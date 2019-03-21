B-52 над Балтикой

Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 над нейтральными водами Балтийского моря.Машина сопровождалась истребителями Су-27 ВКС РФ.Это один из 6 переброшенных в Европу B-52.Наверняка мы увидим еще не один их полет у российских границ.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4860806.html