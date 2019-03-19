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„Правацкая” ложь о справедливости

13:41. 19 марта 2019 Просмотров - 177 Нет комментариев Опубликовал:

Пакость сия велика и безысходна есмь: «правые» в США забили тревогу. И не по мелочам, а по существу! Оказывается, пока они боролись с социализмом на дальних рубежах, враг подобрался к самому сердцу Америки, и свил змеиное гнездо посреди Соединенных Штатов!

Оказалось, что социализм — это то, за что проголосовала бы половина американцев в возрасте от 15 до 30 лет (новость о том опросе наделала много шума, в том числе в России, в ноябре прошлого года).

Его, оказывается, коварно продвигает левый фланг Демократической партии США, притом что на выборах в том же ноябре именно левые демократы добились самых заметных успехов. Сам Трамп (добивая повышением платности и без того жуткую американскую медицину) призвал противостоять "радикальным социалистам"!

- "…И вот сейчас люди начинают понимать, как опасен этот социализм". – говорит Клодия Тенни, бывшая представительница одного из избирательных округов штата Нью-Йорк от республиканцев в конгрессе.

Трамписты полагают, что социализм – это «…когда надо кормить, лечить и прочее десятки миллионов людей, включая не желающих работать. Для чего требуются громадный госаппарат и, соответственно, неподъемные налоги для тех, кто работать хочет. А агрессивный либерализм, уничтожающий общество, — это уже идейная надстройка такой конструкции».


Собираясь в крестовый поход против этой «заразы», в которой спутаны и советское наследие, и религиозные заветы, и почему-то «примкнувшие к ним» либеральные гнусности-извращения, в 2019 году в штате Мэриленд, недалеко от Вашингтона, прошла CPAC, ежегодная Конференция консервативных политических действий.

Это трибуна обеспокоенных «праваков». На конференции с самой длинной речью за время президентства выступил Дональд Трамп и там же он вызвал восторг публики, обнимаясь и раскачиваясь с американским флагом. Сбор консерваторов всех мастей должен положить конец «красной угрозе».

Которая, непостижимым уму (уму правых долбое*ов) образом, несмотря на все великие «перемоги», вроде расстрела президентского дворца в Чили и парламентского в Москве – проросла в самих США. Как же так получилось?! Как такое могло выйти?!

Формируется широкий правый фронт, обретающий, несмотря на всю свою пестроту, чёткую идейность: «мы боремся с социализмом, прочее вторично».

Под «социализмом» идейные трамписты, с их «несокрушемой (и долбанутой) свободой» понимают вообще всякий анти- каннибализм.

У правых никак не помещается в голове, что есть люди (среди которых и – о ужас!- американцы!) которые не хотят заниматься людоедством. Такие люди, брезгующие человечиной, в глазах правых – нравственные калеки, извращенцы, они подобны содомитам. Потому правое сознание и совмещает социалистов с либералами, «не желая разбираться в сортах го*на».

Сегодня правые почувствовали себя увереннее демократов и пересылают друг другу на тысячи новых и старых адресов и сайтов цитаты, карикатуры, плакаты для распечатки. Наши СМИ приводят в переводе на русский пафосный текст одного из них, доктора Адриана Роджерса, трамписта.

- "То, что один человек получает, не работая, другой человек должен зарабатывать, но не получать. Правительство не может дать что-то кому-то без того, чтобы забрать у кого-то другого. Если у одной половины народа появляется мысль, что она может не работать, потому что о ней позаботится другая половина, и если у другой половины нации появляется мысль, что работать нет смысла, поскольку кто-то другой получит заработанное, — тогда, мой друг, это конец любой нации. Ты не можешь умножать богатство, деля его".

+++

Разберём по тезисам:

«То, что один человек получает, не работая, другой человек должен зарабатывать, но не получать». А так, мол, быть не должно.

Популярный тезис правых. Что в нём фундаментально ошибочно и даже безумно? А вот что: не дано определения словам «работа» и «заработок». Любой реалист и рационалист понимает, что имеются две принципиально разные ситуации, которые ни в коем случае нельзя смешивать:

- Человеку предоставили работу, а он тунеядец, отказался и не работает.
- Человеку ничего не предоставили, и он не работает просто потому, что ему просто негде.

Как можно объединить двух этих людей в одну категорию? Это же безумие!

В современной экономике вообще можно обойтись без большинства населения страны – так что же, всех их объявить тунеядцами и выморить? А чем вы в таком случае отличаетесь от Гитлера и социал-дарвинистов, видящих развитие человека в истреблении им других людей?

