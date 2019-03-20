Джанкой и Красноперекопск. 5 лет без Украины
20:24. 20 марта 2019 Просмотров - 224 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
О том, что изменилось за 5 лет в городах северного Крыма (куда как менее раскрученных чем Севастополь, Симферополь, Керчь или Ялта).
В видео ниже севастополец Олег Агеев показывает современное состояние Джанкоя и Красноперекопска.
О ситуации в Джанкое.
Что думают жители Джанкоя о 5 годах жизни в России.
О ситуации в Красноперекопске.
Про Армянск видео еще не вышло, так что ждите на канале у автора https://www.youtube.com/user/Chelfishing3/videos
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4859448.html
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нравятся люди,милые ,краснеют,а вспомните хохлов злобных,одержимых ненавистью и желанем лишить этих людей простых в Крыму свойственой им от роду жизни ,языку,как будто они все владельцы гостинниц на берегу и злы ,что потеряли.