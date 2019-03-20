«Уничтожить как можно больше русских». Чем гордятся латышские легионеры СС?

16 марта в центре Риги прошло очередное шествие латышских легионеров ваффен-СС. Но на марше забывают рассказать, что весь свой «героизм» легионеры проявляли в сражениях с мирными жителями и детьми.

«Считаем эту циничную акцию восхваления в Латвии приспешников нацистских преступников надругательством над памятью миллионов павших в борьбе с „коричневой чумой«», — заявил накануне рижского марша российский МИД.

Этапы небоевого пути

Нынешнее шествие в каком-то смысле будет юбилейным: в этот день 75 лет назад 15-я и 19-я латышские дивизии СС, входящие в состав Латышского добровольческого легиона СС, первый раз вместе участвовали в боевых действиях против советских войск, ведущих наступление юго-восточнее города Острова, у реки Великой. Позднее дату 16 марта начали отмечать легионеры, бежавшие на Запад, а в современной Латвии она была объявлена «днём памяти Латышского легиона» и в 1998 году даже официально внесена в список памятных дат. Правда, уже на следующий год вновь избранный парламент страны её из этого списка вычеркнул. Тем не менее в ежегодных шествиях эсэсовцев принимают участие не только потомки легионеров и националисты всех мастей, но и действующие латвийские политики, депутаты и общественные деятели.

Между тем свой отнюдь не боевой путь Латышский добровольческий легион СС начал не в 1944 году, а гораздо раньше. Ещё в 1942 году латвийская гражданская администрация предложила немцам создать на добровольческой основе союзные им вооружённые силы численностью 100 тысяч человек с условием признания после окончания войны независимости Латвии. Но, поскольку на территории созданного 17 июля 1941 года рейхскомиссариата «Остланд» никаких независимых государств не предполагалось, а сама Латвия была выбрана как место расселения немецких колонистов, Гитлер на тот момент отверг это предложение. Лишь после разгрома под Сталинградом, когда стало ясно, что Германии уже не хватает собственно немецких солдат, 10 февраля 1943 года фюрер подписал-таки приказ о создании Латышского добровольческого легиона СС. У вошедших в него бойцов к тому времени руки уже были изрядно измазаны кровью детей, женщин и стариков.

Сборище карателей

Немецкие войска, вступившие в Ригу 1 июля 1941 года, были встречены населением с радостью. Тут же латыши-националисты стали формировать «отряды самообороны», которые, правда, уже вскоре были распущены немцами. Однако оккупанты милостиво разрешили латышам таскать для них каштаны из огня, и осенью 1941 года отряды самообороны преобразовали в полицейские батальоны, которые стали использовать для облав, обысков, арестов и массовых расстрелов мирного населения. В октябре латышский полицейский батальон направили на борьбу с партизанами в Псковскую область. В декабре латышские полицейские участвовали в карательных акциях на территории Белоруссии. Летом 1942 года на Кавказе в тылу немецких войск «наводили порядок» аж два таких батальона. А всего за годы войны в Латвии из местного населения сформировали более 40 карательных полицейских батальонов.

В марте 1943 года рейхсфюрер Гиммлер издал приказ, в котором уточнялось понятие «Латышский легион» и прояснялся его статус. Глава СС подчёркивал, что легионерами считаются все латыши, проходящие воинскую службу, в том числе те, кто проходит или проходил её в латышских полицейских батальонах. Уже 28 марта каждый легионер давал присягу фюреру: «Именем Бога я торжественно обещаю в борьбе против большевиков неограниченное послушание главнокомандующему Вооружёнными силами Германии Адольфу Гитлеру и за это обещание я как храбрый воин всегда готов отдать свою жизнь».

Что интересно, используя латышей в собственных целях, нацисты вовсе не считали их родственным народом, полагая, что в большинстве своём они непригодны для ассимиляции. Об этом, например, рейхскомиссару рейхскомиссариата «Остланд» Лозе 21 июля 1941 года сообщал в инструкциях руководитель внешнеполитического управления НСДАП Розенберг.

Пока немцы кормили латышскую администрацию обещаниями светлого будущего, формирование Латышского легиона СС шло полным ходом, недостатка в добровольцах не было. Процесс осуществлялся под надзором немцев и руководством некоего Рудольфа Бангерскиса. В прошлом полковник русской царской армии, генерал у Колчака и военный министр буржуазного правительства Латвии, этот господин получил у нацистов звание группенфюрера.

Зверства эсэсовцев-латышей удивляли даже власовцев

Новообразованный легион использовался командованием СС для проведения уже привычных его бойцам операций: массовых расстрелов и карательных действий против партизан и мирных жителей на территории Латвии, Белоруссии, Польши, Украины и России. Список военных преступлений, совершённых этими пособниками Гитлера, огромен. Подразделения Латышского легиона принимали участие в карательной операции «Зимнее волшебство», проводимой с середины февраля до начала апреля 1943 года на территории России и Белоруссии. В ней участвовало семь латышских батальонов, ставших впоследствии вместе с другими полицейскими подразделениями ядром легиона. Каратели уничтожили десятки деревень, расстреляли и сожгли около 12 тысяч мирных жителей, в том числе более 2 тысяч малолетних детей. Свыше 14 тысяч человек вывезли на работу в Германию и поместили в Саласпилсский концлагерь.

Помимо карательных операций, латышские легионеры участвовали в массовых убийствах захваченных в плен советских и польских солдат. Зверства легионеров возмущали даже власовцев. Из рапорта офицера для особых поручений штаба РОА поручика Балтиньша: «23 апреля 1944 г. мне пришлось быть в деревне Морочково. Вся она была сожжена. В погребах хат жили эсэсовцы-латыши, мне удалось поговорить по-латышски с несколькими из них. Я спросил одного из них, почему вокруг деревни лежат трупы убитых женщин, стариков и детей… Ответ был таков: „Мы их убили, чтобы уничтожить как можно больше русских«».

Впрочем, вся эта кошмарная правда властям постсоветской Латвии, видимо, совершенно не колет глаза. Верхом цинизма стала история 1997 года, когда официальная Рига для получения денежной компенсации предоставила Германии список уцелевших жертв нацизма. В этом перечне к 120 узникам концлагерей были добавлены… 10 000 ветеранов СС.