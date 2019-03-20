Открытие выставки «Личный архив И.В.Сталина» в Корпусе гуманитарных факультетов МПГУ

...городах. В Новосибирске проведение «выставки» было сорвано пикетированием и обращением.... В Краснодаре было сорвано открытиевыставки, дело дошло до потасовки и..., я убежден, что провокационным «выставкам» Марата Гельмана, псевдоискусству, оскорбляющему ...
... общества Петербурга. Скандальная и оскорбительная выставка Марата Гельмана «Иконы» в культурной... хотят видеть у себя оскорбительные выставки псевдокультуры – они «мракобесы». «Один из... может с помощью губернатора закрыть выставку» — написал Марат Гельман в ...