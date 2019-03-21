Экономика и премьер

Однажды Медведев вышел к народу и сказал, что того, что было хорошего в советское время, вы можете не стесняться. Ну, подумайте только: не стесняйтесь, я разрешаю!Он милостиво разрешает нам не стесняться того, например, что мы разбили и выбросили из страны Деникина и Колчака, Юденича и Врангеля вместе с их англо-франко-американскими и японскими кровавыми соучастниками. То есть защитили, отстояли Россию, а потом, когда она стала рушиться и расползаться по национальным хуторам, аулам и улусам, мы сохранили её как цельное государство.Он любезно дозволяет нам не стыдиться того, что вслед за белогвардейщиной и Антантой мы победили в родной стране неграмотность и сделали её самой читающей страной мира.Он не будет возражать, если мы, не краснея, вспомним, что в советское время были бесплатными и жильё, и образование, и медицина.Он, пожалуй, может нам даже поддакнуть, услышав, с какой гордостью мы рассказываем детям о первом в мире перелёте Валерия Чкалова через Северный полюс в Америку, где ему поставили памятник.Он разрешает нам не заикаться, когда мы рассказываем внукам о том, как мы брали Берлин. Он, представьте себе, не против, если мы не робея вспомним, как советские учёные создали над Родиной атомный щит, под которым и он ныне весело живёт.Он не будет возражать, если мы радостно вспомним Юрия Гагарина, первого человека в космосе.Он не объявит нас лжецами, если мы спокойно напомним, что Советский Союз был второй экономикой мира и наступал на пятки Америке.Он благожелательно промолчит, если мы вспомним, что в Советском Союзе не было ни безработицы, ни туберкулёза.Он не привлечёт нас к ответственности, если мы похвастаемся первым в мире советским луноходом, целый год шагавшим по Луне, и первым в мире атомным ледоколом "Ленин".Он, может быть, даже согласно кивнёт головой, если мы заявим, что после Александра Алёхина борьба за шахматную корону была внутренним делом СССР: короной владели Михаил Ботвинник, Василий Смыслов, Михаил Таль, Тигран Петросян, Борис Спасский и Анатолий Карпов.Он, возможно, не подаст на нас в суд, если мы скажем: сборная СССР по хоккею побеждала на семи всемирных Олимпиадах из девяти, в которых участвовала, и 22 раза становилась чемпионом мира.Такова в основном картина "хорошего в советское время". А как отнесётся он к тому, что мы, не краснея и не бледнея, но с зубовным скрежетом, скажем кое-что о времени нынешнем, посильным творцом которого он является?В своё время, находясь на высшем посту, Медведев был шибко охоч на исторические афоризмы. И вот, например, 12 февраля 2010 года в Омске вдруг заявил: "На развалинах советской экономики мы создадим умную экономику". Дескать, та, что наступала на пятки Америке, была глупой, тупой, безмозглой, и не кто-нибудь, а мы с Чубайсом её разрушили, и вот строим умную, интеллигентную, цифровую…Прошло девять лет, две пятилетки. И где ваша умная? В январе 1933 года на объединённом пленуме Центрального комитета коммунистической партии и Центральной контрольной комиссии ВКП(б) И.В. Сталин докладывал об итогах первой пятилетки, выполненной в четыре года, т.е. за время в два раза короче только что названного реформаторского медведевского времени. Этот доклад — Песнь песней социализма:Где же, говорю, ваша умная экономика? Вы за почти тридцать лет, т.е. за время в семь раз большее, чем то, за которое отчитывался Сталин, не смогли докарабкаться даже хотя бы до уровня нашей разрушенной вами экономики 1990 года.Нечего ему ответить. Но он без стеснения слушает и о том ещё, что они возродили и приволокли в Россию ХХI века безработицу и голод, проституцию и забытые болезни? Он может, не краснея, сидеть ныне с внуком в театре, даже академическом, и созерцать там жириновскую похабщину и слушать шнуровскую матерщину? Он безразличен к тому, что в советское время 20 человек, если даже выбросить Солженицына, стали лауреатами Нобелевской премии, а в их пору — только один, да и тот — "лучший немец" Горбачёв? Правда, в 2000 году получил премию Жорес Алфёров, но за работу, выполненную ещё в 70-е годы, т.е. в cоветское время. Да и во всём остальном он наш, советский, а не ваш, либеральный. С Нобелевской для них и николаевские времена недостижимы: там были всё-таки два русских лауреата — Иван Петрович Павлов да Илья Ильич Мечников.И для чего же столько лет держать некоторых на столь высоких постах?Как всегда отлично.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4860425.html