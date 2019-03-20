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Джанкой и Красноперекопск. 5 лет без Украины

20:24. 20 марта 2019 Просмотров - 224 Один комментарий Опубликовал:


О том, что изменилось за 5 лет в городах северного Крыма (куда как менее раскрученных чем Севастополь, Симферополь, Керчь или Ялта).
В видео ниже севастополец Олег Агеев показывает современное состояние Джанкоя и Красноперекопска.


О ситуации в Джанкое.


Что думают жители Джанкоя о 5 годах жизни в России.


О ситуации в Красноперекопске.

Про Армянск видео еще не вышло, так что ждите на канале у автора https://www.youtube.com/user/Chelfishing3/videos

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4859448.html

Метки: Видео, джанкой, красноперекопск, крым, Россия, Украина

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Один комментарий»

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    mary 20 марта 2019 в 21:40 Ссылка
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    нравятся люди,милые ,краснеют,а вспомните хохлов злобных,одержимых ненавистью и желанем лишить этих людей простых в Крыму свойственой им от роду жизни ,языку,как будто они все владельцы гостинниц на берегу и злы ,что потеряли.

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