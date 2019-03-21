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Бомбардировка Цхинвала это не война, а ошибка Саакашвили

21:48. 21 марта 2019 Просмотров - 81 Нет комментариев Опубликовал:


Забавные оправдания от нового президента Грузии. Оказывается, бомбардировка Цхинвали грузинами в 2008 году это была "ошибка", а не начало войны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили вновь обвинила своего предшественника, третьего президента страны Михаила Саакашвили в том, что в августе 2008 года он бомбил Цхинвал. Об этом глава грузинского государства заявила в первом большом интервью грузинскому телеканалу Pirveli.
Отвечая на вопрос о том, придерживается ли глава Грузии той же позиции, что Михаил Саакашвили начал войну в августе 2008 года, Зурабишвили ответила, что «по международному праву войну начала именно Россия, поскольку она вторглась на территорию другой страны».

«Другой вопрос заключается в том… в тех условиях, в условиях провокаций, в период, когда бесконечно бомбили наши села, что должен был сделать или не сделать Саакашвили? История в будущем даст ответ на этот вопрос. Но нет страны, которая бы не оглядывалась на свое прошлое, двигаясь вперед», — заявила она.
На замечание журналиста, что в ранге президента она делает уже «более осторожные заявления» и на вопрос, считает ли она по-прежнему, что Саакашвили бомбил Цхинвал, Зурабишвили ответила, что не возлагает вину за начало вооруженного конфликта на Грузию.

«Как не бомбил Цхинвали? Как не бомбил Цхинвали… Но я считаю это ошибкой, а не ответственностью Грузии за начало войны. Это разные вещи», — сказала Зурабишвили.
По словам президента Грузии, действия Саакашвили следует рассматривать с точки зрения внутренней политики.

https://eadaily.com/ru/news/2019/03/20/saakashvili-bombil-chinval-no-ne-on-nachal-voynu-zurabishvili – цинк

Бомбардировка города из РСЗО и убийство миротворцев – это "ошибка" и ни в коем случае не война.



Какую только чушь не несут, чтобы снять с Саакашвили ответственность за развязывания войны и окончательную утрату Южной Осетии и Абхазии. Даже в условиях внутриполитической борьбы против Саакашвили, приходится изворачиваться, чтобы сделать его виноватым, но так, чтобы и Россия тоже была виноватой, причем даже больше чем Саакашвили.



Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4861771.html

Метки: 2008, 888, грузия, олимпийская война, Саакашвили, Цхинвал, Южная Осетия

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