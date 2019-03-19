«Развал системы образования». Триумф России в 2018 году, о котором замалчивают СМИ.
Во время подготовки заметки о сравнении результатов России и Израиля на Международных математических олимпиадах https://aftershock.news/?q=node/738946 загорелся идеей посмотреть на результаты международных олимпиад 2018 года и по остальным предметам. Небольшие сюжеты на ТВ в середине 2018 позволяли предполагать, что результаты были в целом положительные. Сообщалось об успехе, о медалях, радостные лица возвращающихся участников. Но были и некоторые сомнения. Почему сомневался, как проверил и почему был шокирован– читайте ниже.
Дело в том, что золотые, серебряные и бронзовые медали на международных предметных олимпиадах школьников вручаются не так как на спортивных олимпиадах. Медали здесь получают не только три лучших (среди всех)участника, а все участники соревнований, кто наберет не менее определённого количества баллов. Соответственно, те кто не выполняет норматива хотя бы на бронзовую медаль– остаются без наград. Именно поэтому было сомнение: а вдруг все наши сборные и правда привезли личные медали, но бОльшая часть участников сборных осталась без них. А государственное ТВ, ну может же такое быть, просто выпятило в коротеньких репортажах именно медалистов. А вдруг на этих олимпиадах порог для получения медали низкий был и их всем "раздали"...Ну и так далее. Полез рыскать по англоязычным официальным сайтам олимпиад и вот что выяснил.
Олимпиада по математике. Сборные имеют право выставить по 6 участников. Результат РФ – 5 золотых медалей, 1 серебряная. Результат блестящий! Предположение о "раздаче" медалей "чтоб никто не обиделся" – не подтвердилось. 31 сборная не получила вообще ни единой медали, даже бронзовой. Но и многие "топовые" сборные имели в своих рядах безмедальных участников. По пять золотых медалистов вообще имели только США и РФ. Сборная РФ: Крымский, Герасименко, Абдрахманов, Лучинин, Петров, Рябов. https://www.polyomino.org.uk/mathematics/imo-scores/2018/country-scores-...
Олимпиада по химии. Сборные имеют право выставить по 4 участника. Результат РФ – 2 золотые медали, 2 серебряные. Даже ни одной бронзы! Число "безмедальных" участников из других сборных превышает сотню! Наши ребята: Бардонов, Кобелев, Коноплев, Матвеев. https://50icho.eu/icho-2018/medal-results/
Олимпиада по биологии. В отличие от математики и физики (ВПК, космос, акценты понятны) биология никогда не была особенно то "нашей темой". Традиционно "британская" тема скорее. Сборные имеют право выставить по 4 участника. Результат РФ – 3 золотые медали, 1 серебряная. Как у Великобритании. Просто фантастика, если честно. Притом что в других предметах РФ их как делала, так и делает. В других сборных 97 "безмедальных". Больше того, в 2018 золотой норматив во всех сборных мира вместе взятых выполнили лишь 29 человек. Из них трое – россияне! http://www.ibo-info.org/results/2018-IBO-Ranking_web.pdf Наша сборная: Пустовид, Гараев, Афонин, Ярутич.
Олимпиада по физике. Сборные имеют право выставить по 5 участников. Результат РФ – 4 золотые медали, 1 серебряная. Без комментариев. Хотя нет, вот комментарий: физика – русская тема. Была, есть и будет. Молодцы, ребята: Бобков, Кузнецов, Цапаев, Шишкин, Яковлев. http://ipho2018.pt/content/exams
Олимпиада по информатике. http://stats.ioinformatics.org/results/2018 Сборные имеют право выставить по 4 участника. Результат РФ – 2 золотые медали, 2 серебряные. У кого то еще есть вопросы откуда "русские хакеры" берутся? Наши медалисты: Рахматуллин, Романов, Лифарь, Анопренко. А в других сборных 160 с лишним человек до бронзы не добрались.
Олимпиада по астрономии и астрофизике. К небу и звездам наших людей всегда тянуло. Сборные имеют право выставить по 5 участников. России в виде исключения (причину не выяснил) единственной дали право выставить 2 сборные – основную и "гостевую". Результат основной сборной РФ – 4 золота, 1 серебро.
Космос– наш, наши– космос. Что тут вообще можно сказать? http://ioaa2018.bjp.org.cn/Results.html Долгов, Архипов, Цапаев, Старостин, Гасымов.
Олимпиада по географии. Как выпускнику географака особенно любопытно. Сборные имеют право выставить по 4 участника. Результат РФ– золото, серебро и две бронзы. Это 6 место по очкам и 7 место по медалям. Так вот, внимание, этот результат (мировой ТОП-7) – это ХУДШИЙ результат среди российских результатов по олимпиадам 2018 года! http://www.geoolympiad.org/fass/geoolympiad/2018/Наши ребята: Богданова, Боголюбский, Коспанов, Селюгин.
ИТОГ. Честно? Приятный шок. Результаты в целом по всем перечисленным олимпиадам – средние. Средние между "превосходно" и "фантастика". Все участники по всем предметам– медалисты!Как это вообще?! А среди медалей преобладающее– золото. А ведь эти ребята даже начинали учиться уже в давно не советской школе. То есть они в первый класс то пошли в конце 2000-ых! Это же в химически чистом виде "путинское поколение", "жертвы ЕГЭ", "квалифицированные потребители". И это всё без покинувших нас ближневосточников и "русских немцев". Что здесь не так?
Источник: https://aftershock.news/?q=node/739400