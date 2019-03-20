Дочь Назарбаева возглавила Сенат
13:09. 20 марта 2019 Просмотров - 191 8 коммент. Опубликовал: feedmatic
Дарига Назарбаева избрана спикером сената Казахстана.
Эта должность является 2-й по значимости в стране и именно с нее в президентское кресло отправился нынешний ВРИО Токаев.
Ну а на его место отправилась старшая дочка Назарбаева. Избрана Дарига единогласно.
О голосовании:
Председатель счетной комиссии тайного голосования за кандидатуру председателя Сената Толеубек Мукашев сообщил, что в бюллетене указана была фамилия Дариги Назарбаевой на должность спикера Сената. Депутатам были даны 44 бюллетеня. Они скидывали свои бюллетени в урну специальную. Голоса распределились следующим образом. За кандидатуру Дариги Назарбаевой проголосовали 44 депутаты. Против – нет. Воздержавшихся нет. Таким образом, председателем сената парламента избрана депутат Дарига Назарбаева.
Назарбаева пообещела хорошо работать на высоком посту.
"Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, уважаемые коллеги, дорогие казахстанцы. Прежде всего хочу выразить от всего сердца слова глубокой благодарности вам за доверие, которое вы мне оказали. Я глубоко осознаю роль Парламента в общественной жизни страны, особенно в этот переломный момент нашей истории.
Нашим Елбасы поставлены масштабные задачи по модернизации общества, усилению социальной поддержки и защиты социально-уязвимых слоев нашего общества. Стратегия развития страны, законодательное обеспечение поставленных задач в первую очередь направлены на улучшение жизни людей, на укрепление и процветание государства Казахстан – государства для всех казахстанцев. Приложу все свои знания и умения для достижения поставленных целей" (с) Назарбаева
Стоит отметить, что если скажем с Токаевым или любым другим президентом, которого выберут на досрочных выборах, что-то случится, то именно Дарига Назарбаева станет ВРИО президента Казахастана. При живом "отце нации" возглавляющим СБ Казахастана.
Дарига Назарбаева. Избранное
"Русский язык, слава Богу, никто ещё не отменял"
Вчера депутат сената Дарига Назарбаева во время заседания палаты озвучила запрос главе Нацбанка на русском языке, в связи с чем у СМИ возникли вопросы, почему она не выступила на государственном языке.
"Русский язык никто не отменял, я сделала (запрос) на том языке, на котором мне было удобно", – сказала депутат.
"Мы все стараемся исполнять поручения президента. Никто еще не отменял русский язык, слава богу, этого, наверное и не будет. Нужно уважать и других жителей, поэтому я считаю, что нельзя перебарщивать в этих вопросах. Межнациональное согласие – этого никто не отменял. Языки, которые работают на территории нашей страны, в том числе и действуют в госорганах, на сегодня утверждены Конституцией страны", – заключила Назарбаева.
"У каждого акима должен быть вертолет"
В декабре прошлого года страна не поняла высказывание Назарбаевой о том, что у каждого акима должен быть вертолет. Депутат тогда отметила, что это облегчило бы работу.
"У каждого акима должен быть такой вертолет, особенно в регионах, где занимаются сельским хозяйством", – заявила она.
"Современные мужчины другие"
30 августа 2017 года на встрече женщин-предпринимателей депутат Сената Парламента пошутила о казахстанских мужчинах и крепких женских руках.
"Какой же девичник без разговоров о мужчинах? Говорят, что современные мужчины другие. От них не нужно требовать, чтобы они были добытчиками, защитниками, они менее приспособлены выживать в условиях кризиса, в общем, их надо просто любить, дать им полную свободу и не замечать их недостатков. Я вам процитировала Ирину Хакамаду, популярного гуру Интернета, особенно она была популярна среди мужского населения, конечно же. Ну, может быть, в этом отчасти есть своя правда. На тот случай, если в вашем доме заведется такое "сокровище", надо всегда быть к этому готовой, преодолеть и это испытание. Поэтому нужно свою удачу, свою жизнь всегда держать в своих крепких женских руках".
Высказывание о том, что не рассматривает себя "преемником" Нурсултана Назарбаева
В 2016 году старшая дочь Президента Казахстана заявила, что не рассматривает себя в качестве его преемника во главе государства.
"Я себя рассматриваю как человека, верно и преданно служащего своей Родине, являющегося членом команды нашего Президента. Поэтому, знаете, все эти гадания – это как вилами по воде. Спекуляции, и не более".
"Я не знаю, как пахнет анаша"
В 2014 году Дарига Назарбаева предложила министру МВД передать Чуйскую долину в управление крупным фармацевтическим и текстильным компаниям. По ее мнению, произрастающую дикую коноплю можно использовать в медицинских целях.
В беседе с журналистами Назарбаева отметила, что сама она никогда не пробовала дурманящее зелье и даже не знает, как пахнет анаша.
"Колхоз и мамбетизм"
В 2014 году "колхозом и мамбетизмом" назвала Дарига Назарбаева идею создания колледжей мирового уровня.
"Вообще само название "колледжи мирового уровня" мне очень напоминает один известный проект "Нью-Васюки" уважаемого Остапа Бендера. Вот это слово "мирового уровня" – это такой колхоз и мамбетизм, честное слово! Что такое "мировой уровень"? У нас что мирового уровня уже индустрия вовсю процветает?" – заявила она.
"Дети-уроды"
Пожалуй, самое громкое заявление Дариги Назарбаевой было произнесено в 2013 году на заседании, где рассматривался вопрос нравственно-полового воспитания подростков и молодежи. Депутаты озаботились печально статистикой подростковой беременности, заболеваемости ВИЧ и сифилисом. Депутат Дарига Назарбаева предложила свой способ отговорить подростков от секса. "Я считаю, что время от времени детей нужно водить на экскурсию в дома ребенка, в интернаты для детей-инвалидов, чтобы они видели, что вот каков результат непродуманной половой жизни – преждевременной. И детей этих – уродов показать, инвалидов, пусть смотрят. Это работает сильнее, чем 10 часов, потраченные на разговоры и на лекции".
http://ztb.kz/obsestvo/deti-urody-samye-gromkie-vyskazyvania-darigi-nazarbaevoj – цинк
Также дочка Назарбаева любит петь.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4858278.html
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Вот оказывается что такое в действии семейный подряд!
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Будем наблюдать дать, как родная дочь (Алия Назарбаева/Кулибаева) будет свергать приемную дочь (Даригу Назарбаеву/Алиеву).
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Если уж Даригуша возглавила парламент, то дела в казахии совсем швах, теперь стопудово получим самую настоящую межклановую войну. Но сначало надо помянуть усопшего!
П.С.
39 дней до казахского майдана!
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странную песню выбрала мадам,явно она не их уже.
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Я посмотрел Даригу как экстрасенс. Дарига “Человек” и она намного ближе к Славянам, чем к Казахам.
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При советском союзе служил в армии эти казахи думали что они потомки Чингизхана ВОТ ЖЕ ДУБЕ!
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Время придет наша возымеет придется вернуть северные территории!
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У Путина тоже до Крыма был не высокий рейтинг но народ сам отжал свое на Украине и ему пришлось признать Крым рейтинг поднялся народ с дуру поверил но после пенсионной реформы и Путин и едим Россию все мертвецы!!