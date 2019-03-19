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Русский север XIV-XVIII веков. Елена Андреева

08:24. 19 марта 2019 Просмотров - 22 Нет комментариев Опубликовал:

Пространство Женщины. Русский север XIV-XVIII веков

Ведущая передачи – Елена Андреева

Эта передача о том, что такое на самом деле русский север XIV-XVIII веков. О богатой истории, художественных ремёслах и архитектуре самобытного края, нам рассказала куратор выставки «Русский север» в Государственном Историческом музее – Савченкова Людмила Львовна.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=fUib5H-dThg

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