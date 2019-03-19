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Платки и шали в Русском музее. Елена Андреева

08:24. 19 марта 2019 Просмотров - 19 Нет комментариев Опубликовал:

Платки и шали Русский музей

Ведущая передачи – Елена Андреева

Этот выпуск программы «Пространство Женщины» посвящён выставке «Платки и шали в России в XVIII–XXI веках», которая проходила в Государственном Русском музее в городе Санкт-Петербурге. В программе вы узнаете об истории и эволюции этого предмета – от огромного парчового покрывала, до современного элегантного шарфа, или шали.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=lDdI-nvn8QU

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