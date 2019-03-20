Видеоблог: Валерий Пякин (Часть 7-я)

Концептуал СМИ Мы живём в ключевую эпоху

Понять законы, по которым живёт общество, решить проблемы, с которыми оно сталкивается, сформировать правильное мировоззрение, понять и осуществить своё предназначение помогут:



Книги Внутреннего Предиктора СССР

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