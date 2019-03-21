Экономика и премьер
11:18. 21 марта 2019 Просмотров - 282 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Экономика и премьер
Однажды Медведев вышел к народу и сказал, что того, что было хорошего в советское время, вы можете не стесняться. Ну, подумайте только: не стесняйтесь, я разрешаю!
Он милостиво разрешает нам не стесняться того, например, что мы разбили и выбросили из страны Деникина и Колчака, Юденича и Врангеля вместе с их англо-франко-американскими и японскими кровавыми соучастниками. То есть защитили, отстояли Россию, а потом, когда она стала рушиться и расползаться по национальным хуторам, аулам и улусам, мы сохранили её как цельное государство.
Он любезно дозволяет нам не стыдиться того, что вслед за белогвардейщиной и Антантой мы победили в родной стране неграмотность и сделали её самой читающей страной мира.
Он не будет возражать, если мы, не краснея, вспомним, что в советское время были бесплатными и жильё, и образование, и медицина.
Он, пожалуй, может нам даже поддакнуть, услышав, с какой гордостью мы рассказываем детям о первом в мире перелёте Валерия Чкалова через Северный полюс в Америку, где ему поставили памятник.
Он разрешает нам не заикаться, когда мы рассказываем внукам о том, как мы брали Берлин. Он, представьте себе, не против, если мы не робея вспомним, как советские учёные создали над Родиной атомный щит, под которым и он ныне весело живёт.
Он не будет возражать, если мы радостно вспомним Юрия Гагарина, первого человека в космосе.
Он не объявит нас лжецами, если мы спокойно напомним, что Советский Союз был второй экономикой мира и наступал на пятки Америке.
Он благожелательно промолчит, если мы вспомним, что в Советском Союзе не было ни безработицы, ни туберкулёза.
Он не привлечёт нас к ответственности, если мы похвастаемся первым в мире советским луноходом, целый год шагавшим по Луне, и первым в мире атомным ледоколом "Ленин".
Он, может быть, даже согласно кивнёт головой, если мы заявим, что после Александра Алёхина борьба за шахматную корону была внутренним делом СССР: короной владели Михаил Ботвинник, Василий Смыслов, Михаил Таль, Тигран Петросян, Борис Спасский и Анатолий Карпов.
Он, возможно, не подаст на нас в суд, если мы скажем: сборная СССР по хоккею побеждала на семи всемирных Олимпиадах из девяти, в которых участвовала, и 22 раза становилась чемпионом мира.
Такова в основном картина "хорошего в советское время". А как отнесётся он к тому, что мы, не краснея и не бледнея, но с зубовным скрежетом, скажем кое-что о времени нынешнем, посильным творцом которого он является?
В своё время, находясь на высшем посту, Медведев был шибко охоч на исторические афоризмы. И вот, например, 12 февраля 2010 года в Омске вдруг заявил: "На развалинах советской экономики мы создадим умную экономику". Дескать, та, что наступала на пятки Америке, была глупой, тупой, безмозглой, и не кто-нибудь, а мы с Чубайсом её разрушили, и вот строим умную, интеллигентную, цифровую…
Прошло девять лет, две пятилетки. И где ваша умная? В январе 1933 года на объединённом пленуме Центрального комитета коммунистической партии и Центральной контрольной комиссии ВКП(б) И.В. Сталин докладывал об итогах первой пятилетки, выполненной в четыре года, т.е. за время в два раза короче только что названного реформаторского медведевского времени. Этот доклад — Песнь песней социализма:
"У нас не было чёрной металлургии, основы индустриализации страны. У нас она есть теперь.
У нас не было тракторной промышленности. У нас она есть теперь.
У нас не было автомобильной промышленности. У нас она есть теперь.
У нас не было станкостроения. У нас оно есть теперь.
У нас не было серьёзной и современной химической промышленности. У нас она есть теперь.
У нас не было серьёзной промышленности по производству современных сельскохозяйственных машин. У нас она есть теперь.
У нас не было авиационной промышленности. У нас она есть теперь.
В производстве электрической энергии мы стояли на самом последнем месте в Европе. Теперь мы выдвинулись на одно из первых мест.
У нас была одна-единственная угольно-металлургическая база — на Украине. Мы создали ещё новую базу на Востоке, гордость нашей страны.
