Радован Караджич получил пожизненный срок
17:22. 20 марта 2019 Просмотров - 96 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Вынесен приговор Радовану Караджичу — пожизненное заключение
Апелляционное вече Механизма по уголовным судам в Гааге (наследник Гаагского Трибунала) вынесло окончательный приговор первому президенту Республики Сербской Радовану Караджичу — пожизненное заключение.
Апелляционное вече отвергло все жалобы защиты, отвергло жалобу прокуратуры на ошибочность оправдания Караджича по обвинению в геноциде в семи общинах Боснии и Герцеговины.
Одновременно Апелляционное вече посчитало, что приговор в 40 лет заключения не соответствует тяжести преступлений Радована Караджича, данный приговор «неразумен и несправедлив».
В марте 2016 года судебное вече Гаагского Трибунала приговорило Караджича к 40 годам заключения за геноцид в Сребренице и преступления против человечности в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах.
В первоначальном приговоре Караджич был оправдан по одному пункту обвинения – геноцид над несербским населением в общинах Братунац, Приедор, Власеница, Зворник, Сански Мост, Фоча и Ключние. Однако, было установлено, что военные преступления в этих общинах координировались руководством Республики Сербской. Судебное вече также установило, что Караджич несет ответственность за преступления в ходе осады Сараево и взятие заложников.
Защита подала апелляцию с требованием освобождения Караджича или проведения процесса заново, а обвинение с требованием пожизненного заключения.
http://ruserbia.com/society/vynesen-prigovor-radovanu-karadzhichu-pozhiznennoe-zakljuchenie/ – цинк
Из интервью бывшего опреативника ЦРУ Роберта Баера:
Когда Бэра спрашивают, занимаются ли они пропагандой против сербов, он отвечает:
И да и нет. Целью пропаганды было разделение республик, чтобы они откололись от Югославии. Мы должны были выбрать козла отпущения, которого обвинят во всем. Кто-то, кто будет нести ответственность за войну и насилие. Сербия была выбрана потому, что в некотором роде она является преемницей Югославии.
Как и когда вы закончили операцию и у нее было имя?
Для меня все закончилось через две недели, я получил новую работу в Словении. В противном случае операция длилась несколько месяцев и носила название «Правда». Хотя это было что угодно, только не это!
Можете ли вы назвать политиков бывшей Югославии, которые были оплачены ЦРУ?
Да, но это деликатно. Стипе Месичу, Франьо Туджману, Алии Изетбегович, многим советникам и членам правительства в Югославии платили, и сербским генералам, журналистам и т. д. Некоторое время Радовану Караджичу платили, но он прекратил брать деньги, когда понял, что может быть принесен в жертву и обвиняется в преступлениях, совершенных в Боснии – которые были организованы американской администрацией.
Сребреница – это преувеличенная история, и, к сожалению, многими людьми манипулируют. Число жертв среди сербов не уступало числу жертв среди других национальностей но Сребреница является политическим маркетингом. Мой босс, который раньше был сенатором США, неоднократно подчеркивал, что в Боснии произойдет какая-то афера. За месяц до предполагаемого геноцида в Сребренице он сказал мне, что город станет главной новостью во всем мире, и приказал нам позвонить в СМИ. Когда я спросил почему, он сказал, что вы увидите. Новая боснийская армия получила приказ атаковать дома и мирных жителей. Это были, конечно, граждане Сребреницы. В тот же момент сербы напали с другой стороны. Вероятно, кто-то заплатил, чтобы подстрекать их!
Тогда кто виновен в геноциде в Сребренице?
Сребреница выдвигает обвинения боснийцам, сербам, американцам. Но на самом деле во всем были обвинены сербы. К сожалению, многие из жертв, похороненных как мусульмане, были сербами и представителями других национальностей. Несколько лет назад мой друг, бывший агент ЦРУ, а теперь работающий в МВФ, сказал, что Сребреница является продуктом соглашения между правительством США и политиками в Боснии. По словам Баера, город Сребреница был принесен в жертву, чтобы дать Америке повод напасть на сербов за их предполагаемые преступления.
Это была «красная линия» Билла Клинтона.
https://colonelcassad.livejournal.com/4822123.html – цинк
Плюс о фейковом "концлагере" в Сребренице.
В августе 1992 года весь мир облетело страшное фото измученного узника, стоящего за колючей проволокой. Все убедились: у сербов есть концлагеря, в которых томятся несчастные боснийские мусульмане. Человека, смотреть на которого было действительно больно, зовут Фикрет Алич. Ему тогда было 22 года.
Редактор иностранного отдела Independent Television News (ITN) Майк Джереми позже назвал снимок «одним из ключевых образов войны в бывшей Югославии».
На память пришли Освенцим, Дахау и Бухенвальд. Вспомнили про Холокост и «окончательное решение вопроса». Картинка превратилась в доказательство геноцида, который якобы устроили сербы. И стала железным аргументом в кампании по их демонизации с громкими требованиями разбомбить и разгромить.
Сборный пункт в Трнополье на севере Боснии создали спонтанно, когда здесь, в районе города Приедор, начались межобщинные столкновения. Набирал обороты маховик коллективной вендетты. Око за око. Получив в руки оружие, люди мстили за то, что сожгли их дом, убили родственников или друзей…
Многие из убегавших мусульман пытались найти убежище на территории школы в Трнополье (здесь и располагался сборный пункт). Они надеялись избежать как встречи с сербскими ополченцами, так и принудительного призыва в армию боснийских мусульман. То есть фактически это был лагерь для беженцев, где никого не убивали и не пытали, сносно кормили и насильно не удерживали. За пределами сборного пункта, который от возможных нападений охраняли сербы, беженцам было намного опаснее. Лагерь состоял из зданий бывшей школы и местного клуба.
