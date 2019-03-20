Преемник Назарбаева вступил в должность президента Казахстана (ФОТО, ВИДЕО)

Преемник Нурсултана Назарбаева Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана.

Токаев, который до вчерашнего дня являлся спикером верхней палаты парламента страны (Сената), получил из рук главы ЦИК Казахстана Берика Имашева удостоверение президента, нагрудный знак, штандарт и орден «Алтын Кыран».

«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан», — произнёс Токаев текст присяги народу страны.

Он будет занимать пост президента страны на протяжении оставшегося срока полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года. Далее казахов ждут очередные президентские выборы.

Напомним, вчера первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, руководивший страной 29 лет, объявил, что принял решение сложить с себя полномочия главы государства, и, согласно конституции страны, передал власть главе Сената, своему давнему соратнику Касым-Жомарту Токаеву.

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