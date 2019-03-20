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Открытие выставки «Личный архив И.В.Сталина» в Корпусе гуманитарных факультетов МПГУ

11:44. 20 марта 2019 Просмотров - 0 Нет комментариев Опубликовал:

#МПГУ #Сталин #Спицын #Ананченко #История #Выставка

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=yvyDlAM7380

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