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На орбите Земли замечен еще один огромный «корабль пришельцев»

15:56. 20 марта 2019 Просмотров - 167 Один комментарий Опубликовал:

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До сих пор уфологическое сообщество считало, что возле Земли постоянно крутится лишь один корабль инопланетян – «Черный рыцарь», который впервые был замечен еще в далеком 1958 году американским астрономом-любителем Стивом Слейтоном, а в 1998 году фотоснимки (смотрите чуть ниже) сравнительно высокого качества этого загадочного объекта были получены с космического челнока Endeavour.

 

С тех пор «Черного рыцаря» периодически видят на орбите Земли, хотя кроме догадок, что это такое и как долго он крутится вокруг нашей планеты, до сих пор нет ничего. Но сегодня уфологи, кажется, усмотрели на орбите Земли еще один огромный корабль инопланетян - и это не просто удивляет, но и наводит на определенные мысли…

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Американские виртуальные археологи просматривали космическое пространство близ нашей планеты посредством онлайн-сервиса Google Sky, как вдруг обнаружили огромный сигарообразный объект. Корабль пришельцев подошел к Земле на минимальное расстояние и потому позволил себя довольно хорошо рассмотреть.

Уфологи даже определили его размеры. Космическое судно имеет около полторы тысячи метров в длину и более ста метров в диметре – просто гигантский объект по сравнению с земными спутниками, отчего спутать его с ними просто невозможно.

Поскольку сейчас снимки и видеоролики об этой уфологической сенсации разлетелись по всему Интернету, многие пользователи Сети строят догадки – что же это такое? Обнаруженный загадочный объект тут же сравнили с не менее загадочным астероидом Oumuamua, который вот уже несколько месяцев не дает покоя астрономам и уфологам, поскольку ведет себя слишком разумно и непредсказуемо для естественного космического тела, к тому же он также имеет сигарообразную форму, как и корабль пришельцев, обнаруженный уже рядом с Землей.Американские виртуальные археологи просматривали космическое пространство близ нашей планеты посредством онлайн-сервиса Google Sky, как вдруг обнаружили огромный сигарообразный объект. Корабль пришельцев подошел к Земле на минимальное расстояние и потому позволил себя довольно хорошо рассмотреть.

Уфологи даже определили его размеры. Космическое судно имеет около полторы тысячи метров в длину и более ста метров в диметре – просто гигантский объект по сравнению с земными спутниками, отчего спутать его с ними просто невозможно.

Поскольку сейчас снимки и видеоролики об этой уфологической сенсации разлетелись по всему Интернету, многие пользователи Сети строят догадки – что же это такое? Обнаруженный загадочный объект тут же сравнили с не менее загадочным астероидом Oumuamua, который вот уже несколько месяцев не дает покоя астрономам и уфологам, поскольку ведет себя слишком разумно и непредсказуемо для естественного космического тела, к тому же он также имеет сигарообразную форму, как и корабль пришельцев, обнаруженный уже рядом с Землей.Неужели они как-то связаны друг с другом? А может, имеется связь и с таинственным «Черным рыцарем», который, как предполагают некоторые независимые исследователи, крутится возле нашей планеты и ведет одному ему ведомый дозор вот уже много тысяч лет…

Источник: https://esoreiter.ru/index.php?id=031920-03-2019-074358.html&dat=news&list=03.2019

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Один комментарий»

  • 6854 1768
    krikunoleg 20 марта 2019 в 16:26 Ссылка
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    А что тихо-то так?
    Ведь целый инопланетный корабль на орбите и тишина…
    Где статьи в газетах, шальные новости, типа “Экстренное включение…”?
    Что тихо-то так?

    Опять фейк?
    Может фейкометов уже реально сажать надо…;))

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