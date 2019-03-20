“Венесуэльская” стратегия США
12:08. 20 марта 2019 Просмотров - 75 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
"Венесуэльская" стратегия США
Администрация Трампа работает над свержением правительства Венесуэлы.
В настоящее время они делают это не путем военного вторжения, не направляя тысячи вооруженных боевиков в страну, и даже не организацией голода путем санкций и действиями ЦРУ. Первым и самым главным средством свержения правительства Венесуэлы, которое в настоящее время используется правительством Соединенных Штатов, является план с низким уровнем риска и низкой ресурсной стоимостью, позволяющий просто контролировать истории, которые рассказываются о том, что происходит в Венесуэле.
Манипуляторы-адепты понимают, что люди верят в сказки. Единственное, что что обеспечивает могущество фундаментальных вещей, заставляет деньги работать так, как они работают, и заставляет правительство работать так, как оно работает, – это истории, которые мы все согласны рассказывать друг другу об этих вещах. Если бы сегодня все коллективно решили, что покерные фишки – это новая валюта, а Ким Кардашьян – Верховный правитель всего мира, эти истории стали бы новой реальностью, и завтра мы все будем делать то, что повелит Императрица Ким, а Лас-Вегас станет Новый Уолл Стрит.
Администрация Трампа использует этот точный принцип в Венесуэле, выделяя какого-то парня по имени Хуан и называя его Мистер Президент, несмотря на то, что он никогда не получал ни одного голоса за свое "президентство" и не имеет реальной власти. Если они смогут убедить достаточно венесуэльцев (особенно тех, у кого есть большие пушки) и правительства остальных стран мира сделать то же самое, тогда Гуайдо действительно станет действующим президентом страны.
Все, что администрация Трампа делает с Венесуэлой, делается с целью контролировать истории, которые люди рассказывают о Венесуэле.
Они сокрушают страну санкциями вызывающими голод , а затем советуют всем поверить, что Мадуро морит голодом свой народ.
Они устраивают трюк с «гуманитарной помощью» на границе Венесуэлы, затем лгут и говорят всем, что Мадуро блокирует всю помощь Венесуэле и поджигает грузовики с гуманитарной помощью, потому что он хочет морить голодом голодающих и убивать больных.
Все дело в контроле над повествованием с целью свержения того, кто признан законным президентом Венесуэлы.
Мы особенно четко увидели это на недавнем брифинге для прессы со «Специальным представителем Госдепартамента по Венесуэле», военным преступником Эллиоттом Абрамсом.
Репортер попросил Абрамса «объяснить нам статью, согласно которой г-н Гуайдо объявил себя президентом», потому что «говорят, что срок его действия истек в прошлом месяце».
Действительно, когда Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента еще в январе, нам сказали, что он будет занимать месячную должность, пока готовятся новые выборы. Как сообщало агентство Рейтер в то время , «конституция Венесуэлы гласит, что если президентство будет объявлено вакантным, новые выборы должны быть назначены через 30 дней, а глава конгресса должен стать президентом на это же время».
Но, поскольку переворот администрации Трампа не пошел, как планировалось, Абрамс путался в своей истории:
АБРАМС: Что касается венесуэльской конституции, Национальная ассамблея приняла резолюцию, в которой говорится, что этот 30-дневный период временного президентства не заканчивается и считаться с того дня, когда Николя Мадуро уйдет от власти. Итак, 30 дней не начинаются сейчас, они начинаются после Мадуро. И это резолюция Национального Собрания.
ВОПРОС: Когда они это сделали? Это после того, как он…
АБРАМС: Они сделали это – это примерно месяц назад. Мы могли бы попытаться найти дату для вас.
ВОПРОС: Когда он принял титул временного временного президента, этого не было.
АБРАМС: Да, это правильно. И вот люди…
ВОПРОС: Можете ли вы сделать это ex post facto таким образом?
АБРАМС: Когда люди задают такой вопрос, как …
ВОПРОС: Кажется, это все равно, что сказать, что я был избран президентом на четыре года, а затем через два года вы изменили правила, чтобы ваш срок не начался – еще даже не начался. Как это происходит?
АБРАМС: Ну, у тебя нет права такого голоса, потому что ты не в Национальном Собрании.
ВОПРОС: Ну, нет. Ты тоже не в Национальном Собрании.
* * *
ВОПРОС: Если это имеет значение, считают ли США это конституционным в своей системе координат?
АБРАМС: Да. Я имею в виду, что мы принимаем … Национальное собрание является единственным законным демократическим институтом, оставшимся в Венесуэле, и их толкование конституции, как вы знаете, заключается в том, что на момент предполагаемого срока полномочий Мадуро президентство вакантно , Но они также сказали, что этот 30-дневный период начинается, когда Мадуро уходит.
ВОПРОС: Итак, Хуан Гуайдо является временным президентом временного периода, который еще не не начался?
АБРАМС: Конец 30-дневного временного президентства еще рано подсчитывать. Потому что он не у власти, вот в чем проблема. Мадуро все еще там. Поэтому они решили, что посчитают это с того момента, когда он действительно будет у власти, а Мадуро уйдет. Я думаю, что это логично.
ВОПРОС: Значит, тогда он действительно не временный президент?
АБРАМС: он временно исполняющий обязанности президента, но он не …
ВОПРОС: Без силы.
Г-н АБРАМС: - но он не способен осуществлять полномочия президента, потому что Мадуро все еще там.
ВОПРОС: Значит, их толкование таково, что до тех пор, пока у него нет полномочий управлять страной, он на самом деле не временный президент?
Г-н АБРАМС: Нет. Их толкование состоит в том, что конституция требует 30-дневного промежуточного периода, но это – эти 30 дней не должны учитываться, пока Мадуро все еще там осуществляет свои прежние полномочия.
Напомним, что Гуайдо по-прежнему является президентом Венесуэлы после того, как закрыто его 30-дневное окно, потому что его временное президентство в настоящее время не существует, и потому что у него нет власти. По этим стандартам я такой же президент Венесуэлы, как и Гуайдо. Где моя встреча с Майком Пенсом?
Но, конечно, факты не учитываются в этом уравнении, потому что это повествование о перевороте. Как мы обсуждали вчера , повествование всегда имеет приоритет над фактами в этих играх. Они будут продолжать называть парня по имени Хуан, «президентом Гуайдо», несмотря на общепризнанный факт, что он на самом деле не обладает какими-либо полномочиями или признанием, которыми обладает настоящий президент, и несмотря на то, что в настоящее время в Каракасе есть парень, который имеет и полномочия и признание. Они будут продолжать продвигать эту войну за контроль над повествованием, пока она не преуспеет или не провалится, а в случае последнего варианта они изменят тактику и попробуют что-то другое.
Битва за власть – это битва за контроль над как можно большим количеством людей, а битва за контроль над как можно большим количеством людей – это битва за контроль над историями, которые эти люди рассказывают друг другу.
Люди – верят в сказки, поэтому, если вы можете контролировать истории, вы можете контролировать людей. Поймите это, и вы поймете поведение правительств и СМИ по всему миру.
Кейтлин Джонстон
https://medium.com/@caityjohnstone/americas-venezuela-strategy-coup-by-sheer-narrative-control-fc8ee1f01e23 – оригинал на английском
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4858050.html