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Отставка Назарбаева: Казахстан будет интегрирован в Россию

22:45. 19 марта 2019 Просмотров - 283 2 коммент. Опубликовал:

Страновые элиты США пытаются дестабилизировать Среднюю Азию

Президент Фонда Концептуальных Технологий Валерий Пякин комментирует отставку президента Казахстана Нурсултана Назарбаева

Как нами управляют? Почему люди следуют за ложными концепциями? Как научиться руководить и не стать орудием для провокаторов? Читайте в книге:

Достаточно общая теория управления, Внутренний Предиктор СССР

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Концептуал ТВ

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/otstavka-nazarbaeva-kazahstan-budet-integrirovan-v-rossiyu

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