Заявление Назарбаева об отставке

Видео заявления Назарбаева об отставке с поста президента Казахстана, где он излагает официальные причины ухода.Из важного – он полностью не уходит, сохраняя контроль над СБ Казахстана, что дает ему возможность проконтролировать процесс передачи власти.Токаев вступит в должном ВРИО президента Казахстана 20 марта.В Кремле заявили, что Назарбаев сегодня звонил в Москву перед объявлением об отставке, но содержание диалога не раскрывают.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4856247.html