Что такое «работа»? То, за что платят деньги? А разве Мавроди не получал денег? А разве наркоторговец не «зарабатывает» завидные барыши? Значит, они, Мавроди и наркобароны – «работают и зарабатывают», честь им и хвала? А Михаил Булгаков, за свой главный роман при жизни не получивший ни копейки – следовательно, тунеядец? Ату его?

В научной экономике (а не в том зверобесии, которые либералы называют «экономикой», Аристотель же ругал «хрематистикой») человек работает и зарабатывает не в вакууме. И возможность трудиться, приложить свои силы, и заработки его – зависят от общественных отношений. Равно как и невозможность.

Если человеку доверили печатать деньги на пермской фабрике ГоЗнак, а он решил, что раз он напечатал эти деньги, то все они ему и принадлежат, то это же абсурд! Деньги печатает кто-то один, но распределяются они по всему обществу. Это же правило относится и к любой другой обработке высокодоходного ресурса.

К его обработке общество приставило тебя – а могло бы и другого. Только бандит обеспечивает сам себя. Всякий законопослушный человек интегрирован в общество, и доходы его обществом, а не им самим лично, устанавливаются.

Должен ли человек высокопродуктивного труда делиться продуктом с тем обществом, которое сделало его человеком высокопродуктивного труда (обучило, вырастило, защитило от геноцида, назначило на это доходное место, поддержало, выдвинуло и т.п.)? Или же человек на куче золота должен «кинуть» всех, кто его на вершину этой кучи поднимал?

Разве олимпийский чемпион сам по себе становится олимпийским чемпионом? В одиночестве? Нет – его готовит система детского и юношеского спорта, его готовят сотни и тысячи участников соревнований, он вырастает из огромной системы, в которой есть и тренеры, и водопроводчики, и уборщики. Рекорд одного – на самом деле рекорд всех тех, кто стоял за ним и готовил его. Так же и в экономике.

Если считать работой только то, за что платят деньги, а «заработанными» – любые полученные деньги, то это апология бандитизма, фальшивомонетчества, афёр, финансовых пирамид и работорговли.

Оттого так ущербен и уродлив этот первый тезис трампизма, воюющего с социализмом: по сути-то, под видом «поддержки работающих» предлагается одним людям, которым повезло, истребить других людей, которым не повезло.

А когда не повезёт тебе – может, уже завтра – то истребят и тебя. Таков закон «правых рыночников». Найди себе работу (то есть ограбь кого-нибудь) – или сдохни. Общество тебе ничего (в том числе и работу) предоставлять не должно и не будет!

Второй тезис: «Правительство не может дать что-то кому-то без того, чтобы забрать у кого-то другого».

О чём он? О том, что нельзя дать гражданские права подданным, не забрав полноты абсолютизма у короля. Король (феодальный) – собственник всего и всех и вся в стране. Всё принадлежит ему. И если у него ничего не отнимать, не отбирать – то и гражданских прав дать никому невозможно. Всякое гражданское право гражданина – есть умаление власти и собственности короля. Это мы проходили в период антифеодальных революций.

Нельзя дать землю безземельным батракам, не отняв её у захапавшего все земли латифундиста. И если вы хотите получить крестьян с земельными наделами – нужно забирать землю у помещиков, с этим ещё царь в 1861 году столкнулся! Нельзя кому-то что-то дать, не забрав у другого: и если кучка людей, как бы мала она ни была, заберёт себе в руки ВСЕ ресурсы, то без их раскулачивания 99% населения будут нищими бесправными париями. Так?

Третий тезис: «Если у одной половины народа появляется мысль, что она может не работать, потому что о ней позаботится другая половина, и если у другой половины нации появляется мысль, что работать нет смысла, поскольку кто-то другой получит заработанное, — тогда, мой друг, это конец любой нации».

Юмор в том, что активно работающих в любой стране – действительно около половины населения. Другая половина – это дети, которым рано работать, старики, которым работать поздно и безработные на пособии, которым работать негде (места для них в жизни не нашлось).

Если же мы отсечём формальный сектор занятости (всех, кто перекладывает бумажки из пустого в порожнее), и возьмём только реальный сектор – то процент реально работающих (производящих конкретный полезный продукт, масло и хлеб, сталь и бензин) будет ещё меньше. В современных странах он – в меньшинстве, зачастую подавляющем меньшинстве.

Конец любой нации наступает не тогда, когда одни члены нации делятся с другими, а в обратном случае: когда одни с другими не делятся и не намерены.

Начинается то, что в научной экономике носит имя «порочный круг вымирания». Опишу его вкратце.

Если продукта производится на 100 человек, но 50 признаны лишними при его производстве, то их «сокращают». Остаются 50 человек – но ведь им не нужно прежнего количества продукта. Продукт на 50 человек могут изготавливать 25 человек. Но если оставить 25, сократив «тунеядцев», то не нужен уже и продукт на 50 человек. Продукт на 25 человек легко произведут и 10.

