Отставка Назарбаева: Казахстан будет интегрирован в Россию

Концептуал СМИ Страновые элиты США пытаются дестабилизировать Среднюю Азию

Президент Фонда Концептуальных Технологий Валерий Пякин комментирует отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева



Как нами управляют? Почему люди следуют за ложными концепциями? Как научиться руководить и не стать орудием для провокаторов? Читайте в книге:

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

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