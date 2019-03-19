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Секретный советский проект межзвёздной экспедиции «Астра»

18:33. 19 марта 2019 Просмотров - 114 Нет комментариев Опубликовал:


Про проект «Астра» 10403.891 почти совсем ничего неизвестно, кроме того что он собственно был. Программа была весьма закрытой, всё что известно о ней, собиралось по крупицам уже после её закрытия в конце 80х годов, когда был разрушен Советский Союз и вместе с ним канули в Лету многие гениальные проекты космических полётов. Началось всё где-то в начале 80х, когда были достигнуты первые успехи в поиске экзопланет, обращающихся вокруг соседних звёзд и стало понятным, что планеты, аналогичные Земле могут существовать во множестве.

В этот период одно из НПО космического направления получило задание осуществить предварительную проработку сверхдальнего космического корабля, способного достигнуть ближайших звёзд. Проект был сугубо предварительным, на перспективу, в расчёте на то, что если будет найдена планета, пригодная для жизни, то подготовка отправки экспедиции к ней не заняла бы долгие годы. По некоторым сведениям в США тоже прорабатывался аналогичный проект и в СССР, потерпев неудачу в лунной гонке, не хотели и тут оказаться на вторых ролях.

Что из себя был должен представлять советский звездолёт:

1. Космическая система, способная достичь одной из ближайших звезд в радиусе, по крайней мере, 10 световых лет

2. Время полета – не должно было превышать 100-200 лет, по пути должно было смениться несколько поколений астронавтов.

3. Экипаж звездолёта – до 100 человек обеих полов.

4. Возвращение не предусмотрено. Экспедиция предполагалась в один конец. Целью её являлось основание колонии-поселения на планете (посылать экспедицию собирались к планетам земного типа, пригодным для жизни человека).

5. Звездолёт проектировался на уже существующих технологиях с возможностью коррекции проекта в случае появления прорывных открытый в области звездоплавания.

Схема проекта была определена в записке от 22 июля 1985 года:

…корабль…собирается на орбите из отдельных деталей, выводимых тяжелыми ракетами носителями. Предполагается поддержание нормального функционирования человеческого коллектива на протяжении всего пути до 100 лет. (имеется нехватка информации по социологическим и культурным исследованиям в такой области)…

…Корабль ядерно-импульсный, с магнитным отражением продуктов подрыва. Торможение магнитным парусом (см. Forward, R. L., “Roundtrip Interstellar Travel Using Laser-Pushed Lightsails”)…

Н.П. Баргушин

В основу проекта была положена идея импульсного термоядерного двигателя, когда с помощью подрыва небольших ядерных зарядов и отражения продуктов реакции мощным экраном-плитой и магнитным полем высокой мощности, за счёт чего должна была возникать реактивная сила, толкающая корабль вперёд. Предполагалось в кормовой части звездолёта разместить гигантское сверхпроводящее кольцо, которое должно было создавать магнитное зеркало требуемой конфигурации. Стабилизация магнитного отражателя предполагалась вращением. В его фокусе должен был производиться непрерывный подрыв достаточного по мощности термоядерного заряда каждые 0,2-0,5 секунд. Образующаяся высокотемпературная плазма и световое излучение отражалась магнитным зеркалом, и отбрасывались как реактивная струя. По проекту космический корабль должен был разогнаться до скорости в 15000-30000 километров в секунду. Для торможения планировали использовать т.н. магнитный парус.

Если исходить только из количества выделяемой в процессе подрыва зарядов энергии, то ядерные заряды способны обеспечить удельную тягу более 200 тыс. сек, а термоядерные — вплоть до 400 тыс. сек. Такие значения чрезмерно высоки для большинства полетов в пределах солнечной системы. Более того, при использовании ядерного горючего в «чистом» виде возникает очень много проблем, которые даже в настоящее время еще не решены в полном объеме.

Собираться космический межзвёздный корабль”Астра” должна была на орбите ИСЗ, из отдельных модулей, доставляемых тяжёлыми ракетами “Энергия” и выводимых на высокую орбиту при помощи многоразового орбитального буксира с ЭРД. Для удобства работы и жизни строителей на орбите должна была быть создана тяжёлая орбитальная станция по типу летавшего тогда «Мира».

После сборки, корабль планировалось отбуксировать на орбиту Венеры, для возможности доп. Разгона с помощью гравитационного манёвра.

Энергопитание корабля в полете должны были выполнять 4 ядерных реактора с большими расчетными сроками эксплуатации. На борту звездолёта должен был храниться запас делящегося вещества, которого должно было бы хватить в среднем 100 лет полета. 320 тыс. ядерных зарядов, для двигательной установки помещались на конструкции корабля в 8 специальных контейнерах, каждый из которых был оборудован системой охлаждения и револьверной системой подачи. После завершения разгона, контейнеры отстреливались за ненадобностью.

На корабле предполагалась защита от остаточной радиации ядерных двигателей и межзвёздного излучения и пыли. Защитный экран весил около 800 тонни был самой тяжёлой частью конструкции, но обойтись без него не представлялось возможным.

Проект “Астра” был уже проработан к 1989 году. Но в конце эпохи Советского Союза по решению Горбачевского руководства наработки как по нему сочли не реальными и слишком затратными , равно как и по многим другим пилотируемым программам. НПО “Астра” было распущено, и большинство данных о проекте так и затерялись в архивах.

PS: Обезличенное описание корабля попадалось мне в одном из старых номеров журнала “Наука и жизнь” конца 70х годов.


Источник: http://2planeta.ru/news/sekretnyj_sovetskij_proekt_mezhzvjozdnoj_ehkspedicii_astra/2019-03-19-73018

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