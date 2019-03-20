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Преемник Назарбаева вступил в должность президента Казахстана (ФОТО, ВИДЕО)

09:46. 20 марта 2019 Просмотров - 136 3 коммент. Опубликовал:
Преемник Назарбаева вступил в должность президента Казахстана (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

Преемник Нурсултана Назарбаева Касым-Жомарт Токаев вступил в должность президента Казахстана.

Токаев, который до вчерашнего дня являлся спикером верхней палаты парламента страны (Сената), получил из рук главы ЦИК Казахстана Берика Имашева удостоверение президента, нагрудный знак, штандарт и орден «Алтын Кыран».

«Торжественно клянусь верно служить народу Казахстана, строго следовать Конституции и законам Республики Казахстан, гарантировать права и свободы граждан, добросовестно выполнять возложенные на меня высокие обязанности президента Республики Казахстан», — произнёс Токаев текст присяги народу страны.

Он будет занимать пост президента страны на протяжении оставшегося срока полномочий избранного президента, который истекает в апреле 2020 года. Далее казахов ждут очередные президентские выборы.

Напомним, вчера первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, руководивший страной 29 лет, объявил, что принял решение сложить с себя полномочия главы государства, и, согласно конституции страны, передал власть главе Сената, своему давнему соратнику Касым-Жомарту Токаеву.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1553064491

Метки: Новости

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3 коммент.»

  • 12051 10313
    Ирбис 20 марта 2019 в 11:05 Ссылка
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    А он чьих будет? да там реально уже наследный султанат! Б. Имашев приходится тестем внуку Н. Назарбаева Нурали, сват Рахата Алиева и Дариги Назарбаевой!

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    • 1330 1154
      mary Ирбис 20 марта 2019 в 11:48 Ссылка
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      А чему удивляться у казахов,если у славян ,вспомните где сыны Патрушева,Рогозина,дочь и зять Шойгу- это навскидку ,а где сыны бати.Основное в том ,что ,как и в Армении или даже более мирно, наши враги взяли под контроль территории.А чтобы мы не волновались ,нам скажут ,что этот отличник МГИМО будет с нам дружить.

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      • 12051 10313
        Ирбис mary 20 марта 2019 в 11:55 Ссылка
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        Тады за что в 1917 году боролись? Столько народа покрошили, целые сословия под корень извели? Получается. что бы народ не строил, результат один монархия!

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