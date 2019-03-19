«Развал системы образования». Триумф России в 2018 году, о котором замалчивают СМИ.

Во время под­го­тов­ки за­мет­ки о срав­не­нии ре­зуль­та­тов России и Из­ра­и­ля на Меж­ду­на­род­ных ма­те­ма­ти­че­ских олим­пи­а­дах https://aftershock.news/?q=node/738946 за­го­рел­ся идеей по­смот­реть на ре­зуль­та­ты меж­ду­на­род­ных олим­пи­ад 2018 года и по осталь­ным пред­ме­там. Неболь­шие сюжеты на ТВ в се­ре­дине 2018 поз­во­ля­ли пред­по­ла­гать, что ре­зуль­та­ты были в целом по­ло­жи­тель­ные. Со­об­ща­лось об успехе, о ме­да­лях, ра­дост­ные лица воз­вра­ща­ю­щих­ся участ­ни­ков. Но были и неко­то­рые со­мне­ния. Почему со­мне­вал­ся, как про­ве­рил и почему был шо­ки­ро­ван– чи­тай­те ниже.

Дело в том, что зо­ло­тые, се­реб­ря­ные и брон­зо­вые медали на меж­ду­на­род­ных пред­мет­ных олим­пи­а­дах школь­ни­ков вру­ча­ют­ся не так как на спор­тив­ных олим­пи­а­дах. Медали здесь по­лу­ча­ют не только три лучших (среди всех)участ­ни­ка, а все участ­ни­ки со­рев­но­ва­ний, кто на­бе­рет не менее опре­де­лён­но­го ко­ли­че­ства баллов. Со­от­вет­ствен­но, те кто не вы­пол­ня­ет нор­ма­ти­ва хотя бы на брон­зо­вую медаль– оста­ют­ся без наград. Именно по­это­му было со­мне­ние: а вдруг все наши сбор­ные и правда при­вез­ли личные медали, но бОль­шая часть участ­ни­ков сбор­ных оста­лась без них. А го­су­дар­ствен­ное ТВ, ну может же такое быть, просто вы­пя­ти­ло в ко­ро­тень­ких ре­пор­та­жах именно ме­да­ли­стов. А вдруг на этих олим­пи­а­дах порог для по­лу­че­ния медали низкий был и их всем "раз­да­ли"...Ну и так далее. Полез рыс­кать по ан­гло­языч­ным офи­ци­аль­ным сайтам олим­пи­ад и вот что вы­яс­нил.

Олим­пи­а­да по ма­те­ма­ти­ке. Сбор­ные имеют право вы­ста­вить по 6 участ­ни­ков. Ре­зуль­тат РФ – 5 зо­ло­тых ме­да­лей, 1 се­реб­ря­ная. Ре­зуль­тат бле­стя­щий! Пред­по­ло­же­ние о "раз­да­че" ме­да­лей "чтоб никто не оби­дел­ся" – не под­твер­ди­лось. 31 сбор­ная не по­лу­чи­ла вообще ни единой медали, даже брон­зо­вой. Но и многие "то­по­вые" сбор­ные имели в своих рядах без­ме­даль­ных участ­ни­ков. По пять зо­ло­тых ме­да­ли­стов вообще имели только США и РФ. Сбор­ная РФ: Крым­ский, Ге­ра­си­мен­ко, Аб­д­рах­ма­нов, Лу­чи­нин, Петров, Рябов. https://www.polyomino.org.uk/mathematics/imo-scores/2018/country-scores-...

Олим­пи­а­да по химии. Сбор­ные имеют право вы­ста­вить по 4 участ­ни­ка. Ре­зуль­тат РФ – 2 зо­ло­тые медали, 2 се­реб­ря­ные. Даже ни одной бронзы! Число "без­ме­даль­ных" участ­ни­ков из других сбор­ных пре­вы­ша­ет сотню! Наши ребята: Бар­до­нов, Ко­бе­лев, Ко­но­плев, Мат­ве­ев. https://50icho.eu/icho-2018/medal-results/

