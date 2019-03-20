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Видеоблог: Валерий Пякин (Часть 7-я)

14:19. 20 марта 2019 Просмотров - 193 Один комментарий Опубликовал:

Мы живём в ключевую эпоху

Понять законы, по которым живёт общество, решить проблемы, с которыми оно сталкивается, сформировать правильное мировоззрение, понять и осуществить своё предназначение помогут:

Книги Внутреннего Предиктора СССР

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Валерий Пякин

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/videoblog-valeriy-pyakin-chast-7-ya

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Один комментарий»

  • 1902 1662
    Лариса Петрова 20 марта 2019 в 16:23 Ссылка
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    Раньше слушала Пякина с большим интересом. Но с некоторых пор я заметила ангажированность этого человека: в России для него существует один кумир, который всегда гениален и всегда прав… Правда, в последних выпусках Пякин вообще перестал говорить о РФ – только о том, что творится за рубежом. Понял, наверно, что его восторги по поводу кумира не всегда вызывают положительный отклик у слушателей.

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