Дмитрий Пучков: Теория без практики мертва
14:39. 21 марта 2019 Просмотров - 54 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Канал “Левый Фронт”: https://www.youtube.com/channel/UCI28…
Аудиоверсия: https://oper.ru/video/audio/bezprakti…
Сайт Тупичок Гоблина: https://oper.ru
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Дмитрий Пучков – по моему мнению один из лучших пропагандистов-агитаторов современной России. Слава богу, что он агитирует за Россию, Советский Союз и т.п. и против либерастов и деятелей “современного искусства”. Но гости на его сайте не всегда производят хорошее впечатление. Так, к примеру, его закадычный дружбан Клим Жуков смотрится весьма тягостно – обилие словесной шелухи, ужимки, кривлянья, перескакивания с одного на другое и т.д. Говорит много, но не всегда даже поймешь, что же хотел сказать. А это самый частый гость на сайте Гоблина. По некоторым признакам могу допустить, что с этим Жуковым хорошо жарить шашлыки и пить водку где-нибудь на природе. Может быть, для этих целей он подходит намного лучше других знакомых и друзей Гоблина. Видимо, поэтому Жуков так ему нравится. Но, как агитатор-патриот, Жуков, как мне кажется, только портит картину и негативно влияет на общее впечатление от “Тупичка Гоблина”. Чего не скажешь о других его гостях. Таких, к примеру, как Егор Яковлев и Игорь Пыхалов. Интересно также послушать Бориса Юлина. По крайней мере он умеет сказать слово так, что его слушать интересно и частенько узнаешь для себя что-то новое.