Олим­пи­а­да по био­ло­гии. В от­ли­чие от ма­те­ма­ти­ки и физики (ВПК, космос, ак­цен­ты по­нят­ны) био­ло­гия ни­ко­гда не была осо­бен­но то "нашей темой". Тра­ди­ци­он­но "бри­тан­ская" тема скорее. Сбор­ные имеют право вы­ста­вить по 4 участ­ни­ка. Ре­зуль­тат РФ – 3 зо­ло­тые медали, 1 се­реб­ря­ная. Как у Ве­ли­ко­бри­та­нии. Просто фан­та­сти­ка, если честно. Притом что в других пред­ме­тах РФ их как делала, так и делает. В других сбор­ных 97 "без­ме­даль­ных". Больше того, в 2018 зо­ло­той нор­ма­тив во всех сбор­ных мира вместе взятых вы­пол­ни­ли лишь 29 че­ло­век. Из них трое – рос­си­яне! http://www.ibo-info.org/results/2018-IBO-Ranking_web.pdf Наша сбор­ная: Пу­сто­вид, Гараев, Афонин, Ярутич.

Олим­пи­а­да по физике. Сбор­ные имеют право вы­ста­вить по 5 участ­ни­ков. Ре­зуль­тат РФ – 4 зо­ло­тые медали, 1 се­реб­ря­ная. Без ком­мен­та­ри­ев. Хотя нет, вот ком­мен­та­рий: физика – рус­ская тема. Была, есть и будет. Мо­лод­цы, ребята: Бобков, Куз­не­цов, Цапаев, Шишкин, Яко­влев. http://ipho2018.pt/content/exams

Олим­пи­а­да по ин­фор­ма­ти­ке. http://stats.ioinformatics.org/results/2018 Сбор­ные имеют право вы­ста­вить по 4 участ­ни­ка. Ре­зуль­тат РФ – 2 зо­ло­тые медали, 2 се­реб­ря­ные. У кого то еще есть во­про­сы откуда "рус­ские хакеры" бе­рут­ся? Наши ме­да­ли­сты: Рах­ма­тул­лин, Ро­ма­нов, Лифарь, Ано­п­рен­ко. А в других сбор­ных 160 с лишним че­ло­век до бронзы не до­бра­лись.

Олим­пи­а­да по аст­ро­но­мии и аст­ро­фи­зи­ке. К небу и звез­дам наших людей всегда тянуло. Сбор­ные имеют право вы­ста­вить по 5 участ­ни­ков. России в виде ис­клю­че­ния (при­чи­ну не вы­яс­нил) един­ствен­ной дали право вы­ста­вить 2 сбор­ные – ос­нов­ную и "го­сте­вую". Ре­зуль­тат ос­нов­ной сбор­ной РФ – 4 золота, 1 се­реб­ро. Космос– наш , наши– космос. Что тут вообще можно ска­зать? http://ioaa2018.bjp.org.cn/Results.html Долгов, Ар­хи­пов, Цапаев, Ста­ро­стин, Га­сы­мов.

Олим­пи­а­да по гео­гра­фии. Как вы­пуск­ни­ку гео­гра­фа­ка осо­бен­но лю­бо­пыт­но. Сбор­ные имеют право вы­ста­вить по 4 участ­ни­ка. Ре­зуль­тат РФ– золото, се­реб­ро и две бронзы. Это 6 место по очкам и 7 место по ме­да­лям. Так вот, вни­ма­ние, этот ре­зуль­тат (ми­ро­вой ТОП-7) – это ХУДШИЙ ре­зуль­тат среди рос­сий­ских ре­зуль­та­тов по олим­пи­а­дам 2018 года! http://www.geoolympiad.org/fass/geoolympiad/2018/Наши ребята: Бог­да­но­ва, Бо­го­люб­ский, Ко­с­па­нов, Се­лю­гин.

ИТОГ. Честно? При­ят­ный шок. Ре­зуль­та­ты в целом по всем пе­ре­чис­лен­ным олим­пи­а­дам – сред­ние. Сред­ние между "пре­вос­ход­но" и "фан­та­сти­ка". Все участ­ни­ки по всем пред­ме­там– ме­да­ли­сты!Как это вообще?! А среди ме­да­лей пре­об­ла­да­ю­щее– золото. А ведь эти ребята даже на­чи­на­ли учить­ся уже в давно не со­вет­ской школе. То есть они в первый класс то пошли в конце 2000-ых! Это же в хи­ми­че­ски чистом виде "пу­тин­ское по­ко­ле­ние", "жертвы ЕГЭ", "ква­ли­фи­ци­ро­ван­ные по­тре­би­те­ли". И это всё без по­ки­нув­ших нас ближ­не­во­сточ­ни­ков и "рус­ских немцев". Что здесь не так?

Источник: https://aftershock.news/?q=node/739400