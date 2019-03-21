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B-52 над Балтикой

12:28. 21 марта 2019 Просмотров - 166 Один комментарий Опубликовал:


Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 над нейтральными водами Балтийского моря.
Машина сопровождалась истребителями Су-27 ВКС РФ.







Это один из 6 переброшенных в Европу B-52.
Наверняка мы увидим еще не один их полет у российских границ.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4860806.html

Метки: авиация, балтийское море, вкс рф, США, фотографии

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Один комментарий»

  • 230 214
    Valeri Ivanov 21 марта 2019 в 15:46 Ссылка
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    48 этих машин сбито в небе Вьетнама нашими летчиками, специалистами ПВО и вьетнамцами.Может пора увеличить счет? Парочку уронить на земли недружественной “прибалтики”.

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