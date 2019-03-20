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Как работает принцип подобия во вселенной. Анна-София Крымская. Часть 2

19:27. 20 марта 2019 Просмотров - 65 Нет комментариев Опубликовал:

Как работает мозг.

Автор-сказительница – Анна-София Крымская
Часть 1 – https://youtu.be/rAGrL9Ai5SE

Цель данного эфира – на простом, доступном и интересном языке объяснить принципы работы мозга для того, чтобы научиться пользоваться тончайшим инструментом нашего тела – психикой, на пользу себе и окружающему нас миру.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=2YW5N8hz4z8

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