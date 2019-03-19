Отставка Назарбаева: Казахстан будет интегрирован в Россию
22:45. 19 марта 2019 Просмотров - 283 2 коммент. Опубликовал: feedmatic
Страновые элиты США пытаются дестабилизировать Среднюю Азию
Президент Фонда Концептуальных Технологий Валерий Пякин комментирует отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева
Как нами управляют? Почему люди следуют за ложными концепциями? Как научиться руководить и не стать орудием для провокаторов? Читайте в книге:
Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР============================================================================
Концептуал ТВ
Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/otstavka-nazarbaeva-kazahstan-budet-integrirovan-v-rossiyu
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Дай то бог,чтобы Пякин был прав,ну сколько можно нам терять
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Россию ждет великое будущее.