Свежие предложения ВРИО президента Казахстана Токаева, который сегодня официально вступил в должность.1. Переименовать Астану в Нурсултан.2. В каждом областном центре Казахстана центральная улица должна быть названа в честь Назарбаева.3. Все изображения Назарбаева останутся неизменным атрибутом кабинетов чиновников и учреждений системы образования.4. Само собой Назарбаев сохранит и пожизненный титул "отца нации" со всеми сопутствующими привелегиями.Акмолинск – > Целиноград -> Акмола – > Астана – > Нурсултан – > ???Видео вступления в должность нового президента Казахстана

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4857670.html