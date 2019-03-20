Переименовать Астану в Нурсултан
10:49. 20 марта 2019 Просмотров - 99 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Свежие предложения ВРИО президента Казахстана Токаева, который сегодня официально вступил в должность.
1. Переименовать Астану в Нурсултан.
2. В каждом областном центре Казахстана центральная улица должна быть названа в честь Назарбаева.
3. Все изображения Назарбаева останутся неизменным атрибутом кабинетов чиновников и учреждений системы образования.
4. Само собой Назарбаев сохранит и пожизненный титул "отца нации" со всеми сопутствующими привелегиями.
Акмолинск – > Целиноград -> Акмола – > Астана – > Нурсултан – > ???
Видео вступления в должность нового президента Казахстана
Коленопреклонение, которое может вырасти и в культ личности, случалось давно и имело разные виды проявления.
Так, король Франциск I вдруг постригся под «ежик». А через два дня все придворные уже бегали по залам как ежики…
Другой король во время танцев натер себе ногу. Ну, и понятное дело — начал хромать.
Из лучших побуждений (чтобы хромота короля не была заметной) все придворные тоже захромали.
Неожиданно приехал гость, который не знал этих тонкостей. Король удивился:
— А почему вы, граф, не хромаете?
Слава Богу, граф сообразил в чем дело и нашелся:
— Я хромаю, Ваше Величество! Но сразу на две ноги…
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4857670.html
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Так и уже пора начать строить посреди новой столице Нурсултана самого большого мавзолея, а то и пирамиды как усыпальницы великого бая.