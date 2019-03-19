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Заявление Назарбаева об отставке

17:37. 19 марта 2019 Просмотров - 79 Нет комментариев Опубликовал:


Видео заявления Назарбаева об отставке с поста президента Казахстана, где он излагает официальные причины ухода.



Из важного – он полностью не уходит, сохраняя контроль над СБ Казахстана, что дает ему возможность проконтролировать процесс передачи власти.
«Остаюсь председателем Совета безопасности, который законами наделен серьезными полномочиями — определения внутренней, внешней политики» (с) Назарбаев
Токаев вступит в должном ВРИО президента Казахстана 20 марта.
В Кремле заявили, что Назарбаев сегодня звонил в Москву перед объявлением об отставке, но содержание диалога не раскрывают.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4856247.html

Метки: Видео, Казахстан, назарбаев, средняя азия, токаев

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