграунд, выпуск-330 за 14 декабря 2013
...происшествия полицейские открыли беспорядочную стрельбу, в результате которой... Затем начался этап боевого слаживания и практических проверок... УПА атаковали и громили органы местной власти ...это манна небесная для определенных кругов».За кадром: Когда ...
Сводки от Ополчения Новороссии на 13 февраля 2015
...дебальцевском котле и стрельба из ПРГ в боевых условиях.» 13....поквитаться в районе Дебальцево громя пытающиеся вырваться из окружения...Loading... 13.02.15. Кадры из Луганска от очевидцев. «.... Вечная память и Царствие Небесное герою Донбасса Александру Лигуте.»...
Бэкграунд, выпуск-248 за 10 марта 2012
... из фундаментальных опор небесной тверди, под которой...Интернационале»: «И если гром великий грянет над сворой... возможность ведения боевых действий в Сирии... в организации стрельбы таинственных снайперов по... командой». За кадром: Илюхин также продемонстрировал...
Феномен Юрия Горного
..."простых" опытов: стрельба из пневматического пистолета... абсолютно точно. Гром аплодисментов! Вернувшись ...всегда оставались за кадром, практически неизвестные...подтвердили японские мастера боевого искусства. Во...: "Царство тебе небесное, Юрий Гаврилович". ...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>