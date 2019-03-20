ФАНТАСТИЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ 19 – 20 ВЕКА. ЗАБЫТЫЕ ИЛИ СОКРЫТЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НЕДАВНЕГО ПРОШЛОГО

Нам кажется, что научно-технический прогресс движется поступательно, от простого к сложному. Ну что ж, давайте взглянем на эти уникальные изобретения. Начнём с поистине фантастической машины. Её стоит показать хотя бы из-за ее потрясающего внешнего вида — она словно выскользнула в наш мир прямиком из игр, где правят стимпанк и дизельпанк.

Но она действительно была именно такой — с паровой и дизельной силовыми установками. А кроме этих агрегатов в конструкции машины присутствовала кажущаяся нереальной в начале прошлого века электрическая трансмиссия. История этого аппарата такова. В 1889 году пожарная служба города Нью-Йорка получила в свое распоряжение уникальный механизм — паровой насос, да не обычный, а поистине гигантский. Это обуславливалось тем, что город начал расти вверх, появились первые «небоскребы», на верхних этажах которых тоже случались пожары.

Ручные насосы не справлялись — напор воды требовался нешуточный. Не помогали и маломощные паровые насосы. Новый насос решал задачу доставки воды к месту возгорания. Но вот на чем доставлять сам насос к местам пожаров, если учесть, что весил он девять тонн? Восемь тяжеловозов, запряженных в специальную тележку с трудом, но справлялись, а вот развернуться с такой упряжкой удавалось не всегда.

Американские инженеры предложили выход: использовать паровую машину насоса как движитель. За приличную, по тем временам, сумму (семь тысяч долларов) был сконструирован настоящий «монстр» – самоходный паровой автомобиль-насос. И он был хорош: ездил быстро, довозил насос куда нужно, и всего одно “НО” было у этого механизма… Как бы быстро не ехал паромобиль, до его «старта» проходило довольно много времени: паровая машина требовала определенного давления для начала работы, а котел грелся не мгновенно.

Получается, что присказка “спешить как на пожар” в этом случае была чёрным юмором. И вот, в 1908 году Нью-Йоркский паровой насос получает «глобальный апгрейд» – для оперативности, в конструкцию устанавливают бензиновый двигатель внутреннего сгорания. Причем не просто устанавливают, а в «симбиозе» с имеющимся паровым. Поскольку паровой котел «интегрирован» в привод задних колес, переделывать его сложно, и бензиновый использует… передний привод! Но и это не все: было принято еще одно фантастическое нововведение — электротрансмиссия. Она решала трудности с размещением сцепления и коробки передач, сконструировать и разместить которые в выделенном пространстве не удавалось.

Двигатель (имевший шесть цилиндров) использовался для того, чтобы крутить генератор, а тот передавал ток на электродвигатели привода передних колес. Получилась уникальная конструкция, а если принять во внимание, что паропривод тоже иногда мог включаться в работу, превращая паро-бензо-электро-насос в полноприводный аппарат, то машина была абсолютно фантастическая! По слухам машина, проработав много лет, все же была списана и продана в частную коллекцию какому-то счастливчику.

А вот отечественная разработка. Правда, реализованная в Англии. Фантастический двухколесный гироавтомобиль графа ШилОвского. Коротко мы уже показывали его в одном из наших видео, но сейчас добавим деталей, о которых мало кто знает. В 1914 году в Лондоне был показан весьма занимательный автомобиль – он был рассчитан на четырех человек, под капотом – набирающий популярность бензиновый ДВС, а вот колес под машиной было всего два.

Располагались они как у велосипеда, но устройство не падало даже, стоя на месте и при движении малым ходом! Изготовил замечательный механизм русский изобретатель, граф Петр Петрович Шиловский. Между прочим, бывший губернатором Костромы. Особого секрета из своего устройства Шиловский не делал: равновесие его автомобилю обеспечивал раскрученный маховик, создававший эффект гироскопа.

При общем весе автомобиля около 2750 кг, маховик был изготовлен из металла толщиной 12 см и диаметром в метр. Пара пятидесятикилограммовых маятников помогало избежать «перекосов». Раскручивал маятник специальный электромотор, питавшийся от основного двигателя. Интересно, что первоначально Шиловский предлагал свое изобретение на родине, но был крайне разочарован реакцией властей. Тогда он предложил концепцию своего устройства автозаводу Уолсли Моторс в 1912 году, получил согласие и спустя два года продемонстрировал автомобиль публике.