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О сроках модернизации авианосца “Адмирал Кузнецов”

13:42. 19 марта 2019 Просмотров - 43 Нет комментариев Опубликовал:


Официально озвучены новые сроки возвращения в строй авианосца "Адмирал Кузнецов".

Ремонт и модернизация авианосца «Адмирал Кузнецов» завершится в срок, в 2021 году,но, возможно, с небольшой поправкой. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил президент «Объединённой судостроительной корпорации» Алексей Рахманов.
В ОСК рассказали о сроках ремонта и модернизации «Адмирала Кузнецова»
«У нас готов план, который обеспечит ремонт и модернизацию корабля в 2021 году. Возможно, уйдём вправо на два-четыре месяца. План заключается в том, чтобы на судоремонтном заводе №35 в Мурманске будут модернизированы мощности. Первая часть этого процесса — сухие доки завода», — сказал Рахманов.

https://russian.rt.com/russia/news/612900-avianosec-admiral-kuznecov-avariya-dok – цинк

Стоит отметить, что дата завершения ремонта постоянно плавала в официальных заявлениях.

Сентябрь 2018.

Тяжелый авианесущий крейсер (ТАВРК) "Адмирал Кузнецов" введен в плавучий док на ремонт с модернизацией, сообщил РИА Новости источник в судостроительной отрасли.
"Да, он встал в док", — сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее президент Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что работы по ремонту и модернизации корабля планируется завершить к концу 2020 года. В первом полугодии 2021 года будут проведены испытания, и корабль будет передан ВМФ РФ.

https://ria.ru/defense_safety/20180920/1528952193.html – цинк

Ноябрь 2018.

Ремонтные работы завершатся в четвертом квартале 2022 года.
Модернизация тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" должна завершиться в четвертом квартале 2022 года. Об этом сообщает Mil.Press FlotProm со ссылкой на заместителя министра обороны РФ Алексей Криворучко.
"Минобороны России в рамках исполнения государственного оборонного заказа в 2018 году заключен государственный контракт с акционерным обществом "Центр судоремонта "Звездочка" на восстановление технической готовности с отдельными модернизационными работами тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" со сроком завершения обязательств по контракту в четвертом квартале 2022 года", – цитирует Интерфакс выступление Алексея Криворучко на селекторном совещании в Минобороны РФ.
По словам Алексея Криворучко, в ходе ремонта на крейсере заменят и отремонтируют элементы главной энергетической установки, модернизируют электроэнергетическую систему, радиотехническое вооружение и средства ПВО, а также средства, обеспечивающие эксплуатацию авиакрыла.

https://www.korabel.ru/news/comments/admiral_kuznecov_budet_remontirovatsya_esche_chetyre_goda.html – цинк

Таким образом, сроки завершения работ вновь сдвинуты на 2021-й год, но авария на ПД-50 весьма вероятно внесла коррективы в сроки их завершения.
Оговорка насчет модернизации сухого дока на заводе №35 в Мурманске намекает на то, что вариант с срочной закупкой нового плавдока за рубежом под модернизацию "Адмирала Кузнецова" как минимум отложен или даже признан нецелесообразным на данный момент, хотя, возможно, переговоры о покупке дока в Южной Корее или Китае будут идти параллельно с модернизацией сухого дока.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4855067.html

Метки: авианосцы, адмирал кузнецов, Мурманск

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