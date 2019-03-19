Заявление Назарбаева об отставке
17:37. 19 марта 2019 Просмотров - 79 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Видео заявления Назарбаева об отставке с поста президента Казахстана, где он излагает официальные причины ухода.
Из важного – он полностью не уходит, сохраняя контроль над СБ Казахстана, что дает ему возможность проконтролировать процесс передачи власти.
«Остаюсь председателем Совета безопасности, который законами наделен серьезными полномочиями — определения внутренней, внешней политики» (с) Назарбаев
Токаев вступит в должном ВРИО президента Казахстана 20 марта.
В Кремле заявили, что Назарбаев сегодня звонил в Москву перед объявлением об отставке, но содержание диалога не раскрывают.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4856247.html