Главная » История

Сухогруз побывал в прошлом, где пережил нападение флибустьеров

22:17. 20 марта 2019 Просмотров - 160 2 коммент. Опубликовал:

suhogr1

История сухогруза «Милена» до сих пор остается одной из самых удивительных среди прочих историй, связанных с перемещениями во времени. В 1983 году корабль провалился в XVII век, где был атакован пиратами.

Странное исчезновение и внезапное появление сухогруза

12 июля 1983 года сухогруз вышел из Коломбо (Цейлон) и взял курс на Бомбей. Вел корабль Уильям Тукер, капитан с 20-летним стажем, имевший репутацию высококлассного моряка. На корабле царил идеальный порядок, команда была вышколена. Каждого матроса в Тукер подбирал лично и состав ее не менялся уже в течение 7 лет. И капитан, и команда гордились своим высоким реноме среди фрахтовиков и старались держать марку.

Выйдя в море, «Милена» течение нескольких часов держала связь с берегом, но внезапно связь прервалась. На поиски сухогруза были посланы корабли береговой охраны, задействована авиация. Корабль пропал бесследно. А спустя более трех месяцев (24 октября) сухогруз вынырнул из небытия и вошел в бомбейский порт.Неправдоподобное объяснение


Представитель компании-судовладельца, сперва выразив безусловную радость по поводу «воскрешения» судна, затем разразился бранью и потребовал от капитана объяснений, где сухогруз пропадал целых 3 месяца. «Мы нигде не задержались ни на час. Более того, в пути мы подверглись нападению пиратов! Отбили нападение, сохранили судно и груз!» На такое объяснение представитель компании отреагировал вполне предсказуемо: «Неостроумно, Тукер. Вы уволены».

Однако Тукер не смирился. Он потребовал служебного расследования и восстановления на службе. Уильям подал иск в суд о возмещения морального ущерба и заявил, что в подтверждение всего сказанного готов предоставить доказательства.Версия капитана Тукера


По словам капитана, 12 июля около 14:02 на сухогруз налетел сильнейший шквал. Когда небо успокоилось, слева по борту возник парусник. Когда он поравнялся с «Миленой», на борт сухогруза полетели абордажные крючья и бородатые люди в кожаных безрукавках с саблями в руках посыпались на палубу. Команда отбивалась баграми. Включили брандспойты, пошли в ход пенные огнетушители. Исход схватки решил автомат Томпсона, который капитан хранил в сейфе именно для таких вот случаев. Пираты ретировались. На палубе остался труп одного из нападавших.

suhogr2

Убитый пират одет был в штаны из мешковины, жилет мехом внутрь, подпоясан кушаком, на ногах – кожаные сапоги. Судовой врач внимательно осмотрел тело и обнаружил на нем многочисленные шрамы. Мыло, зубная паста и бритва разбойнику были явно не знакомы. Капитан приказал труп поместить в рефрижератор, одежду и оружие спрятал в своей каюте.

Не прошло и получаса, как судно опять попало в бурю. Выйдя из полосы шквала, капитан связался с Бомбеем чтобы доложить о происшествии и очень удивился, узнав что «Милена» уже три месяца числится пропавшей.

В доказательство своего рассказа капитан предоставил одежду и тесак убитого пирата. Тело непонятным образом из морозильника исчезло.

Расследование

Предоставленными капитаном Тукером предметами занялись специалисты. По поводу одежды они дали заключение, что покрой штанов и жилета соответствует фасонам XVI-XVII веков. Исследовавшие тесак металлурги заявили, что изготовлено оружие по технологиям 200-летней давности. На «Милене» были найдены следы от абордажных крючьев. Судовые приборы корабля свидетельствовали, что судно нигде не задерживалось, шло без остановок. Возможность вскрытия приборов с целью корректировки их показаний специалисты отвергали напрочь.

Суд оказался в непростой ситуации. Логически, он должен был признать всю историю бредом и отправить капитана вместе со всей командой в психиатрическую клинику. Но заключения экспертов никак не ложились в стройную версию о мистификации.Дело закрыто, вопросы остались


В конце концов, капитан и компания пришли к мировому соглашению: Тукер остается работать в компании и отзывает свой иск.

Уильям Тукер получил назад свое судно, благополучно проплавал на нем еще несколько лет, ушел на пенсию. О странном происшествии рассказывать не любил и если кто-то подымал эту тему, говорил, что со многими моряками случались вещи и похлеще. Только они об этом не рассказывают. Да и он, если бы его не уволили, тоже держал бы язык за зубами.

Источник: https://esoreiter.ru/index.php?id=0315/suhogruz_pobyval_v_proshlom_gde_perezhil_napadenie_flibusterov.htm&dat=news&list=03.2015

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Размышления по поводу Верховного Главнокомандующего
... страной, в частности в Екатеринбурге, где произошел этот расстрел, органы государственной...
"У нас все под контролем"
... "Хельге Ингстад" и танкером "Сола", где ясно видно, что на танкере...
Дёмин о Мегре
Демин о Мегре.mp4 Источник
О расстрелянных чеченцами казаках
У чеченцев, как и у любого народа, есть свой кодекс поведения. Он выработан в течение столетий" Кадыров Если кто не помнит, это было сказано в ответ на неуклюжие попытки российской общественности придумать кодекс поведения в обществе для чеченцев и других...
Украина интересует Запад только как АНТИРОССИЯ
...? Не тот ли это мир, где в борьбе за общечеловеческие ценности... браки и публичные гей-парады? Где феминизм уничтожает семью, а неконтролируемое...
Свое единство государство обязано защитить.
..., депутат Государственной Думы: – Когда в прошлом году мы приняли закон об... не русские. Следом отделим территории, где много полезных ископаемых. Далее вспомним... молодых ребят и девчат, впервые побывав на мероприятии такого уровня, были...

2 коммент.»

  • 2587 1617
    Олег Лебедев 20 марта 2019 в 22:52 Ссылка
    GD Star Rating
    loading...

    С точки зрения комментаторов “Пандоры” статья ни о чем. Ни тебе похвал, ни ругани в адрес Путина. Ну что тут комментировать?

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>