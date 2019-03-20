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Об отношении к Гайдару

19:26. 20 марта 2019 Просмотров - 134 Один комментарий Опубликовал:


Опрос ВЦИОМ об отношении к Гайдару. "Внезапно" выяснилось, что число тех, кто положительно оценивает "реформы Гайдара" находится в пределах статистической погрешности.





https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=9600 – официальный отчет ВЦИОМ (таблицы + методика подсчета)

Никак не вырисовывается "спаситель нации".

На заглавной фотографии выжили и остались на свободе не только лишь все.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4859210.html

Метки: 90-е, вциом, Гайдар, либералы, опросы, реформаторы, социология

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