Именно здесь британским журналистам дважды улыбнулась удача. Рядом со сборным пунктом находилась огороженная рабицей и колючей проволокой площадка примерно в пятьсот квадратных метров, где ранее хранилась техника. В проволочном заборе зияли дыры. Репортёры, которым никто не препятствовал, спокойно проникли туда и сняли находящихся рядом боснийских мусульман. Те только что прибыли в лагерь и ожидали снаружи, пока их зарегистрируют, дадут еды и покажут, где спать. Один из беженцев, обнажённый по пояс на августовской жаре, оказался очень фактурным — и стал «звездой».
Его истощение и обезвоживание — результат, вероятно, какой-то болезни. Снимки Фикрета Алича в дальнейшем разлетелись по всему миру и ужасали обывателей с обложек журналов и газетных страниц. А репортёры получили премии. Через несколько дней после этой группы журналистов лагерь в Трнополье посетил Пэдди Эшдаун — лидер британских либеральных демократов. Этот политик отнюдь не симпатизировал боснийским сербам. Напротив, он неоднократно призывал к британскому вмешательству в конфликт. Тем не менее впечатления Эшдауна от лагеря Трнополье, описанные в Independent 13 августа 1992 года, звучат как глас вопиющего в пустыне:
«Они собрались здесь потому, что хоть куда-то им надо идти. Их дома сожжены, их жизнь под угрозой. Мусульманские экстремисты заставляют всех мужчин идти в партизаны, вот они и пришли сюда в поисках безопасности (…)».
Однако драматичные снимки Фикрета Алича были тем козырным тузом, который бил любые разумные доводы.
Как отмечал немецкий репортёр Томас Дайхман, в первые дни после выхода публикации (6 августа 1992 года) журналисты, подготовившие её, избегали называть Трнополье концентрационным лагерем. Но после того как снимки обошли весь мир, этот термин и у них вошёл в устойчивый оборот. И попал даже в книги. Но главное, никто из репортёров не объяснял, откуда на кадрах взялась колючая проволока.
После публикации снимков везде стали раздаваться громкие призывы к боснийским сербам закрыть лагеря. Сэр Джон Томпсон, глава комиссии ОБСЕ в Боснии, пытался предостеречь Запад от поспешных выводов: «Мне кажется, что если некоторые лагеря просто закрыть, то многие пленники не уйдут далеко — поблизости появятся могилы».
Но международное давление на боснийских сербов уже привело к результатам. Лагерь в Омарска, который также снимало ITN, закрыли в августе 1992 года. Большинство людей оттуда перевели в Трнополье, который превратился из лагеря беженцев в перевалочный пункт. 1 октября 1992 года оттуда отправился первый крупный конвой Красного Креста, перевозивший беженцев через границу, в Хорватию, и далее — в Европу. Информационный фейк зажил своей жизнью.
В США, где в 1992 году полным ходом шла предвыборная президентская кампания, тандем от Демократической партии (Билл Клинтон и Эл Гор) использовал снимки, чтобы вынудить президента Джорджа Буша-старшего начать военную операцию против боснийских сербов.
Британский премьер-министр Джон Мэйджор отозвал кабинет из отпуска на срочное заседание. Вскоре было объявлено, что британские войска отправятся в Боснию. Фотографии Фикрета Алича из Трнополья позже оказали влияние и на работу Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) в Гааге. Этот трибунал в значительной степени опирался на отчёт комиссии экспертов, в котором в нескольких местах упоминается забор из колючей проволоки в Трнополье. Документ, опубликованный летом 1994 года, был противоречив. Но в приложении V («Отчёт по Приедору») однозначно заявлено: «Лагерь был окружён колючей проволокой, и несколько охранников следили за заключёнными».
Уже после окончания войны, в 1997 году, немецкий журналист Томас Дайхман опубликовал в британском издании LM расследование «Картинка, одурачившая мир». Всё началось с того, что его супруга, просматривая фотографии, обратила внимание, что проволока прикреплена с другой стороны забора. Сказался её опыт садовника.
Журналист приехал на место. Он лично и дотошно, с немецкой тщательностью, исследовал территорию лагеря. Дайхман убедился, что лагерь в Трнополье не был огорожен колючей проволокой и люди не удерживались в нём насильно. Британские репортёры нашли единственный ракурс с колючкой и снимали людей из-за забора. Да, на кадре мусульмане находятся за колючей проволокой, но… снаружи. В статье Дайхман расставлил все точки над «i». Но система, с которой он вступил в борьбу, сделала ответный ход
https://colonelcassad.livejournal.com/4222711.html – цинк
Никто из организаторов подобных провокаций, операций под фальшивым флагом и т.п., не говоря уже об организаторах агрессии против Югославии, никакой ответственности не понес.
Как недавно доходчиво объяснил Госдеп – Международному Уголовному Суду не позволят клеветать и расследовать военные преступления "великой нации".
Собственно, это все что нужно знать о так называемом "международном правосудием", где сербов сделали козлами отпущения. Как отмечает тот же Баер, сербов просто назначали ответственными за войну, которую развязывали совсем другие силы.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4858984.html