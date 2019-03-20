Главная » История

Пропавшего человека нашли в древних Помпеях

16:29. 20 марта 2019 Просмотров - 384 2 коммент. Опубликовал:

propav1

В 2003 году экспедиция профессора Френка Ромейна проводила раскопки в Помпеях – древнем городе, погибшем в 79 году н.э. в результате извержения вулкана Везувия. В ходе раскопок на глубине 6 метров под слоем лавы было найдено тело несчастного, погибшего почти 2.000 лет назад. На левой руке погибшего был стальной браслет, на котором на английском языке было выгравировано имя владельца: Уильям Грин /esoreiter.ru/.

propav3

Ненужная находка

Профессора находка вовсе не обрадовала, поскольку он сразу понял, какие осложнения ему как ученому принесет этот браслет. Ромейн попытался сохранить все в тайне. Увы, свидетелей было слишком много. Вечером к профессору нагрянули журналисты и он был вынужден все рассказать и предъявить браслет. К неописуемой радости журналистов была гравировка и на внутренней стороне браслета: «Бен-Гур, 1925». Интернет дал исчерпывающую информацию, кто такой Уильям Грин, что означает «Бен-Гур» и при чем здесь 1925.

«Бен-Гур», 1925

В 1923 году «Goldwin Picters» приступила к съемкам грандиозного фильма «Бен-Гур: история Христа». Картина стала самым дорогим проектом эпохи немого кино. Бюджет ленты составил 3,9 млн. долларов (40 млн. в ценах XXI века). В 1926 году работа была закончена. Фильм прошел с огромным успехом, принеся более 9 млн. долларов выручки. В съемках было задействовано огромное по тем временам количество людей. Значился в списках и Уильям Грин.

propav4

Каскадер, мечтавший стать актером

Уильям Грин был каскадером и снимался в сценах скачек на колесницах. Съемки проходили в г. Калвер-Сити, в Калифорнии. Режиссер отмечал бесстрашие Грина и был доволен им как исполнителем рискованных трюков, но сам Уильям мечтал об артистической карьере. Он рассчитывал, что «Бен-Гур» станет первой ступенькой лестницы, которая приведет его на вершину успеха. Грин заводил на съемочной площадке полезные знакомства, налаживал контакты. Его запомнили многие. Мечтая о будущих успехах, честолюбивый каскадер заказал браслет, на котором выгравировал свое имя, название фильма, год и постоянно ходил с ним на съемки, считая браслет своим амулетом. Но однажды Грин на съемки не пришел. Родственников у него не было, никто не горел желанием его искать. Пропавшему быстро нашли замену, на том дело и кончилось.Мистификация?


Первым делом профессора, как он и предвидел, обвинили в подлоге. Френк Ромейн оскорбился и дал пространное интервью, в котором заявил, что у него солидная репутация в научных кругах и он не нуждается в привлечении к себе внимания такими дешевыми трюками. Есть свидетели, есть фотографии, есть научные данные, смысл которых понятен только специалистам. Тело было найдено в культурном слое конца первого века, в этом он уверен. Надеть браслет на окаменевшее тело, не повредив при этом ни тела, ни самого браслета, невозможно. Все говорит о том, что браслет находился на руке человека в тот трагический день. Он понимает абсурдность находки, но никому не позволит называть себя жуликом. А объяснения пусть ищут те, кому это интересно.

propav2

Найти объяснение действительно сложно. Как человек, пропавший в Калифорнии, оказался в Италии, да еще и переместился во времени? Даже если допустить, что погибший не Уильям Грин, то как браслет из XX века оказался на руке человека, погибшего почти 2 тысячи лет назад? И еще есть интересный документ, датируемый 82 годом нашей эры, т.е. написанный через три года после гибели Помпей. В нем упоминается, что за несколько дней до трагедии по городу ходил ветеран-легионер, призывающий жителей покинуть Помпеи, поскольку им грозит скорая гибель. Над ним смеялись и называли сумасшедшим. Может, этого «сумасшедшего» легионера звали Уильям Грин?

 

Автор: Klim Podkova

Источник: https://esoreiter.ru/index.php?id=0714/propavshego_cheloveka_nashli_v_drevnih_pompejah.htm&dat=news&list=07.2014

Метки: история

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Весть Прародины. На Кольском полуострове нашли пирамиды, возраст которых 9000 лет.
...Кудинова «На Кольском полуострове нашли прародину мировых цивилизаций –...таинственными знаками и развалины древней обсерватории. Соратникам проекта «... в положении «без вести пропавших». Наш Отец Небесный –... Земли для безопасных человеку и Природе переходов ...
Глава 4. Что и каким образом
... способная преобразить, казалось бы, совсем пропащего Человека. С одним — это преображение происходит...источник, что сохранился в урочищах древних… Предвидели Темень на Мидгарде Боги... аист принёс, или в капусте нашли?» Такое «легендирование» было специально ...
Цена октябрьской замятни 1917 года На шестой части земной суши, именуемой древним словом Русь, сегодня могло проживать более 400 миллионов человек
... года. Слава Богу и Партии, нашлись для насильственно раскрестьяненных, обманутых бумажным... «крепости» на относительную волю. Розыска пропавших, как правило, не учиняли. Более...
Летучий голландец из ЦРУ
... будут считаться без вести пропавшими, и пенсия их семье..., например, в марте на пропавшем малайзийском «Боинге» летела группа ... привести самый первый, уже древний, но практически аналогичный случай...человек, а их тел тоже нет. Кроме этого, наши водолазы нашли...
Рождение Тартарии
... Нагоса. Поколение Джалагиров очень древнее и великим числом в разных... число воинов побитых недавно. Нашли одного, кто был побит,... старухе чрево и, истинно нашли там великую жемчужину. Воины ...А некий человек Мангу-Ханов, в то время искал пропавших верблюдов, ...
Греческие рыбаки: Беженцев потрошили на органы в Турции, а тела сбрасывали в нейтральные воды
...недели. Наконец, в горах нашли старое заброшенное кладбище, к...количество пропавших детей никак не менее 25-30 тысяч человек! Только...маршрут действовал, сербские полицейские нашли в лесу несколько малолетних ... Мосула, в одном из древнейших храмов на земле, еще...

2 коммент.»

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>