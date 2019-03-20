Сухогруз побывал в прошлом, где пережил нападение флибустьеров

История сухогруза «Милена» до сих пор остается одной из самых удивительных среди прочих историй, связанных с перемещениями во времени. В 1983 году корабль провалился в XVII век, где был атакован пиратами.



Странное исчезновение и внезапное появление сухогруза



12 июля 1983 года сухогруз вышел из Коломбо (Цейлон) и взял курс на Бомбей. Вел корабль Уильям Тукер, капитан с 20-летним стажем, имевший репутацию высококлассного моряка. На корабле царил идеальный порядок, команда была вышколена. Каждого матроса в Тукер подбирал лично и состав ее не менялся уже в течение 7 лет. И капитан, и команда гордились своим высоким реноме среди фрахтовиков и старались держать марку.



Выйдя в море, «Милена» течение нескольких часов держала связь с берегом, но внезапно связь прервалась. На поиски сухогруза были посланы корабли береговой охраны, задействована авиация. Корабль пропал бесследно. А спустя более трех месяцев (24 октября) сухогруз вынырнул из небытия и вошел в бомбейский порт.Неправдоподобное объяснение



Представитель компании-судовладельца, сперва выразив безусловную радость по поводу «воскрешения» судна, затем разразился бранью и потребовал от капитана объяснений, где сухогруз пропадал целых 3 месяца. «Мы нигде не задержались ни на час. Более того, в пути мы подверглись нападению пиратов! Отбили нападение, сохранили судно и груз!» На такое объяснение представитель компании отреагировал вполне предсказуемо: «Неостроумно, Тукер. Вы уволены».



Однако Тукер не смирился. Он потребовал служебного расследования и восстановления на службе. Уильям подал иск в суд о возмещения морального ущерба и заявил, что в подтверждение всего сказанного готов предоставить доказательства.Версия капитана Тукера



По словам капитана, 12 июля около 14:02 на сухогруз налетел сильнейший шквал. Когда небо успокоилось, слева по борту возник парусник. Когда он поравнялся с «Миленой», на борт сухогруза полетели абордажные крючья и бородатые люди в кожаных безрукавках с саблями в руках посыпались на палубу. Команда отбивалась баграми. Включили брандспойты, пошли в ход пенные огнетушители. Исход схватки решил автомат Томпсона, который капитан хранил в сейфе именно для таких вот случаев. Пираты ретировались. На палубе остался труп одного из нападавших.

Убитый пират одет был в штаны из мешковины, жилет мехом внутрь, подпоясан кушаком, на ногах – кожаные сапоги. Судовой врач внимательно осмотрел тело и обнаружил на нем многочисленные шрамы. Мыло, зубная паста и бритва разбойнику были явно не знакомы. Капитан приказал труп поместить в рефрижератор, одежду и оружие спрятал в своей каюте.



Не прошло и получаса, как судно опять попало в бурю. Выйдя из полосы шквала, капитан связался с Бомбеем чтобы доложить о происшествии и очень удивился, узнав что «Милена» уже три месяца числится пропавшей.



В доказательство своего рассказа капитан предоставил одежду и тесак убитого пирата. Тело непонятным образом из морозильника исчезло.

Расследование



Предоставленными капитаном Тукером предметами занялись специалисты. По поводу одежды они дали заключение, что покрой штанов и жилета соответствует фасонам XVI-XVII веков. Исследовавшие тесак металлурги заявили, что изготовлено оружие по технологиям 200-летней давности. На «Милене» были найдены следы от абордажных крючьев. Судовые приборы корабля свидетельствовали, что судно нигде не задерживалось, шло без остановок. Возможность вскрытия приборов с целью корректировки их показаний специалисты отвергали напрочь.



Суд оказался в непростой ситуации. Логически, он должен был признать всю историю бредом и отправить капитана вместе со всей командой в психиатрическую клинику. Но заключения экспертов никак не ложились в стройную версию о мистификации. Дело закрыто, вопросы остались



В конце концов, капитан и компания пришли к мировому соглашению: Тукер остается работать в компании и отзывает свой иск.



Уильям Тукер получил назад свое судно, благополучно проплавал на нем еще несколько лет, ушел на пенсию. О странном происшествии рассказывать не любил и если кто-то подымал эту тему, говорил, что со многими моряками случались вещи и похлеще. Только они об этом не рассказывают. Да и он, если бы его не уволили, тоже держал бы язык за зубами.

Источник: https://esoreiter.ru/index.php?id=0315/suhogruz_pobyval_v_proshlom_gde_perezhil_napadenie_flibusterov.htm&dat=news&list=03.2015