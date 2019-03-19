Образование в России

Недавно Росстат обновил статистический ежегодник, так что интересно посмотреть, как они там дооптимизировались в контексте образования.

Россия приняла от СССР около 70 тыс образовательных организаций, осуществляющих начальное, среднее и общее образования (попросту говоря школ). Наиболее агрессивное закрытие и физическое уничтожение школ началось с 2000 и происходит по сей день.

Важно отменить, что с 2000 года не зафиксировано НИ ОДНОГО года, когда было бы положительное сальдо изменение школ. Только закрытие и уничтожение каждый год и без исключений! К 2018 году их осталось 42 тыс, т.е с 2000 года было закрыто, переоборудовано в другие организации и физически уничтожено 40% от среднего уровня 90-х.

Отчасти это обусловлено демографической катастрофой 90-х и начала нулевых. В 90-е училось 22 млн школьников, упали до 13.6 млн, сейчас из-за роста рождаемости восстановились до 15.5 млн.

В СССР в среднем на школу приходилось 300 школьников. Этот уровень плюс-минус сохранялся в 90-е, потом снизился до 242 в 2005–2006 и растет с тех пор, доходя до 400. Интерпретация этого соотношения проста.

Все, что ниже 300 — недоукомплектованность школ, а выше — переукомплектованность, дефицит свободных мест. Другими словами, агрессивное сокращение школ в начале нулевых было связано главным образом с демографическим коллапсом, последние 7 лет преимущественно с «оптимизациями», т. к. тренд на снижение школьников прекратился в 2010–2011, а школы продолжают ликвидироваться! В перспективе это приведет к существенному снижению качества образования в виду того, что площади и образовательные программы подогнаны под определенное количество учеников и учителей. Рост учеников на школу (в отсутствии строительства новых кампусов, блоков) отразится в дефиците внимания и контроля к ученикам.

Пиар программа Путина в январе с домами детей и перинатальными центрами это… так и остается пиар программой, ну, а вы как думали?

Число домов-ребенка держалось из-за всех сил на уровне 250 вплоть до 2006, с 2008 начали рубить, что было сил. Нарубили до 150. Останавливаться не собираются! Конечно же сокращают (с 2006) детские-дома и более, чем в два раза с 2006. Не все детские дома — это приюты для детей сирот в классификации Росстата. Да, сирот с 90-х стало значительно меньше, правда не в 4 раза (именно настолько сократили школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). В целом детские дома, приюты уничтожают по всей России совершенно варварским образом и без остановки.

СССР славились развитой сетью и системой ПТУ, но развал и уничтожение «методом ковровых бомбардировок промышленности в России» привел к снижению спроса на квалифицированных рабочих.

Около 4300 ПТУ было в начале 90-х, осталось их меньше 750. Выпускалось под 1.2 млн квалифицированных рабочих каждый год, теперь в 6 раз меньше — 200 тыс.

Высшее образование аналогично. Не может быть в начальном и среднем образовании одна тенденция, а в высшем образовании прям таки другая. 2010 год переломный момент, с тех пор по наклонной вниз. МИНУС 32% ВУЗов всего за 6 лет получите и распишитесь. Было 1115 в 2010, стало 766 в 2017. Разогнались так, что не удивлюсь, если к 2020 будет меньше 500. Ни года без сокращения = новая «нац. программа»!

Численность студентов в 2017 стала 4.2 млн против 7.5 млн в 2008, выпущено 969 тыс (минимум с 2003), принято 1142 тыс (минимум с 1999 года).

Одна из центральных проблем долгосрочного макроэкономического потенциала в России заключается в том, что просто нет людей, которые будут поднимать страну из руин. Количество выпущенных квалифицированных рабочих минимум за 90 лет (с 30-х годов прошлого века), количество выпущенных студентов ВУЗов минимум за 15 лет и тенденция негативная. И это, не беря во внимание то, что само по себе качество (с точки зрения образования, эрудиции и навыков) новых кадров катастрофически падает. Если говорить про расходы на образование, то 2008 года они фактически стагнируют. Рост с учетом инфляции за 10 лет 7%! Сокращаться они начали с 2013, падали до 2016, в 2017 стабилизировались и незначительный восстановительный рост в 2018. В целом программа бюджета 2019–2020 не предполагает какого-либо существенного приращения расходов на образования, по правде говоря роста вообще нет в реальном выражении. Итого имеем: демографический коллапс, отягощенный частичным развалом системы образования, хроническим недофинансированием и отсутствием каких-либо приоритетов властей в этом направлении. Все это приводит к тому, что выпуск новых специалистов на минимумах за десятилетия, замещения старых (уходящих на пенсию) кадров не происходит должным образом. Воспроизводство нового квалифицированного персонала едва ли не полностью сломано. Да и те, кто выпускаются имеют, как правило, низкую степень подготовленности и отсутствие первичных навыков (не опыта!), что подтвердит любой работодатель в наукоемких производствах и сфере услуг с высококвалифицированными кадрами. Поэтому деградация и одичание продолжатся в полном объеме и по всем фронтам до тех пор, пока не удастся наладить воспроизводство квалифицированных кадровых ресурсов. Это я еще не касался НИИ, КБ, фундаментального кластера. Там тоже серьезная проблема с молодым персоналом, обеспеченностью материально-техническими и финансовыми ресурсами.

Источник: https://spydell.livejournal.com/666493.html