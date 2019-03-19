Прибалтику приняли с атомной бомбой, а оставили с фальшивыми шпротами

Не секрет, что прибалтийские государства ранее существовали как часть Российской империи, а затем и Советского Союза, однако с конца прошлого века превратились в независимый от России русофобский форпост. В буфер, намеренно созданный странами Запада и расширившийся включением данных государств на восток. Тем не менее, в виду приграничного к нашей стране расположения, либеральные СМИ, прозападные эксперты и международная пресса годами не уставали заявлять, что Литва, Латвия и Эстония куда как более успешны, нежели Россия. И действительно, сравнение выглядело логичным, ведь в Прибалтике и сегодня проживает значительное число русских людей, однако таковы ли его результаты на самом деле? Не будем углубляться в тенденции роста антироссийских настроений и динамику оттока эмиграции русскоговорящих людей, в конце концов, это было очевидно уже после того, как первым шагом Запада, инициированным в странах Балтии, явилось обострение до крайней степени дискриминации русских . Рассмотрим лишь экономический вопрос.

С 1990 года все без исключения руководители Литвы, Латвии и Эстонии с трибун заявляли о наступившем экономическом «чуде», воплощающемся, разумеется, благодаря «скинутому ярму» России и СССР.



И действительно, продолжительность жизни в Эстонии показывала высокие темпы, Литва к 2018 году заняла 17 место в мире по параметру ведения бизнеса, а в Латвии установился минимальный уровень оплаты труда на уровне в €430.

Но что такое современная Прибалтика по сравнению с Прибалтикой, выходящей в свое время из состава Советского Союза? С точки зрения собственной экономики – ничто.



Прибалтика образца 1990 года – это три страны с высокой степенью индустриализации, машино- и станкостроением, собственными высокими технологиями и атомным оружием. Прибалтика же сегодняшнего дня – это даже не аграрный придаток, поскольку в секторе сельского хозяйства в последние годы также наблюдается развал, а полный экономический протекторат Западной Европы. Место с абсолютной зависимостью экономики и отсутствием созидательной экономической жизни.

Возникает вопрос, откуда в таком случае берутся высокие цифры средней заработных плат в Литве, Латвии и Эстонии? Что это, если не их экономическое чудо, о которым говорят лидеры данных стран?

Ответ довольно-таки несложный. С началом процесса интеграции в Европейский Союз уровень жизни в Прибалтике не рос, а падал. И расти начал лишь с непосредственным их вхождением в состав ЕС. То есть фактически, хронология этого роста прямо коррелируется с началом программы финансовой помощи Европы, с планом «Маршала» для восточноевропейских стран.

С целью объяснения нынешнего уровня жизни в Прибалтике достаточно привести пример Литвы. 31% всего бюджета данной республики в 2018 году составили дотации и финансовая помощь из Брюсселя. Кроме того, в средних цифрах «доходов» расходы на жизнь не учтены, а они при несопоставимых цифрах прибыли вполне западноевропейские.

Простой пример, средняя зарплата в столице Литвы (Вильнюсе) составляла в прошлом году порядка 987 евро (официальные данные), чем сильно отличалась от средней зарплаты по стране целиком (€600 или 44 000 рублей). Однако это суммы зарплаты брутто, то есть до вычета налоговых средств.



После удержания подоходного налога у работника в Риге остаётся в среднем €839 (62 000 рублей). Далее взимаются проценты за вред окружающей среде, социальные взносы, налоги на недвижимое имущество, отчисления в Гарантийный Фонд и так далее. В среднем граждане отдают от заработной платы на подобные выплаты около 30% от суммы.

Медицина в государстве также полностью платная, а наибольшую долю оставшегося заработка съедают коммунальные услуги.

Для сравнения, литовцы платят две трети оставшихся на руках средств за воду, отопление, газ и так далее. То есть в рублях это будет цифра порядка 20 000 рублей ежемесячно. То же касается уровня цен на продукты и услуги, которые по ряду направлений ассортимента не уступают западноевропейским.

Это касается «экономики» отдельного человека, коих в Прибалтике насчитывается в общей сложности порядка 6,1 миллионов человек. Но даже при том, что столь малую человеческую базу вполне можно хорошо обеспечить, после вступления в Евросоюз страны Балтии покинул каждый пятый её житель.

Картина же экономики страны в целом куда более нетривиальна. Интеграция с Европой сопровождалась свертыванием целых отраслей национальных экономик, а крупные объекты промышленности, выжившие после реформ 90-х, оставшиеся заводы и фабрики, закрылись из-за невозможности конкуренции с дотируемым европейским импортом.

Евросоюз планомерно заставлял Прибалтику год за годом закрывать опасные для него конкурентные производства, скупал обанкротившиеся активы, а взамен сажал республики на легкие деньги дотационной иглы. Апофеозом стало закрытие крупнейшей на момент постройки Игналинской атомной станции, просто потому что так захотел ЕС.

Рыболовный флот был распилен, сахар более не производился, а финансовая помощь последних 10 лет оказалась бледной компенсацией за отказ от выращивания оставшейся в Прибалтике сельхоз продукции. Задачей было лишить Эстонию, Латвию и Литву последнего собственного актива, создававшего конкуренцию западноевропейским агропромышленным холдингам.

В итоге на сегодняшний день вышедший из СССР самодостаточный локомотив производства вообще не имеет собственной экономики, а весь свой нынешний уровень жизни обеспечивает за счет «искусственного вливания» европейских фондовых средств.

Однако с 2020 года программа европейской помощи начнет сворачивание, а поскольку никакой самостоятельной экономической базы у Прибалтики уже нет, и доходы от транзита российского экспорта, которые пока еще составляют существенную часть бюджетов, также уйдут из экономики Прибалтики, ничего хорошего это им не сулит.

Мир уже несколько лет как перешел на рельсы обострившейся мировой конкуренции, и ввиду роста давления США на Евросоюз, европейские деньги вскоре будут перенаправлены из Восточной Европы в Грецию, Италию и Испанию.

Закрыв многие высокотехнологичные производства и в своей неистовой русофобии на десятилетия испортив отношения с Москвой, Прибалтика так и не смогла выйти на аналогичные конкурентоспособные позиции на мировом рынке. После 14 лет в Евросоюзе разрыв в основных показателях между Прибалтикой и Западной Европой не сократился, а напротив рос. В то время как «вот-вот ушедшая со всех карт» Россия, не только не развалилась, но и вернулась на место одной из трех мировых великих держав.

С программой завершения европейской помощи, без российского транзита, только в качестве несамодостаточного русофобского кордона, будущее Прибалтики будет выглядеть по-новому, но это уже другой вопрос.

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