И мы не только создали новые громадные отрасли промышленности, мы создали их в таком масштабе и таких размерах, перед которыми бледнеют масштабы и размеры европейской индустрии".
Где же, говорю, ваша умная экономика? Вы за почти тридцать лет, т.е. за время в семь раз большее, чем то, за которое отчитывался Сталин, не смогли докарабкаться даже хотя бы до уровня нашей разрушенной вами экономики 1990 года.
Нечего ему ответить. Но он без стеснения слушает и о том ещё, что они возродили и приволокли в Россию ХХI века безработицу и голод, проституцию и забытые болезни? Он может, не краснея, сидеть ныне с внуком в театре, даже академическом, и созерцать там жириновскую похабщину и слушать шнуровскую матерщину? Он безразличен к тому, что в советское время 20 человек, если даже выбросить Солженицына, стали лауреатами Нобелевской премии, а в их пору — только один, да и тот — "лучший немец" Горбачёв? Правда, в 2000 году получил премию Жорес Алфёров, но за работу, выполненную ещё в 70-е годы, т.е. в cоветское время. Да и во всём остальном он наш, советский, а не ваш, либеральный. С Нобелевской для них и николаевские времена недостижимы: там были всё-таки два русских лауреата — Иван Петрович Павлов да Илья Ильич Мечников.
И для чего же столько лет держать некоторых на столь высоких постах?
Владимир Бушин
http://zavtra.ru/blogs/ekonomika_i_prem_er
Как всегда отлично.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4860425.html
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Владимир Сергеевич – наш человек, прошел 2 войны, удостоен 6 фронтовых медалей. С неистошимым энтузиазмом до 95 лет разоблачает приспособленцев, предавших нашу Родину. Примечательно : от него я узнал чуть не полный мартиролог именитых двурушников : политиков, общественных деятелей, писателей, журналистов, телеведущих –
Никиты Михалкова, Александра Яковлева, Егора Гайдара, Евгения Евтушенко, Фёдора Бурлацкого, Анатолия Собчака, Григория Явлинского, Бориса Ельцина, Владимира Путина, Дмитрия Медведева, Даниила Гранина, Владимира Солоухина, Льва Разгона, Александра Солженицына, Станислава Говорухина, Владимира Шумейко, Эдварда Радзинского, Валерии Новодворской, Геннадия Бурбулиса, Николая Сванидзе, Леонида Млечина. Никаких сомнений.
Но главное, конечно – это его патриотическая поэзия, проза и публицистика, на которой можно воспитывать молодых.
J UDOV
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Ну кто ж из нас на палубе большой
Не падал, не блевал и не ругался?
Их мало, с опытной душой,
Кто крепким в качке оставался.
Теперь года прошли.
Я в возрасте ином.
И чувствую и мыслю по-иному.
И говорю за праздничным вином:
Хвала и слава рулевому!
Все, что написал Владимир Бушин, это правда и по фактам и по эмоциям. Правда есть основа для справедливости. Но правда не есть сама справедливость. Народ и страна проходят в своем развитии все, что по карме полагается. Они болеют и выздоравливают многократно. Это болезни духовные. Иные из них занимают тысячелетие. С научно объективных позиций недопустимо путать духовность и религиозность. Они пересекаются, но они не тождественны. Атеист может быть высоко духовным, если он чтит Праведность, Правду и Справедливость, а заодно и другие (производные от оных) нравственные ценности. Течение болезни зависит от духовного состояния. После 1917 года у народа был духовный подъем и выздоровление шло быстро. После 1991 года была духовная депрессия и выздоровление идет медленно. Этой депрессии очень способствуют внутренние и внешние “друзья” нашего народа по сей день. Напрашивается, также, хронологическая аналогия между последовательностями Ленин-Сталин и Ельцин-Путин. Для того, чтобы в стране заработал духовный императив развития “Познание-Здоровье-Созидание” нужен духовный подъем на основе нравственного императива здоровья “Праведность-Правда-Справедливость”. А для подъема нужна Концепция Общественного Развития. И такая, чтобы народ поверил. Политэкономические и либеральные сказки уже не проходят. Нужен научно обоснованный конструктив — Нравственный конструктив, Духовный конструктив, Управленческий конструктив (управления развитием) и гражданский конструктив (гражданского развития). Все это уже созрело и назрело. Необходимо оформлять. И воля рулевого не помешает, но может ускорить процесс.