Понимаете динамику, а главное, куда ведут эти зверомечты «правых рыночников»?

Чем больше общество экономит, тем меньше нужно выпускать, а чем меньше востребовано выпускать – тем больше возможностей экономить. Общество в итоге пожирает само себя. Конкуренция выбраковывает «лишних людей», и уничтожив первую их партию, тут же начинает комплектовать вторую.

Допустим, вы не попали во вторую – не веселитесь: значит, попадёте в третью. А если и третьей избежите – ваше место будет в четвёртой партии истребляемых. Именно так и развивался рыночной американский голодомор Великой Депрессии. Да разве он один?!

Четвёртый тезис доктора Роджерса: «Ты не можешь умножать богатство, деля его».

Исходя из этого тезиса нужно концентрировать все богатства в одних руках. Снова и снова сокращать круг выживания, выпихивая из него претендентов на деление богатств. Вообразите себе монстра, который всё под себя подгрёб и ни с кем не делится! Потому что он «не может умножать богатство, деля его». Весёленькая жизнь наступит, правда? Она и была, весёленькая-то, с трупами вдоль всех рыночных дорог… Мы забыли просто…

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А вот еще один плакат трампистов: "Ни один демократ никогда не голосовал за то, чтобы уменьшить твои налоги. Подумай, почему".

За этим пафосом, искренне верящим в собственную правоту, а по сути, выступающим лишь зверобесием малограмотных стяжателей – непонимание жизни, самых базовых её законов, таких, как закон сохранения вещества и энергии.

Совершенно бесспорно, что всё, имеющееся у богатого (не желающего делиться с обществом) – взялось не из Космоса. Наивно думать, что он поднял к небу руки, и деньги посыпались к нему со звёзд! Всё, что он имеет на Земле – он взял с землян. Например, деньги: он же не фальшивомонетчик, чтобы самому их напечатать! Их напечатало общество, и каким-то образом передало ему в руки.

Следовательно, каждый свой цент и тем более доллар он получил:

- От кого-то

- За счёт кого-то

- Вместо кого-то.

Был ли это грубый грабёж, или тонкое мошенничество, при котором обворованный и сам не понял, что его обобрали – другой вопрос. Но ведь что-то было, несомненно, иначе придётся отрицать закон сохранения вещества и энергии!

Исходя именно из этого в образцовых скандинавских обществах в их лучшие годы «государств всеобщего благополучия» у богатых отбирали свыше… 90% их доходов! То есть предприниматель срубал 100 крон, а на руки ему давали разве что 9. И всем было хорошо в обществе «Малыша и Карлсона», потому что этим перераспределением доходов компенсировалась хищность, с которым победители конкуренции отнимают доходы у проигравших в ней. И по другому в цивилизованном обществе быть не может.

Потому что любой богатый человек не сам по себе богат. Он получил свои богатства из среды, из мира, подаренного Богом всем вместе и никому в отдельности. Он получил свои доходы от общества (не из космоса и не из воздуха). От общества, в котором ему создана возможность получать доходы. Возможность, предоставляемая обществом далеко не каждому!

А что же алчный человек? Захапал, а делиться не хочет. Классика дикарской «готтентотской морали»: когда я забрал, это добро, а когда у меня забирают – это зло.

У этого подхода, наивно постулирующего звериную истину «если я поделюсь с другими, у меня же меньше останется» – нет и не может быть никакого цивилизационного будущего. Это рычание зверя, который подгрёб под себя всю пищу, надо или не надо, про запас – и скалит клыки, никого к ней не подпуская: «это моё и то моё же».

Сегодня в США подняли голову и сторонники цивилизации (судя по опросам про социализм) и её враги. Внутри Соединенных Штатов на данный момент с предельной ясностью выстраиваются два противоположных мировоззрения по ключевым вопросам существования человека, смысла его жизни.

И у правых смысл один: «всех убить, всё отнять». Если не сразу, то постепенно, выжимая, выдавливая, истощая среду, прибирая к рукам то одно, то другое, и ничего их прибранного не отдавая обратно.

Это не просто плохо. Это страшно. За этим стоит самая примитивная первобытность с каменным топором, в которой незнакомые люди (например, из разных племён) просто убивали друг друга при встрече.

Почитайте Рони-старшего, он очень ярко это описал. Как и вынужденную необходимость этого в первобытном обществе…



Виктор Евлогин

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Источник.
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Источник: https://ss69100.livejournal.com/4376135.html

Метки: американцы, демократы, евлогин, закон, либералы, ложь, народ, общество, рынок, СМИ, социализм, справедливость, США, Трамп, человек

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